Maputo, 6. rujan 2019.

Neprijateljstvo u društvu uništava, budite ujedinjeni radi Mozambika – rekao je papa Franjo , 5. rujna 2019. na međureligijskom susretu s mladim Mozambičanima i istaknuo – Što može biti važnije za pastira negoli susresti se sa svojim mladima. Vi ste važni! Ne samo zato što ste budućnost Mozambika, Crkve i čovječanstva, nego zato što ste sadašnjost. Sa svim onim što jeste i što činite, već doprinosite sadašnjosti najbolje što možete. Što bi bila zemlja bez vašeg oduševljenja, pjesme i radosti? Radost življenja jedno je od temeljnih vaših obilježja, kao što se i ovdje može osjetiti. To je radost koja se međusobno dijeli i slavi, koja pomiruje i postaje najbolji protuotrov kako bismo se oduprli svima onima koji žele podijeliti, razdvojiti i sukobljavati se.

Hvala vam što živite mir i slavite ga ovdje kao obitelj, iako pripadate različitim vjerskim tradicijama – rekao je Papa i primijetio – Na taj način imate iskustvo da smo svi potrebni sa svojim razlikama. Zajedno ste srce ovog naroda, gdje svatko ima svoju ulogu u jedinom kreativnom projektu pisanja povijesti. Vi mladi, spremni ste uvijek za pokret i sposobni gledati s mnogo nade. Obećanje ste života koje u sebi nosi izdržljivost koju ne smijete izgubiti, niti dopustiti da vam je ukradu.

Ne dopustite da vam ukradu radost – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Ravnodušnost i tjeskoba ubijaju snove i nadu, jer nas potiču na lagan put koji vodi u poraz. Traže da vrlo skupu cestarinu platimo svojom srećom i životom. Mnogi mladi nakon teškoća ostanu razočarani i bezvoljni. Kada sve izgleda kao da stoji, kada nas uznemiruju osobni problemi, kada na društvena pitanja nemamo odgovore, nije dobro odustati. Danas, kada neki provode život stvarajući podjele i sukobe, vi ste primjer i svjedočanstvo kako moramo djelovati.

Ujedinjeni unatoč razlikama, kao što to činite sada, tražeći prilike za poboljšanje, na taj se način možete zauzeti za zemlju – rekao je papa Franjo i istaknuo – Neprijateljstvo uništava zemlju. Stvarajte prijateljstvo u društvu. Treba se odricati i pregovarati, no ako to činimo tražeći dobro svih, borit ćemo se za zajednički cilj. Ako nađemo stvari u kojima se slažemo, ako gradimo mostove mira koji su dobri za sve, to je čudo kulture susreta. Sanjajte s drugima, nikada protiv drugih, sanjajte kao što ste sanjali i pripremali ovaj susret; ujedinjeni i bez prepreka. To je dio nove povijesne stranice Mozambika.

Nije samo rezignacija neprijatelj snova, nego i tjeskoba, osobito kad nas tjera da se predamo jer nismo odmah postigli rezultate – rekao je Papa i nastavio – Najljepši se snovi ostvaruju u nadi, strpljivo i zauzeto, odbijajući žurbu. Ne smije nas istovremeno zaustaviti nesigurnost, ne smijemo se bojati riskirati i pogriješiti. Najljepše stvari s vremenom sazrijevaju. Ako nešto niste uspjeli prvi put, ne bojte se probati ponovo. Pogrešno bi bilo zbog tjeskobe odustati od snova i volje za boljom zemljom.

Vaši vam stari mogu pomoći kako vaši snovi i težnje ne bi uvenuli, kako ih ne bi uništile prve teškoće i nemoć – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Stari su naši korijeni. Ako vam netko kaže da povijest, iskustvo starijih i sve ono što se dogodilo zanemarite i gledate samo na budućnost koju vam nudi, znači da želi da budete prazni, iskorijenjeni i nepovjerljivi u sve, kako biste se mogli pouzdati samo u njegova obećanja i podložiti se njegovim planovima. Tako funkcioniraju ideologije koje uništavaju sve što je različito i u ovom svijetu mogu vladati ako nema oporbe.

Prethodne vam generacije mogu mnogo reći i predložiti – rekao je papa Franjo i dodao – Istina je da stariji ponekad govore autoritativno, opominju i plaše, međutim, morate napraviti sintezu, slušajući i vrednujući prethodne generacije. Predlažem vam put slobode, oduševljenja, stvaralaštva, novih vidika, no njegujući istovremeno korijene koji održavaju i podupiru. Sve su to mali elementi koji vam mogu pomoći da se ne zatvorite u teškoćama, nego da se otvorite nadi koja će vam pomoći pronaći nova rješenja za probleme s osjećajem solidarnosti.

Mir je proces kojem ste i vi mladi pozvani doprinositi, uvijek pružajući svoje ruke onima koji su u teškoćama – rekao je Papa i naglasio – Velika je moć ispružene ruke i prijateljstva u konkretnim gestama. Mislim na mlade koji su došli tražiti posao u grad i danas su bez kuće, obitelji i prijateljske ruke. Pokušajte rasti u prijateljstvu i s onima koji misle drugačije kako bi među vama rasla solidarnost i postala najbolje oružje za preobrazbu povijesti. Budite ruka koja se brine za naš zajednički dom.

Bog vas ljubi, za njega ste dragocjeni, ne želi brojiti vaše pogreške, nego pomoći vam da nešto naučite iz njih; pokušajte provesti trenutke u tišini, utišati sve svoje nutarnje glasove i ostati u zagrljaju Njegove ljubavi. To je ljubav koja oslobađa, liječi i diže, koja zna više o uspinjanju negoli o padovima, o pomirenju negoli o zabranama, koja daje novu priliku, a ne osuđuje i koja zna više o budućnosti, nego o prošlosti. Znam da vjerujete u tu ljubav koja omogućava pomirenje i budući da vjerujete u nju, siguran sam da imate nadu i da nećete prestati radosno ići putom mira – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)