Gromiljak, 7. rujan 2019.

U subotu, 7. rujna 2019. u župi Imena Marijina na Gromiljaku u prijepodnevnim satima upriličeno je višestruko slavlje. Naime, budući da Blagdan Male Gospe, kao i spomen na Gospu od Brze Pomoći, koju gromljački vjernici na poseban način časte, pada na 23. nedjelju kroz godinu, kada ujedno susjedna župa na Brestovskom slavi drugotni patron, župljani iz Gromiljaka, predvođeni župnikom don Ilijom Karlovićem i pastoralnim suradnikom don Jakovom Pavlovićem, proslavili su oba slavlja dan ranije i okupili se u velikom broju pod plaštem nebeske Majke Marije.

Istom slavlju nazočio je veliki broj školaraca koji su već kročili u novu školsku godinu te su na ovaj dan došli uteći se zagovoru Blažene Djevice Marije i moliti Gospodina za blagoslovljen početak i tijek godine koja je pred njima sa svim izazovima, spoznajama, radostima i poteškoćama.

U prigodnoj propovijedi župnik, don Ilija je naglasio potrebu djetinjeg stava svakog vjernika pred Bogom, ali i pred Njegovom Majkom, koja je i Majka svakog kršćanina. Potaknuo je sve okupljene da obnove vjeru u ljubav Nebeske Majke prema svima nama, ali i odgovornost i dužnost svakog vjernika da bude pravo dijete te iste Majke koja nas uči ljubiti Boga i čovjeka. Kao što je jedan vjernik, obraćajući se Mariji molitvom: „Marijo, pokaži se Majkom“, čuo riječi „Ti se pokaži sinom!“, tako i mi trebamo svojim životom svjedočiti da smo Marijina djeca.

Nakon popričesne molitve uslijedila je pobožnost Gospi od Brze Pomoći pred kipom Blažene Djevice Marije, a potom se okupljenim vjernicima obratila s. M. Ana Uložnik, Služavka Maloga Isusa i misionarka na Haitiju, koja je gromljačkim župljanima zahvalila za sve što svojim radom, zalaganjem, žrtvom i prilozima čine za misije, a posebno misije na Haitiju te im ukratko predstavila ono što ona i s. M. Liberija Filipović žive i rade među haićanskim narodom.

Posvijestila je okupljenima da iako nismo narod koji za sebe može reći da je bogat, ipak živi tako da ima sve potrebno za normalan i zdrav život: kuću, mogućnosti liječenja, svakodnevno najmanje tri obroka, školovanje....i puno toga što djeca, njihovi roditelji i drugi stanovnici te male zemlje - Haiti, nemaju i ne mogu sebi priuštiti. Progovorila je o teškim uvjetima života mnogih s kojima ona i s. Liberija rade, ali i njihovoj radosti, vjeri i predanju u Božju providnost kojoj se utječu za bolje sutra. Posvjedočila je da oni kojima su ona i s. Liberija, zahvaljujući darovima i prilozima koje dobiju od dobročinitelja, pomogle na način da su im platili liječenje, školovanje ili kupili hrane „izliju more blagoslova na njih i na sve one koji su omogućili da ta pomoć do njih dođe“ „Haićani za vas mole i blagoslivljaju svaki vaš nesebični dar“, kazala je s. Ana i zahvalila župniku, sestrama Služavkama Maloga Isusa iz Kuće Navještenja te župljanima i Prijateljima Maloga Isusa za sve što kroz brojne akcije i misijske izložbe čine za njih i narod kojem su poslane.

Prije završnog blagoslova župnik je okupljenima pročitao i poruku kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog za početak nove školske i vjeronaučne godine te zazvao Božji blagoslov na sve okupljene. (kta/j.j.)



