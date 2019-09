Sarajevo, 9. rujan 2019.

U stupskom marijanskom svetištu Uznesenja Blažene Djevice Marije, 8. rujna 2019. svečano je proslavljen blagdan Male Gospe koji je ujedno i drugotni patron ove župe. Svečanu pučku Svetu misu na kojoj se okupilo više od 250 vjernika predslavio je profesor na sarajevskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu i bivši stupski župni vikar dr. vlč. Hrvoje Kalem. Uz njega u koncelebraciji bilo je još sedam svećenika među kojima župnik domaćin vlč. Miroslav Ćavar i kancelar Vrhbosanske nadbiskupije preč. Mladen Kalfić, prenosi nedjelja.ba.

U prigodnoj propovijedi vlč. Kalem predstavio je Mariju kao uzor i putokaz vjernicima kako doći do konačnog spasenja. „Marijino povjerenje prema Bogu predstavlja kriterij i put koji trebamo slijediti u odnosu na Boga. To za nas znači da poput Marijinog 'da' Bogu i naše 'da' treba biti bezuvjetno i bezinteresno. Marija je ona koja nas vodi k Isusu Kristu. Marijino 'da' koje trebamo i moramo nasljedovati ako se želimo zvati Božjima je 'da' otvorenosti Bogu, to je 'da' poslušnosti Njemu, 'da' poniznosti pred Bogom i 'da' strpljivosti s Njim, s ljudima i sa samima sobom (...) Onaj tko izriče takvo 'da' poput Marije, unatoč 'maču boli koji probada srce', uspijeva doći na svoje krajnje odredište, uspijeva doći jednom i krajnjem cilju. Marija nama je putokaz na tome putu“, zaključio je profesor sa sarajevskog KBF-a.

Na kraju Svete mise, koju je animirao zbor mladih župe, riječi zahvale uputio je župnik vlč. Ćavar. Nakon toga izmoljene su litanije te je uslijedio završni blagoslov.

Župljani su se za drugotni patron pripremali Misama trodnevnicama koje su predslavili bivši stupski kapelani, a sada postdiplomci u Rimu vlč. Marko Škraba i vlč. Dražen Kustura. Ujedno su njih dvojica slavili i jutarnje Svete mise u 7 i 9 sati na sam blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije. (kta)



foto