Maputo, 6. rujan 2019.

Papa Franjo predvodio je u petak, 6. rujna 2019. zaključno Misno slavlje svoga pohoda Mozambiku i posvetio ga pomirenju. Na stadionu Zimpeto glavnoga grada Maputa okupilo se oko 60 tisuća hodočasnika kojima je Sveti Otac poručio da kršćani ne mogu živjeti na načelu osvete.

Papa je u propovijedi narod Mozambika pozvao na ljubav prema neprijatelju kako bi se mogao nastaviti procesa pomirenja u zemlji. Priznajući da je teško govoriti o pomirenju kada su još otvorene rane dugogodišnjega razdora, Papa se osvrnuo na prije mjesec dana potpisan mirovni sporazum i predstojeće izbore u zemlji. Sveti Otac na misi je nosio štap u obliku križa koji su mu od recikliranoga drva i metala iz ruševina koje je u proljeće ostavio ciklon Idai napravili u Beiri.

Mnogi od okupljenih na stadionu i izvan njega mogu još pričati o mržnji i nasilju građanskoga rata koji je odnio više od milijun života. No, kršćani se moraju osloboditi nekadašnjega a i danas postojećega običaja osvetoljubivosti. Ne može se graditi nacija koja ima budućnost čija bi ravnoteža počivala na nasilju, to uvijek završava u beskrajnoj spirali nasilja, upozorio je Papa.

Narodi i svaki čovjek imaju „pravo na mir“, a da bi se to postiglo može se početi zlatnim pravilom – što želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima – o kojemu je pisao Matej, rekao je Papa. To zahtijeva milosrđe i dobrotu koje pak izražavaju snagu a ne slabost. To je karakteristika muškaraca i žena koji nisu zli prema drugima, ne ocrnjuju ih i ne uništavaju da bi se sami osjetili važnima. Osvrnuvši se pak na međunarodnu pomoć u izgradnji Mozambika nakon građanskoga rata i prirodnih katastrofa Papa je ponovno oštro osudio korupciju u zemlji, prenosi Vatican News.

Nakon misnoga slavlja kojim je završio dvodnevni posjet Mozambiku pod geslom „Nada, mir i pomirenje“ i oproštajne svečanost u zračnoj luci u Maputu, Papa je otputovao na Madagaskar gdje se u zračnoj luci Antananarivo očekuje u 16.30 sati po mjesnom vremenu (15.30 dati po srednjoeuropskom). (kta/ika)