Usora, 13. rujan 2019.

U nedjelju 8. rujna 2019. na blagdan Male Gospe poslije pučke Mise u 11 sati, nepoznati počinitelj ukrao je novac iz kasica u župnoj crkvi. Te nedjelje, vjernici župe Ularice su, kao i svakog 8. u mjesecu slavili zavjetnu Misu Gospi Brze Pomoći.

Nakon pučke Mise nepoznati počinitelj ukrao je novac iz dvije kasice koje su se nalazile u župnoj crkvi – jedna kod kipa Gospe Brze Pomoći, a druga koja je namijenjena za Kruh Sv. Ante.

U tom trenutku ispred crkve se nalazila i jedna slika koja je također imala novac u kasi, no kako je u dvorištu i nakon Mise bilo ljudi, ta kasica nije pokradena.

Župnik vlč. Ilija Miškić procjenjuje kako je moglo biti ukradeno do 200 konvertibilnih maraka. Dodao je kako to nije prvi put da je nešto ukradeno iz ove župe te da ne želi da to prođe neprimijećeno. Na sreću, ništa drugo osim kasica nije uništeno, prenosi nedjelja.ba. (kta)