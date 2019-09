Zagreb, 9. rujan 2019.

Petorica mladih franjevaca Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda: fra Mislav Lukačević iz Slavonskog Broda, fra Ivan Bogati iz Virovitice, fra Darko Grmača iz Kloštar Ivanića, fra Vjeran Lazić iz Vinkovaca i fra Siniša Pucić iz Rijeke položili su u subotu, 7. rujna 2019. u crkvi Uzvišenja svetog Križa u zagrebačkom Sigetu doživotne redovničke zavjete - da će do kraja svoga života u poslušnosti, čistoći i siromaštvu nasljedovati Krista po primjeru sve Franje.

Pred rodbinom i prijateljima zavjetovanika, Misno slavlje uz četrdesetak svećenika i redovnika predvodio je provincijal fra Ilija Vrdoljak. Govoreći o važnosti ulozi križa provincijal je posvjestio da iako ponekad težak i mučan križ je i znak slobode i potpunog predanja u životu svakoga redovnika. Zavjetovanicima je savjetovao da svojim životom budu primjer ljudima kojima kojima budu poslani, da budu odgovorni, da ustraju u onome što su toga dana obećali, te im među ostalim poručio: „Danas postajete punopravni članovi naše redovničke zajednice. Odrastali ste skupa s nama i imate s prava svečano zavjetovanog redovnika, i svi smo unutar toga jednaki u svome bratstvu. Ali, ulazite također i u prostor naše odgovornosti, ono što franjevci čine stoljećima u svome poslanju na ovim krajevima u kojima živimo. Ti nas prostori obvezuju. Obvezuje nas također povijest koja stoji iza nas. Želimo i mi sada ući u svoju sadašnjost i budućnost, držeći one vrijednosti franjevaštva, ono sveto što je Franjin brat sa svojim sandalama i svojim habitom i torbom unosio u ove prostore.“

Čestitajući zavjetovanicima provincijal je zahvalio njihovim obiteljima na daru vjere koji su prenijeli na svoju djecu.

Svojim pjevanjem slavlje je uveličalo dvadesetak bogoslova franjevačkih provincija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Slavlje je nastavljeno uz zajednički ručak.

Petorica zavjetovanika te provincije za taj su se svečani čin zajedno s još 11 bogoslova iz franjevačkih provincija Bosne Srebrene, petoricom iz Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije te jednim bogoslovom iz provincije Franjevaca trećoredaca glagoljaša pripremali kroz četiri tjedna od 28. srpnja do 23. kolovoza. Kako je ove godine organizator i domaćin bila Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda bogoslovi su od 28. srpnja do 17. kolovoza s odgojiteljem fra Krunoslavom Kocijanom boravili u župi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, a potom do 23. kolovoza sudjelovali na duhovnim vježbama u samostanu sv. Franje u Rovinju. (kta/b.l.)



foto