Vatikan, 16. rujan 2019.

S Bogom ni jedan grijeh nema posljednju riječ – rekao je papa Franjo, 15. rujna 2019. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja, osvrnuvši se na evanđelje liturgije dana koje prikazuje nekoliko ljudi koji kritiziraju Isusa, videći ga u društvu poreznika i grešnika, pa s prezirom kažu: „Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima“ (Lk 15,1-32). Ta se rečenica zapravo pokazuje kao izvrsna najava. Isus prima grešnike i jede s njima – rekao je Papa i istaknuo – To je ono što se s nama događa u svakoj misi i crkvi; Isus je sretan što nas prima za svoj stol gdje sebe daje za nas. To je rečenica koju bismo mogli napisati na vratima naših crkava: „Ovdje Isus prima grešnike i poziva ih za svoj stol“.

Gospodin je, odgovarajući onima koji su ga kritizirali, ispripovjedio tri prekrasne prispodobe koje pokazuju njegovu osobitu naklonost prema onima koji se osjećaju daleko od Njega – rekao je Sveti Otac i nastavio – U prvoj kaže: „Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe?“ Tko od vas? Razumna osoba to ne čini; kada napravi dvije računice, žrtvuje jednu ovcu da bi sačuvala devedeset devet.

Međutim, Bog se ne miri s tim, upravo su mu u srcu oni koji ne poznaju ljepotu njegove ljubavi, koji još nisu Isusa stavili u središte svojega života i koji ne uspijevaju nadvladati svoj grijeh – rekao je papa Franjo i primijetio – Oni su u drugoj prispodobi ta drahma koju Gospodin ne želi izgubiti, te je traži bez prestanka. Želi im reći da su dragocjeni i jedinstveni u Njegovim očima. Nitko ih ne može zamijeniti u Božjem srcu. U trećoj pak prispodobi Bog je otac koji čeka povratak rasipnog sina. Bog nas čeka, ne umara se i ne posustaje duhom.

Mi smo, i svatko je od nas taj sin kojega je ponovo zagrlio, ta drahma koju je ponovo našao i ta ovca milovana i ponovo stavljena na ramena – rekao je Papa i napomenuo – Svaki dan čeka kako bismo postali svjesni Njegove ljubavi. Netko će reći: „Ali učinio sam previše toga!“ Ne bojte se! Bog vas ljubi i zna da samo Njegova ljubav može promijeniti vaš život.

No ta beskrajna Božja ljubav prema nama grešnicima, koja je srce evanđelja, može biti odbačena – rekao je Sveti Otac i upozorio – To je ono što čini stariji sin iz prispodobe. U tom trenutku ne razumije ljubav, više mu je na umu gospodar negoli otac. Postoji opasnost da i mi vjerujemo u boga koji je više strog, nego što je milosrdan i koji zlo pobjeđuje snagom umjesto oproštenjem. Bog spašava ljubavlju, ne snagom; dajući se, a ne namećući se. No stariji sin koji nije prihvatio očevo milosrđe, učinio je najgoru pogrešku.

Smatra se pravednim i sve sudi na temelju svoje pravednosti – rekao je papa Franjo i dodao – Tako se naljuti na brata i prekorava oca: „A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele“. Kaže: Taj tvoj sin; ne zove ga moj brat, nego tvoj sin. I mi griješimo kada vjerujemo da smo pravedni, kada mislimo da su drugi zli. Ne vjerujmo da smo dobri, jer sami, bez pomoći Boga koji je dobar, ne možemo pobijediti zlo. Kako se pobjeđuje zlo? Prihvaćajući Božje oproštenje.

Svaki put kada se idemo ispovjediti, primamo Očevu ljubav koja pobjeđuje naš grijeh; nema ga više, Bog ga zaboravlja. A ne kao mi koji nakon što smo rekli „ništa zato“, prvom se prilikom sjećamo pretrpljenih nepravdi i želimo to naplatiti. Ne, Bog uništava zlo, obnavlja nas iznutra i tako daje da se ponovo u nama rodi radost. Hrabro, s Bogom ni jedan grijeh nema posljednju riječ. Gospa, koja rješava životne probleme, neka nas oslobodi od umišljenog vjerovanja da smo pravedni i neka nam pomogne osjetiti potrebu da idemo Gospodinu koji nas čeka kako bi nam oprostio – zaključio je Papa. (kta/rv)