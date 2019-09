Poreč, 3. rujan 2019.

Tijekom večernjeg Euharistijskog slavlja u porečkoj katedrali u nedjelju 1. rujna vlč. Luka Pranjić primio je misijski križ iz ruku porečkog i pulskog biskupa mons. Dražena Kutleše. Križ je primio kao znak misijskog poslanja i službe koju će uskoro započeti u Ekvadoru. Na Misi su, uz predslavitelja mons. Kutlešu, dijecezanskog ravnatelja Papinskih misijskih djela za Porečku i Pulsku biskupiju, koncelebrirali labinski dekan preč. Mirko Vukšić, katedralni župnik i porečki dekan preč. mr. Milan Zgrablić te više svećenika Porečke i Pulske biskupije. Nazočili su i nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH vlč. Anton Štefan te nacionalni ravnatelj Papinskih misijski djela u BiH vlč. Luka Tunjić.

Mons. Kutleša je u prigodnoj homiliji, razlamajući riječ prispodobe iz Evanđelja o zauzimanju prvih, odnosno posljednjih mjesta na gozbama, istaknuo važnost poniznosti. Do Kraljevstva nebeskoga dolazi se samo kroz služenje drugima, samo ćemo tako moći biti pozvani na Gozbu Gospodnju. Istaknuo je da nas svijest o vlastitoj prolaznost i smrtnosti treba podsjećati da trebamo biti ponizni.

Gledanje i spoznavanje potreba drugih čini čovjeka velikim. Ovaj čin vlč. Luke neka bude svima nama poticaj da se zapitamo što mi činimo za potrebite, istaknuo je mons. Kutleša.

“Kao što plaćamo porez, tako ponekad činimo dobra djela iz navike ili tradicije, ili iz svojevrsne bahatosti, zbog eksponiranja”, rekao je mons. Kutleša te nastavio, “no jedini pravi poriv činjenja dobra drugome trebala bi biti ljubav prema bližnjemu. Prava veličina čovjeka je upravo u poniznosti i služenju, upravo u tome duhu želimo dati podršku našem vlč. Luki, koji ovdje iz Istre odlazi u jedan siromašni kraj želeći služiti ljudima koji su siromašni. Njegova će misija imati osamdesetak tisuća ljudi – za usporedbu Župa Poreč ima petnaestak tisuća. On će ondje biti sam i trebat će ljudima naviještati Evanđelje i pokazivati kako čovjek treba biti ponizan i kako treba služiti drugim ljudima.”

“Možda gledajući našim ljudskim očima to nije razborito jer tamo nema novca, neće se moći zaraditi neki veliki novac, živjet će u oskudnoj kući, u oskudnim higijenskim uvjetima, a ovdje ima sve, zašto dakle odlazi? Malo je ljudi koji se odlučuju na taj korak jer ih tjera njihova vjera i želja da pomažu drugim ljudima. Gledanje i spoznavanje potreba drugih čini čovjeka velikim.”

Ovaj čin vlč. Luke neka bude svima nama poticaj da se zapitamo što mi činimo za potrebite. Vlč. Luku možemo i želimo pratiti svojim molitvama, ali možemo ga podržati i na druge načine jer tim ljudima je potrebama svaka pomoć, ne u prvom redu ona materijalna, nego duhovna, i pomoć u svemu onome u čemu ti ljudi oskudijevaju”, rekao je mons. Kutleša.

“Zato svi skupa uputimo Svevišnjemu molitvu za vlč. Luku, za njegovu misiju, da uspije i da ga Bog prati, da ostane vjeran kao što je i do sada bio”, zaključio je propovjednik.

U obredu primanja misijskog križa, tijekom Mise, biskup je blagoslovio misijski križ te ga predao novome misionaru.

Na kraju Misnoga slavlja okupljenima se obratio vlč. Antun Štefan, nacionalni ravnatelj Papinskih Misijskih djela u RH. On je čestitao i zahvalio porečkom i pulskom biskupu mons. Kutleši što je dao dopuštenje vlč. Pranjiću da postane misionar.

Istaknuo je da je davanje jednog svećenika za potrebe misijskog djelovanja – dar vjere, fidei donum – u naviještanju radosne vijesti diljem svijeta.

Prisjetio se još jednog velikog čovjeka koji je s istarskog poluotoka otišao služiti kao misionar u Južnu Ameriku, blagopokojnog biskupa mons. Antuna Bogetića koji je, prije preuzimanja biskupske službe, služio kao misionar u Argentini. Upravo je on, kao prijatelj obitelji vlč. Pranjića, njemu bio uzor i poticaj da ide njegovim stopama, da bude dar vjere, poslušan Crkvi i biskupu. Istaknuo je da je vlč. Luka najmlađi misionar u Hrvatskoj.

“Luka, evo tebe ovdje u tvojoj katedrali, primio si križ od tvoga biskupa i ideš tamo daleko. Budi nam na ponos i budi sretan misionar. Nemoj zaboraviti da si svećenik Isusov, zato budi semper fidelis, uvijek vjeran, svojem svetom zvanju, Bogu si rekao ‘Evo me’. Na pitanje ‘Hoćeš li?’ odgovorio si ‘Hoću, sve što ti želiš, evo me.’ Želim ti da budeš vjeran svećenik, onda ćeš biti i sjajan misionar, na ponos svima nama, mi u to vjerujemo, zato za te i molimo. Mi znamo da će tako biti i zato Bogu zahvaljujemo što te imamo”, rekao je vlč. Štefan zahvalivši svima te poželjevši vlč. Pranjiću sretan put i uspješno i blagoslovljeno djelovanje.

