Vatikan, 3. rujan 2019.

Radite na medicinskoj kulturi i praksi koja je pažljivija prema vrijednosti svake osobe, suprotno od svijeta koji je često vođen sukobima na svakom području ljudskog suživota u kojem eutanazija samo prividno pokreće osobnu slobodu – potaknuo je papa Franjo članove Talijanske onkološke udruge koje je, 2. rujna 2019. primio u audijenciju zajedno s nekoliko pacijenata.

Tu neprofitnu udrugu koja od 1973. godine potiče istraživanje i prevenciju na zdravstvenom području, zauzimajući se za poboljšanje dijagnoze i liječenja, te razvijajući osuvremenjenje i osposobljavanje liječnika i drugih djelatnika na području onkologije, Papa je podsjetio na onkologiju milosrđa, jer napor da se liječenje prilagodi svakoj osobi, pokazuje pažnju ne samo prema bolesti, nego i prema bolesniku i njegovim karakteristikama, načinu na koji reagira na lijekove, na najtužnije vijesti i na patnju. Onkolog te vrste ide dalje od obične primjene protokola i otkriva upotrebu tehnologije koja je u službi osobe.

Pažnja se prema ljudskoj osobi ostvaruje i kroz praćenje bolesnika i njegovih dragih u svim fazama liječenja pokušavajući ublažiti trpljenje palijativnom skrbi, pružajući obiteljsko ozračje u hospicijima kojih je sve više. Nemojte nikada gubiti volju zbog nerazumijevanja na koje biste mogli naići ili pred prijedlozima radikalnih i žurnih putova – rekao je Sveti Otac i primijetio – Ako se izabere smrt, problemi su riješeni; no koliko je gorčine iza takvog razmišljanja i kakvo odbacivanje nade uključuje odluka o odricanju od svega i prekidanju svih veza! Sve se stvari znaju, sve se može protumačiti i riješiti, no samo je nada ostala skrivena. Moramo potražiti nadu i način kako je pružiti u krajnjim slučajevima.

U današnjem društvu koje je neosviješteno i ponekad rastreseno, gdje nerijetko vlada ljubomora čuvanja znanja, što koči multidisciplinarnu razmjenu, papa Franjo je istaknuo zauzetost te Udruge koja podsjeća na važnost prevencije i rane dijagnoze koje mogu smanjiti opasnost od onkoloških bolesti, poštujući vlastito tijelo i njegove potrebe.

Naime, najbolja je prevencija zdravo ozračje i način života koji poštuje ljudsko tijelo i njegove zakone – rekao je Papa i podsjetio – Kao što znamo, to ne ovisi samo o osobnom izboru, nego i o mjestima u kojima se živi; osobito veliki centri zbog ritma života i izlaganja onečišćenju, podvrgavaju tijelo neprestanom stresu. To nas potiče da brinemo za okoliš, za naš zajednički dom koji moramo poštovati kako bi on u svoje vrijeme poštovao nas. Zaštita okoliša i borba protiv tumora, postaju dva lica istog problema.

Isus koji je u određenom smislu liječnik kojeg je Otac poslao liječiti čovječanstvo, vaš kolega, neka potakne svakog od vas da budete blizu onima koji trpe, osobito djeci, te da dajete prednost slabima kako bi rasli humanije društvo i odnosi prožeti besplatnošću – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)