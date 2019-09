Antananarivo, 8. rujan 2019.

U nastavku Papina apostolskog pohoda Madagaskaru, i u danu punom susretā i govorā, osvježavajući je događaj bio trenutak molitve pape Franje s bosonogim karmelićankama, 7. rujna 2019. u njihovu samostanu u Antananarivu. Sveti je Otac istaknuo važnost malih gesta ljubavi, jer one spašavaju svijet, i savjetovao je redovnicama da svaku unutarnju sjenu pobijede molitvom i otvorenošću srca

U samostanskoj kapeli, u kojoj se susreo s redovnicama, Papa im je predao tekst pripremljenoga govora, te im se – govoreći na talijanskom jeziku – obratio spontano, iz srca. Istaknuo je da je za nasljedovanje Gospodina uvijek potrebno malo hrabrosti, ali – kako je rekao – teži dio posla obavlja On, a mi trebamo imati hrabrosti dopustiti mu da to čini.

Dajući im potom primjer života svete Terezije od Djeteta Isusa, koji mu je – kako je rekao – mnogo pomogao u svećeničkom životu i u životu vjere, Papa je istaknuo da je ljubav potrebna u malim i velikim stvarima. U malim koracima ljubavi nalazi se savršenstvo. Međutim, kako bismo činili te male korake potrebna je hrabrost, hrabrost vjerovanja da je u mojoj malenosti Bog sretan.

I svjetovnost može na mnogo načina doći i do klauzurnih redovnica – primijetio je potom Papa – ali one trebaju zajedno s poglavaricom, sa zajednicom, razlučiti glasove mondenosti, kako ne bi ušli u njihov samostan. Isto tako, kada osjete da im nešto oduzima mir, Sveti Otac im je savjetovao da odmah razgovaraju s nekim, jer to će pomoći zaštititi svetost. Nisu dostatne rešetke i zastori; prava su zaštita ljubav i molitva. Tako je činila sveta Terezija od Djeteta Isusa, razgovarala je s poglavaricom iako ju ona nije voljela – rekao je Papa.

U unaprijed pripremljenom govoru, koji je redovnicama podijeljen, Papa ih je potaknuo da budu svjetionici, svjetlost koja prati hod današnjih muškaraca i ženā. Budite jutarnja straža koja najavljuje izlazak sunca – napisao je Papa potičući ih da budu pozorne na vapaje i na bijedu ljudi oko sebe, ljudi iscrpljenih trpljenjem, iskorištavanjem i malodušnošću.

Neka vaši samostani budu mjesta prihvata i slušanja, jer ljudi oko vas često su vrlo siromašni, slabi, napadnuti i ranjeni na tisuću načina. Ali oni su i puni vjere te u vama prepoznaju svjedoke Božje prisutnosti, dragocjena uporišta u kojima Ga mogu susresti i dobiti Njegovu pomoć – napisao je papa Franjo. (kta/rv)