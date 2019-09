Bayonne, 5. rujan 2019.

Umirovljeni vice-dekan Kardinalskoga zbora francuski kurijalni kardinal Roger Etchegaray, najstariji kardinal na svijetu, umro je u srijedu, 4. rujna 2019. navečer, tri tjedna prije 97. rođendana, objavila je Biskupija Bayonne.

Kardinal Roger Etchegaray rođen je u mjestu Espelette u baskijskoj pokrajini Lapurdiji godine 1922. Nakon studija u Bayonneu i na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu, obnašao je različite dužnosti sve do ređenja za biskupa 1969. Imenovan je potom nadbiskupom Marseillea, od 1975. do 1981. godine obnaša također dužnost predsjednika Francuske biskupske konferencije u dva mandata. Pokrenuvši ustanovljenje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), bio je njegov prvi predsjednik od 1971. do 1979. godine. U Kardinalski zbor ga je godine 1979. uvrstio papa Ivan Pavao II., a nakon poziva u Rim, bio je na dužnosti predsjednika papinskih vijeća Pravda i mir i Cor Unum. Vrlo je intenzivno surađivao u pripravi Velikoga jubileja 2000. godine. Vice-dekan Kardinalskoga zbora bio je od 2005. do 2017.

Misa zadušnica za pokojnoga kardinala slavit će se u ponedjeljak 9. rujna u gotičkoj katedrali Sv. Marije u Bayonneu. Do tada će se s kardinalom imati prilike oprostiti mještani Cambo-les-Bainsa gdje je u kardinal do kraja boravio u umirovljeničkom domu.

Pape su kardinalu Etchegarayju povjeravali posebno složene zadaće na kriznim područjima a dugo su ga mnogi i samog smatrali mogućim kandidatom za papu. Sv. Ivan Pavao II. tako ga je godine 2003. neposredno prije izbijanja Iračkoga rata, poslao u Bagdad u mirovno posredovanje Saddamu Husseinu, a u posljednju ga je mirovnu misiju poslao Benedikt XVI. – u Libanon u kolovozu 2006., u tijeku rata Izraela i Hezbollaha. Godine 2014. odlikovan je Velikim križem francuske Legije časti.

Nakon smrti kardinala Etchegarayja Kardinalski zbor ima još 213 članova. Početkom listopada Papa će primiti još trinaestoricu i tada će ih biti ukupno 128 mlađih od 80 godina, s pravom izbora. No, sredinom listopada četvorica će ih navršiti 80 godina. (kta/ika)