U svome obraćanju okupljenima vlč. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH, podsjetio je da se odlazak don Luke u misije događa u godini koja je obilježena s dva velika misijska događanja, Izvanrednim misijskim mjesecom listopadom i Biskupskom sinodom o Amazoniji. Oba događaja stavljaju evangelizaciju i misije na prvo mjesto, ali evangelizaciju i misije u svjetlu evanđelja i izazova vremena u kojem živimo. Oba događaja pomoći će Crkvi u jačanju misijske svijesti i gradnji budućnosti na pravednijim i sigurnijim osnovama.

Zemljopisno odlaziš u nepoznato, a vjerom i srcem odlaziš među braću i sestre u Kristu Gospodinu. Služiti siromašnoj braći i sestrama put je čistoće duše i put savršenstva”, naglasio je između ostalog vlč. Tunjić.

Podsjetio je da je vlč. Luku jedna novinarka nazvala ‘specijalcem elitne Božje postrojbe’. “Znamo da se specijalci moraju puno vježbati i odricati, tvoju specijalnost neka čine molitva i post začinjeni dobrim djelima ljubavi sa stalnim pogledom usmjerenim prema nebu odakle Krist ljubi i poziva na ljubav. Širi Njegovu nesebičnu ljubav i neka ti je sretno i blagoslovljeno”, zaključio je vlč. Tunjić.

“Ja se večeras doista osjećam radosno jer shvaćam da sam dio nečega što me nadvisuje, nečega što me nadilazi. Imam milost biti dijelom toga”, rekao je vlč. Pranjić. “Zvijezda ove večeri je samo jedna, to je Isus Krist i mjesna Crkva koju vodi naš biskup Dražen, koja iz ljubavi prema drugoj mjesnoj Crkvi što trpi oskudicu, kao dar vjere šalje jednog svećenika. Doista sam zahvalan da mi je Gospodin dao milost da mogu biti dijelom toga, ovoga poslanja, od kojeg Crkva živi, raste, napreduje. Bog za to poslanje bira grešne i slabe ljude kao što sam ja upravo da bude očito, kako reče sv. Pavao, da ta čudesna snaga ne dolazi od nas nego da dolazi od Gospodina”, rekao je novi misionar. Zahvalio je biskupu na dopuštenju da ode u ovo poslanje, da bude, u ime mjesne Crkve, dar vjere jednoj drugoj mjesnoj Crkvi, trpećoj Crkvi. Posebno je istaknuo radost što su mu svojim prisustvom na toj Misi podršku došli izraziti i mnogi župljani iz svih župa gdje je do sada služio. Zahvalio je nacionalnim ravnateljima Papinskih misijskih djela RH i BiH te svima koji su ga do sada pratili molitvama te se preporučio i za ubuduće.

Ovim velikim događajem za Porečku i Pulsku biskupiju, ali i za cijelu Hrvatsku službeno je započela priprema za mjesec listopad kojeg je u povodu 100. obljetnice Apostolskog pisma pape Benedikta XV. Maximum Illud, papa Franjo proglasio Izvanrednim misijskim mjesecom za cijelu Crkvu.

Tema ovog Izvanrednog mjeseca je Kršteni i poslani, a nakana je da se u Crkvi još više razbudi svijest o misijama i novim zanosom započne misionarska preobrazba života i dušobrižništva.

Slanjem svog svećenika u misije. naša biskupija, a time i vlč. Luka odgovara na poziv pape Franje upućen cijeloj Crkvi.”

“Svjesni da i u našoj biskupiji postoje potrebe za svećenicima, naša misijska otvorenost i želja da cijeli svijet čuje za Krista time je još veća. No, kada razmišljamo da naš svećenik odlazi u Latinsku Ameriku, u misli nam dolaze članci objavljeni u časopisu Radosna vijest naših misionara s tog kontinenta u kojem redovito govore o velikom nedostatku svećenika u tim zemljama. Premda su potrebe i u našoj biskupiji velike, broj od 100.000 vjernika na jednog svećenika u tim zemljama daleko premašuje naših 85 svećenika na 134 župe i 207.000 stanovnika, te vraća mir u srce i jasnoću koliko je važan ovaj događaj za našu biskupiju, ali i za cijelu Crkvu”, podsjetio je u svome obraćanju, koje je ovim povodom objavio, ravnatelj Papinskih misijskih djela u Porečkoj i Pulskoj biskupiji preč. Mirko Vukšić.

Don Luka Pranjić rođen je u Puli, 9. lipnja 1983. . Za svećenika je zaređen 9. lipnja 2007. Kao mladomisnik prima službu odgojitelja u Pazinskom kolegiju, biva imenovan župnim vikarom u Umagu te upraviteljem župa Grožnjan, Krasica i Kostanjica. 2009. imenovan je župnikom u mjestima Grožnjan, Krasica, Momjan, Kostanjica te Brda. Od 2011. župnik je u Novigradu i Dajli. Do kraja svoga djelovanja u Porečkoj i Pulskoj biskupiji bio je i predstojnik Katehetskog ureda Porečke i Pulske biskupije.

Po primanju misijskog križa odlazi kao misionar u Ekvador gdje će djelovati u gradu San Francisco del Milagro u biskupiji San Jacinto de Yaguachi. Don Luka pridružit će se brojci od 78 Hrvatskih misionara i misionarki koji djeluju u 27 zemalja svijeta: u Africi 35, u Americi 27, u Oceaniji 4 i u Europi 13. Papinska misijska djela su ustanove Katoličke Crkve koja koordinira rad misionara u pomaganju braći i sestrama u misijskim krajevima – molitveno i materijalno. (kta/ika)