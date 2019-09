Vatikan, 4. rujan 2019.

Duboka povezanost sinode s Duhom Svetim i samim identitetom Crkve koji se sastoji u evangelizaciji – misao je vodilja govora koji je papa Franjo, 2. rujna 2019. uputio Ukrajinskim grkokatoličkim biskupima primivši ih u audijenciju. Njih 50 okupilo se u Rimu na sinodi Ukrajinske grkokatoličke Crkve koja je počela istoga dana na temu „Zajedništvo u životu i svjedočenju Ukrajinske grkokatoličke Crkve“. Papa je kratko i snažno govorio, pojasnivši da je već sve rekao 5. srpnja, na susretu u Vatikanu.

Sveti Otac je prije svega upozorio na opasnost od današnjeg vjerovanja da sinodski hod ili sinodsko ponašanje znači ispitivanje mišljenja, potom organiziranje susreta i postizanje dogovora. Ne, sinoda nije parlament! – rekao je Papa i napomenuo – Stvari se moraju reći, mora se raspravljati kao u parlamentu, no ne radi se o parlamentu. Sinoda ne znači dogovor kao u politici; dajem ti ovo, daj mi ono. Ne, sinoda nije sociološko istraživanje, kao što neki vjeruju.

Morate znati što misle vaši vjernici laici, no ne radi se o istraživanju, to je druga stvar – rekao je papa Franjo i istaknuo – Ako nema Duha Svetoga, nema sinode. Ako nije prisutan Duh Sveti, nema sinodalnosti. Dapače, ako nema Crkve, nema identiteta Crkve. Sveti Pavao VI. jasno je rekao – „Zvanje Crkve je naviještanje evanđelja, dapače, njezin je identitet naviještanje evanđelja“. U tom duhu, s Duhom Svetim počnite sinodu i molite Duha Svetoga. Svađajte se među sobom, činite sve što želite.

Mislite na Efez, kako su se oni svađali! – rekao je Papa i primijetio – No bili su dobri i na kraju Duh Sveti ih je doveo do toga da su mogli reći: „Marija, Majka Božja“. Upravo je to put. To je Duh Sveti. Jer ne želimo postati Crkva organizacija nego sinodska Crkva. Idite tim putom! U tom smislu, ne radi reklame – kako je rekao – Sveti je Otac podsjetio na članak koji je objavljen u posljednjem broju vatikanskog dnevnika Osservatore Romano, upravo o prisutnosti Duha Svetoga na putu sinode.

Želimo biti sinoda ne samo za vrijeme naših susreta, nego i kad se vratimo u svoje zajednice – rekao je nadbiskup Sviatoslav Ševčuk, poglavar sinode Ukrajinske grkokatoličke Crkve, istaknuvši želju da hode zajedno. Na kraju je veliki Kijevski nadbiskup zajamčio pastoralno obraćenje koje se trenutno događa u Crkvi u Ukrajini i napomenuo da nije dosta imati samo lijepu i bogatu tradiciju kao što je njihova koja čuva tisućljetno sjećanje na nepodijeljenu Crkvu prvog tisućljeća i njezino zajedništvo s Rimskom Crkvom, nego današnjem čovjeku treba moći prenositi srce te apostolske tradicije; mogućnost osobnog susreta sa živim Kristom koji je i danas prisutan po Duhu Svetom u svojim Crkvama i hodi zajedno s nama putovima modernog svijeta. (kta/rv)