Uzdol, 14. rujan 2019.

Na Blagdan Uzvišenja Svetog Križa, 14. rujna 2019. župa Uzdol u općini Prozor-Rama obilježila je još jednu svoju tužnu obljetnicu zločinačkog masakra nad 29 civila hrvatske nacionalnosti i 12 pripadnika HVO-a. U ranu zoru 14. rujna 1993. pripadnici Samostalnog prozorskog bataljuna Armije BiH pod zapovjedništvom Envera Buze upali su u uzdolske zaseoke Križ, Zelenike i Rajiči te na surov način ubili 29 civila; žene, djecu i starce te 12 pripadnika Brigade Rama Hrvatskog vijeća obrane, prenosi nedjelja.ba.

Obilježavanje obljetnice započelo je u prijepodnevnim satima kratkim razmatranjem o Križu koje je predvodio domaći sin don Branko Jurić. Nakon razmatranja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u Memorijalnom centru. Vijence su položili i svijeće upalili predstavnici obitelji stradalih, udruga proisteklih iz posljednjeg rata, općine Prozor-Rama na čelu s načelnikom općine dr. Jozom Ivančevićem, Hrvatskog narodnog sabora, izaslanstvo predsjednice Republike Hrvatske na čelu s general bojnikom Milom Ćukom, izaslanstvo ministarstva branitelja Republike Hrvatske, izaslanstvo IV. Gardijske brigade Split, i na kraju izaslanstvo Oružanih snaga BiH.

Prije Svete mise, imena poginulih na Uzdolu i iz ove župe pročitao je don Branko Jurić. Misu za poginule predvodio je kotorski biskup, mons. Ilija Janjić. Župnik don Ivan Tomić je u svom pozdravu na početku Mise kazao da se jednostavno mora voljeti svoja domovina.

U homiliji biskup Janjić govorio je o tome kako je u Uzdolu bio i prije 12 godina kada ga je tadašnji župnik don Milenko pozvao. Kazao je kako je, kada je bio prvi put, osjetio da je to sveta zemlja, osjetio je da su te planine Božja priroda koja je odgojila i pripitomila ljude, a oni su tu imali i danas imaju svoja ognjišta.

U propovjedi je podsjetio kako se slavi blagdan Uzvišenja Svetoga Križa i kako bez Kristova Križa čovjek ne bi znao što znači biti izbavljen iz blata, iz zala zemaljskoga života. Dodao je kako je križ Kristov uzvišenje svakoga čovjeka, uzvišenje njegova dostojanstva.

„Ne bismo se nikada ovako okupili da se nije dogodilo ono što se ne bi nikada trebalo dogoditi bilo gdje, iako smo svjesni da se svake godine i svaki dan događa da se ljudsko dostojanstvo ne poštuje, da se ljudski život ne poštuje. Onaj koji je tvorac života, On jedini ima pravo da nas pozove u ljepši život, a pravo da prekine život svome bratu nema nijedan čovjek. Međutim, to se dešavalo - počevši od Kajina koji je ubio brata Abela, pa sve do dana današnjega. A zašto se to događa!? Bog to ne voli, ali poštuje ljudsku slobodu i tako onda Boga kao da dopušta da ta ljudska sloboda čini što hoće, pa i najveća zla“, izrekao je propovjednik.

„Život je netko prekinuo, oni su pošli u očev dom, a mi smo ostali da bismo nastavili život, a život se može nastaviti jedino ako ne prekinemo vezu sa Bogom. Kad bi prekinuli vezu s Bogom onda moj život ne bi vrijedio ništa, ali ako je moj život u spoju s Bogom onda mi On daje snagu i jakost da prebrodim sve nevolje što ovaj zemaljski život donese“, ohrabrio je biskup Janjić u homiliji.

Euharistijsko slavlje su svojim pjevanjem uveličali članovi župnog zbora iz župe Prozor.

Na kraju Mise nazočne je pozdravio Josip Prskalo, predsjednik Udruge Treća bojna i branitelji Uzdola.

Župnik Ivan Tomić je zahvalio općini Prozor-Rama na čelu s načelnikom dr. Jozom Ivančević koja je uz župu domaćin obilježavanju obljetnice.

Po završetku Mise, biskup Janjić je izmolio opijelo za poginule u Memorijalnom centru.

Na Sudu BiH u odjelu za ratne zločine vodi se postupak protiv zapovjednika Samostalnog prozorskog bataljuna Armije BiH Envera Buze te je za 27. rujna zakazano izricanje presude po zapovjednoj odgovornosti, jer nije poduzeo mjere kako bi kaznio počinitelje zločina. (kta)