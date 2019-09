Vatikan, 3. rujan 2019.

Papa Franjo će 6. rujna 2019. otići u posjet Madagaskaru koji je druga etapa njegovog 31. apostolskog putovanja u okviru kojega će pohoditi također Mozambik i Mauricijus. Samo nekoliko dana prije toga video porukom se obratio narodu Madagaskara riječima: Draga braćo i sestre Madagaskara! Milošću Božjom za nekoliko ću dana biti među vama! Želim vas već sada srdačno pozdraviti i zahvaliti vam za sve ono što ste učinili i što činite kako biste pripremili moj posjet. Osobito vam zahvaljujem za vašu osobnu, obiteljsku i župnu molitvu, kao i onu u bolnicama i zatvorima. Molitva ne poznaje granice i kada budem u Madagaskaru, iako ću moći posjetiti samo neka mjesta, molitvom ću doći do svih, i za sve ću moliti Božji blagoslov.

Dragi prijatelji u Madagaskaru, vaša je zemlja poznata po svojim prirodnim ljepotama i zato kažemo: Hvaljen budi Gospodine! Naša je dužnost pažljivo se brinuti o njima. No postoji i druga ljepota koja je još više na srcu Kristu i Papi, a to je ljepota vašeg naroda, to jest njegova svetost! Zato ću doći učvrstiti vas u vjeri i u isto vrijeme crpiti snagu iz nje. Neka Presveta Djevica izmoli taj dar za nas. Hvala! Vidimo se uskoro! – zaključio je Sveto Otac. (kta/rv)