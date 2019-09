Sarajevo, 13. rujan 2019.

"Da bismo utvrdili identitet grada, moramo pogledati njegov ustav." Aristotel, Politika

I to se dogodilo. Prva homoseksualna parada održana je 8. rujna 2019. u Sarajevu. Prostor glavnoga grada BiH od Vječne vatre do Trga BiH, tj. zgrade Parlamenta BiH na Marijin Dvoru, bio je „hermetički zatvoren“ kako bi homoseksualne i trans-osobe te oni koji ih podupiru mogli „izaći“. U okupiranju središnjega dijela grada za ovu namjenu, prema naredbi vlasti, sudjelovalo je „dovoljno“ policajaca. Mediji su naveli kako je riječ o više od 1 100 pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Federalne uprave policije, kao i pet kantonalnih MUP-ova Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Bosansko-podrinjskog kantona. U tri kruga oko ove povorke, snage sigurnosti kojima su pridodani snajperski timovi kao i zaštitari, čuvali su najprije američkog veleposlanika u BiH Erica Nelsona i njegova partnera, pa onda sve druge. I parada je prošla „bez incidenata“. Očitovalo se još jednom da kada stranci u ovoj zemlji nešto naume, onda to i ostvare. Kulturološki kolonijalizam ušao je u novu fazu.

Na već izlizanim matricama zapadnoga društva dominantni su mediji cjelokupnu stvar gotovo histerično pokušavali predstaviti kao borbu za ljudska prava. Slušajući te komunikacijske žalopojke, neupućeni bi čovjek pomislio kako svi koji su na bilo koji način obespravljeni trebaju sudjelovati u toj paradi – i školarci koje indoktriniraju, i mladi koji nemaju posla, i zaposleni koji ne dobivaju adekvatnu plaću, i umirovljenici koji žive bijedno... Zbog toga, valjda, nitko ne smije postaviti pitanje koliko je sve to koštalo i tko će to platiti. A bilo je angažirano više policijskih službenika nego kada je 1997. dolazio sveti papa Ivan Pavao II., ili 2015. kad je Sarajevo posjetio papa Franjo.

Unatoč medijskoj represiji nad običnim ljudima, i balonima propagandnoga materijala, jasno je da homoseksualnim i trans-osobama ne nedostaje ljudskih prava (u onom obliku u kojemu ih ne nedostaje svi drugim građanima BiH), nego da je riječ o pripremanju terena za formalno-pravno podizanje njihove zajednice na razinu obitelji. Na to je – za razliku od Katoličke Crkve koja se u ovom slučaju nije službenim putem oglasila – upozorila i Islamska zajednica u poruci koju su svi imami u Bosni i Hercegovini pročitali u petak, 6. rujna. Uz ostalo, istaknuli su: „Islam afirmira brak i obitelj, potiče na formiranje braka i očuvanje vrijednosti braka, potomstva i obitelji kao osnovne stanice ljudskog društva.“ Upozorili su „kako se homoseksualizam nedvojbeno u izvorima islama (Kur'anu i Sunnetu) kvalificira velikim grijehom i razvratom (el-fahiše) i kao takav zabranjenim (haram)“ te su zato pozvali sve vjernike da se distanciraju od „promocije velikih grijeha“.

No, da je parada samo dio procesa kulturološkog kolonijalizma koji dolazi sa Zapada, a svoje korijene ima u SAD-u, na jasan je način ukazao Scott Lively (1957.), američki odvjetnik i suosnivač Svjetske evangelističke organizacije za očuvanje kršćanskih vrijednosti Stražari na zidinama. Temeljeći svoj stav kako je originalni cilj LGBT pokreta iz 1950-ih bio tolerancija, ali se u međuvremenu izrodio u pokret koji želi zamijeniti obiteljski orijentirano društvo seksualnom anarhijom, skovao je pojam homofašizam koji stoji nasuprot razvikanomu „homofobizmu“. Pri tomu opisuje kako je sazdan od pet faza: 1 - zahtjev za tolerancijom (pravo da ih se ostavi na miru); 2 - zahtjev za prihvaćanjem (jednak status); 3 – proslava, tj. parada (da svi moraju prihvatiti homoseksualnost i promovirati ju kao vrijednost); 4 - nasilno sudjelovanje (svi moraju sudjelovati u homoseksualnoj kulturi); 5 - kazna (kazna za sve koji se s time ne slažu).



