Sarajevo, 5. rujan 2019.

Vjerojatno je svima poznata izreka: „Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba!“ Nju su zasigurno smislili oni koji su se „nepovratno udaljili od nje“. Premda se ne može kazati kako je razdoblje odrastanja i usvajanja znanja u školi lišeno ikakve brige i napora, ipak životno iskustvo pokazuje kako za čovjeka teži izazovi tek slijede. Zbog toga je potrebno djeci i mladima, koji se nalaze u toj fazi, uvijek iznova ponavljati da trebaju koristiti vrijeme: kako za učenje i bogaćenje novim spoznajama, tako i za uživanje u tom procesu stječući prijateljstva za cijeli život. Oni iskusniji i zreliji koji ih na tom putu prate, imaju zadatak osposobiti ih i pokazati im kako razmišljati svojom glavom. To je na osobit način važno u današnjem vremenu kada je zbog sveprisutne profiterske demagogije i iz nje izvedenih manipulacija, teško razlikovati činjenice od interpretacija činjenica. I to ne samo na pitanjima politike, gospodarstva i kulture, nego i o samome životu i ljudskom biću kao takvom. Jer, prema načelu koje se pripisuje nacističkom ministru propagande Josephu Goebbelsu, ako laž ponavljate dovoljno često, ona će postati „istinom“. I, zbilja, teško se oteti dojmu da je ovo podloga na kojoj se gradi „poimanje“ o ljudskoj spolnosti, odnosno o „jednakosti“ muškarca i žene – o čemu će djeca očito morati učiti.

Poput ne tako davnih teorija u geografiji da je svijet ravna ploča koju drže slonovi ili kornjače, tako i danas postoje „znanstvena objašnjenja“ da su različitosti između muške i ženske osobe samo stvar kulture, a nikako ontoloških datosti. Cjelokupnost toga naopakog koncepta nalazi se u već prokazanome pojmu rodne, odnosno gender ideologije koju liberalistički svjetonazor Zapada po svaku cijenu želi nametnuti. A s obzirom da za takvo što nemaju dovoljno stvarnih argumenata, primjenjuje se zakonitost: „Vjeruješ li meni ili svojim očima!“ Jer oni koji nisu prespavali lekcije iz biologije, sjetit će se da čovječja stanica ima 23 para kromosoma, od kojih je 22 para tjelesnih (autosoma) i jedan par spolnih (gonosoma). I kod muškarca i kod žene sve je, dakle, jednako do 23. kromosomskog para gdje žene imaju dva kromosoma označena s X, dok muškarci uz X imaju jedan kromosom označen s Y. Upravo taj posljednji par određuje spol osobe (žene XX, a muškarci XY).

S obzirom da je biologija jasna kao dan, najnovija genetska istraživanja, objavljena u časopisu Science, pokušala su odgonetnuti postoji li gen koji bi bio odgovoran za homoseksualne sklonosti. Analizirani su genetski podatci 408 995 individua iz baze UK Biobank te još 68 527 osoba iz američkog 23andMe. Uz ostalo, otkrili su pet specifičnih genetskih varijanti povezanih s istospolnim ponašanjem – uključujući jednu koja je povezana s biološkim putem mirisa i ostale koji se tiču spolnih hormona. Međutim, sve zajedno čini manje od 1% genetskog utjecaja na homoseksualnost. Dakle, ne postoji gen koji određuje istospolne sklonosti! Drugim riječima, netko se napokon usudio na znanstveni način propitati ovaj fenomen te ustvrditi da se homoseksualne osobe kao takve ne rađaju, nego očito nekada tijekom odrastanja i življenja postaju, a na što utječu i društveni i okolišni čimbenici. Crkva je to u Katekizmu definirala rekavši da se homoseksualnost očituje „u vrlo različitim oblicima kroz stoljeća i u različitim kulturama. Njezino psihičko postanje ostaje velikim dijelom neprotumačivo. Oslanjajući se na Sveto pismo, koje ih prikazuje kao teško izopaćenje, Predaja je uvijek tvrdila da su 'čini homoseksualni u sebi neuredni'“ (KKC 2357).



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju