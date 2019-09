Mostar, 13. rujan 2019.

YOUR JOB (Youth Overcoming Unemployment Regionally trough Job Opportunities on the Balkan) savjetovalište za mlade pri Caritasu Mostar ostvarilo je suradnju s Vijećem mladih Grada Mostara te je u četvrtak, 12. rujna 2019. potpisan Sporazum o suradnji i razumijevanju. Suradnja u projektu Your Job odvijat će se u smjeru zajedničke izgradnje mreže suradnika koji u fokusu imaju mlade, osluškivanju potreba mladih i pružanju savjetodavne pomoći mladima kako bi napravili pozitivan učinak u svojim zajednicama.

Gđa Anita Kožul savjetnica za mlade pri Caritasu biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i predstavnik Vijeća mladih Grada Mostara gdin Ivo Čarapina vrlo aktivno animiraju mlade osobe, studente ili dugoročno nezaposlene te im daju potporu u njihovom razvoju i traženju posla.

„Za ovu suradnju smo se opredijelili jer Vijeće mladih Grada Mostara iza sebe ima uspješno realizirane projekte za mlade. Već osam godina djeluju kao jedni od organizatora Sajma srednjih škola grada Mostara, doprinose i promoviraju kroz svoj rad i aktivnosti razvoj sporta, kulture, umjetnosti, odgoja i obrazovanja. Također, rade na predlaganju i aktivno sudjeluju u pripremi i realizaciji Strategije za mlade grada Mostara“, rekla je gđa Anita Kožul.

Vijeće mladih Grada Mostara je krovna organizacija mladih Grada Mostara, koju čine predstavnici sljedećih organizacija: Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru, Vijeće učenika srednjih škola Grada Mostara, Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sportski savez Grada Mostara, ELSA Mostar, AIESEC Mostar, OKC Abrašević Mostar, Centar za psihološku podršku „Sensus“.

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan uz Caritas biskupije Banja Luka predvođenu Caritasom Bosne i Hercegovine provode projekt Your Job koji ima za cilj osnaživanje mladih pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Sve zainteresirane mlade osobe od 15 do 35 godina, koje se žele uključiti u projekt se mogu prijaviti u YOUR JOB savjetovališta:

Mostar - Anita Kožul, Telefon 036 328 916, Email: anita@caritas-mostar.ba

Banja Luka - Dajana Umićević, Telefon 051 300 890, Email: dajana.umicevic@caritas-banjaluka.ba

Projekt YOUR JOB provodi mreža Caritasa u regiji iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije predvođeni Caritasom Austrije uz financijsku pomoć Austrijske razvojne agencije (ADA). Više o projektu na www.caritas.ba i Facebook: YourJobBiH te Instagram: yourjob.bih. (kta/caritas.ba)



