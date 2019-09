Skopje, 6. rujan 2019.

Svečano Euharistijsko slavlje u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju na blagdan sv. Majke Terezije, 5. rujna 2019. predvodio je hvarski biskup i generalni tajnik HBK-a mons. Petar Palić u zajedništvu s mjesnim ordinarijem mons. dr. Kirom Stojanovim i uz koncelebraciju svećenika Skopske biskupije i Strumičko-skopske eparhije. Bio je to vrhunac duhovno-kulturne manifestacije 4. „Dani Sv. Majke Terezije u Skopju“ koja je započela 3. rujna u rodnom gradu i župi Sv. Majke Terezije.

Misno slavlje započelo je procesijom uz pjesmu oko skopske katedrale. U svojoj pozdravnoj riječi na početku euharistije biskup Stojanov izrazio je dobrodošlicu biskupu Paliću kazavši da on nije gost jer potječe iz naše biskupije i dolazi k svojima kao i Sv. Majka Terezija, te da njegov dolazak uvijek nas raduje.

U prigodnoj propovijedi biskup Palić je kazao: „Draga braćo i sestre! Radostan sam što danas u ovoj katedrali i u ovom rodnom gradu današnje svetice, sv. Majke Terezije, mogu slaviti ovu euharistiju. Zahvaljujem biskupu Kiri na mogućnosti biti dionikom radosti ove katoličke zajednice u Makedoniji u slavlju sv. Majke Terezije i skupa sa svima vama moliti njezin zagovor. Jedan je teolog postavio jednom pitanje je li ovo naše vrijeme ostalo bez proroka? Bez onih, koji će poput starozavjetnih proroka, upućivati narodu riječi ohrabrenja i opomene i koji će tako živjeti da će sam njihov život biti odraz Božjega djelovanja u ovome svijetu, ali i izazivati mnoga pitanja i podjele. Sveta Majka Terezija je bila prorok svoga doba, ali i za svako vrijeme. Odlomak koji smo čuli iz knjige proroka Izaije utjelovila je Majka Terezija u svome životu. Teško da je itko učinio pomoć siromašnima tako praktičnim, neustrašivim i s toliko osobnog napora kao Majka Tereza. Brinula se o beskućnicima, dijelila kruh gladnima, izvlačila bolesne iz kanti za smeće i donosila u samostan, sakupljala teško bolesne i pratila umiruće do dostojanstvene smrti. Njena posebna ljubav bila su gubavci. Čak i u poodmakloj dobi čistila je crve od smrdljivih rana, brinula se o bijednicima, kod kojih je polovica lica već bila istrunula. Jedan ju je američki novinar u strahu od svega što je vidio jednom upitao: „Ja to ne bih činio ni za milijun dolara!“ Majka Tereza ga je pogledala, nasmiješila se i odgovorila: „Ne bih ni ja!“ Nije to činila zbog dolara, ali je činila za Boga. Njezin je život bio život predanosti najsiromašnijima, život po Kristovu Duhu, pun samopožrtvovnosti i velike jednostavnosti. Majka Terezija nije pisala velike političke manifeste s obzirom na sve više rastuće siromaštvo, nego je djelovala. Djelovanje je smatrala važnijim od pukog govora“.

„Čitav njezin život bio je zapravo navještaj Boga. Znala je često govoriti: Mi smo misionari da donesemo Božju ljubav u svijet. Majka Terezija je bila „misionarka ljubavi“, dobročinstva, djela milosrđa. Ali bila je i velika moliteljica. U 4.30 jutro za jutrom: zajednička molitva, meditacija, euharistijsko slavlje. Svake večeri jedan sat klanjanja pred tabernakulom. Misa je duhovna hrana bez koje ne bih mogla izdržati ni jedan sat svog života, priznaje majka Terezija. Euharistija je izvor njezine radosti i snage. Ali njezin je radni dan za nju također bogoslužje - samo u drugačijem obliku: U svetoj pričesti imamo Krista u obliku kruha, objašnjava Majka Terezija. U siromasima ga ponovno susrećemo. To je isti Krist. Bio sam gladan, bio sam gol, bio sam bolestan, bio sam beskućnik. Meni učiniste. To je isti Krist, ova je rečenica ključna za razumijevanje života Majke Terezije“.

„Majka Terezija je također poznavala - i to desetljećima - duhovnu pustoš, doba Božje udaljenosti, unutarnja previranja, duboke emocionalne šokove. Mnogi su sveci trpjeli poteškoće u vjeri i sumnje u Boga. Čak su i veliki sveci ljudi od mesa i krvi. Bili su u krizi, izloženi kušnji. Morali su se hrvati, boriti, nadvladati. Morali su se dokazati na ispitima. Nisu bili pošteđeni vremena patnje. Znali su za strah i usamljenost. Trebalo im je strpljenja i upornosti. Pred očima nam je malena i krhka žena. I zato nam je bliska. Majka Terezija nije blistava junakinja visoko na pijedestalu, već je žena s puno ljudskosti. Molimo njezini zagovor kako bismo i mi jedni drugima bili braća i sestre, kako ne bismo pogled odvraćali od braće i sestara koji su u potrebi. To ćemo moći jedino ako u euharistijskom kruhu, živom Kristu, i u njegovoj Riječi pronalazimo uvijek iznova novi izvor snage za svoj život i služenje“, kazao je biskup Palić.

Nakon popričesne molitve okupljena vjernička zajednica izmolila je molitvu na nakanu sv. Majci Tereziji, te nakon Mise uslijedilo je čašćenje relikvija Sv. Majke Terezije. (kta/d.t.)



foto