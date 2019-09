Mostar, 10. rujan 2019.

U subotu, 7. rujna 2019., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, okrijepljen sv. sakramentima, blago je u Gospodinu preminuo njegov sluga svećenik fra Drago Čolak u 74. godini života, 53. godini redovništva i 48. godini svećeništva.

Sveta misa zadušnica slavila se u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu u nedjelju, 8. rujna 2019. u 15 sati. Misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko. Koncelebrirali su generalni vikar don Željko Majić, gvardijan fra Ivan Marić ml. i još pedesetak svećenika. Homiliju je izrekao provincijal fra Miljenko. Svoju sućut na kraju izrekao je don Željko Majić. Gvardijan fra Ivan pročitao je fra Dragin životopis. Sprovodne obrede i ukop na groblju Mekovac predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Drago Čolak rođen je 9. rujna 1946. na Privalju. Osnovnu školu pohađao je na Privalju i Kočerinu, a srednju školu u Dubrovniku od 1962. do 1966. Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1968. do 1974. na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu, u Königsteinu i u Luzernu. Franjevački habit obukao je 29. rujna 1967. godine na Humcu, a doživotne zavjete položio je 17. rujna 1971. na La Verni. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1972. u Königsteinu. Svećeničku službu započeo je kao duhovni pomoćnik u Širokome Brijegu od 1974. do 1980. Nakon te službe postaje župnik na Čerinu od 1980. do 1988. U tom razdoblju djeluje kao definitor Provincije od 1981. do 1982. Nakon službe na Čerinu postaje duh. pomoćnik u samostanu Konjic i ostaje do 1993. Od 1991. do 1993. je samostanski vikar u Konjicu. Nakon službe u Konjicu prelazi za kapelana u samostan Široki Brijeg. Od 1998. do 2005. izabran je za župnog upravitelja u Izbičnu. U samostanu Široki Brijeg živi s braćom od 2005. do svoje smrti 2019. godine. (kta/miriam)



