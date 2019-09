Vatikan, 3. rujan 2019.

Izaberimo život ne čekajući da bude prekasno; neke se intervencije više ne mogu odgađati – apel je pape Franje koji je uputio u poruci za Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom svijetu, koji se obilježava 1. rujna. Papa poziva sve ljude da krenu dalekovidnim putevima, koji danas obuhvaćaju odgovorno odricanje, kako bi se zajamčila perspektiva života u budućnosti

Pred klimatskom krizom, koju smo stvorili i koja je velika prijetnja i za naš život, Papa upućuje snažan apel: vrijeme je za pokajanje i obraćenje. Omiljena smo Božja stvorenja, pozvana voljeti život u zajedništvu sa stvorenim svijetom, a ne samovoljno gospodariti njime – podsjetio je Papa. Cijela je poruka poticaj da ljudi otkriju poziv čuvara svega stvorenog. Apeli su posebno upravljeni vladama, koje će se sastati sljedećih mjeseci, kako bi obnovile važne obveze za usmjeravanje planeta prema životu, a ne u susret smrti.

Taj peti Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom svijetu, koji je Papa ustanovio 10. kolovoza 2015. godine, označava početak „Vremena svega stvorenog“ koje traje do 4. listopada, do spomendana svetoga Franje Asiškoga. Razdoblje je to – istaknuo je Papa u poruci – za molitvu u prirodi, za razmišljanje o našem, često štetnom, stilu života, te za poduzimanje proročkih pothvata. Ta inicijativa, nastala u ekumenskom okviru, želi potaknuti kršćane na molitvu i djelovanje, osjećajući se sjedinjenima među braćom različitih vjeroispovijesti.

Papa je stoga potaknuo da u spomenutom razdoblju razmislimo o tomu kako je naše svakodnevno ponašanje u odnosu na hranu, potrošnju, kretanje, uporabu vode i energije često nesmotreno i štetno. Istodobno je predložio jednostavnije i smjernije načine života i napuštanje ovisnosti o fosilnim gorivima, kako bismo se usmjerili na oblike čiste energije te cirkularnoga i održivoga gospodarstva, slušajući mudrost domorodačkih naroda da bismo bolje živjeli odnos s okolišem. Osim toga, istaknuo je krajnje meteorološke pojave i dezertifikaciju, koji najranjivije stanovništvo stavljaju u teške kušnje, te upozorio na topljenje ledenjaka i velike količine plastike u oceanima.

Po mišljenju pape Franje ovo je također vrijeme za poduzimanje proročkih pothvata. Osim toga, primijetio je kako mnogi mladi u svijetu dižu glas, razočarani preuzetim, i poslije zanemarenim obvezama. Podsjetivši pak na Mojsijeve riječi na ulasku u Obećanu zemlju: Izaberimo stoga život!, Papa je potaknuo da se odreknemo pohlepne potrošnje i težnje za svemogućnošću, koje su putevi smrti. Krenimo dalekovidnim putevima koje danas čini odgovorno odricanje kako bismo zajamčili perspektivu života u budućnosti. Nemojmo popuštati iskvarenim logikama lake zarade, mislimo na budućnost svih ljudi – potaknuo je Papa.

Sveti je Otac spomenuo i istaknuo važnost sastanka Ujedinjenih naroda o klimi, koji će se održati ovoga mjeseca u New Yorku, te Sinodu o Amazoniji, koja će se održati od 6. do 27. listopada u Vatikanu, a koja je – kako je napisao – prigoda za davanje odgovora na vapaj siromašnih na našem planetu. Bog čovjeku daje stvoreni svijet kao dar koji valja čuvati, ali, nažalost, ljudski je odgovor obilježen grijehom i pohlepom tako da su egoizmi i interesi od stvorenoga, tog mjesta za susret, učinili poprište sukoba.

Papa, osim toga, traži da se u ovom vremenu ponovno priviknemo moliti uronjeni u prirodu, također u tišini, kako bismo izišli iz svoje samodostatne zatvorenosti, i otkrili da smo obavijeni Očevom nježnošću. Sveti je Bonaventura govorio da je stvoreni svijet prva „knjiga“ koju je Bog otvorio pred našim očima kako bismo, diveći se njegovoj ljepoti, upravljali hvalu Stvoritelju. Svako je stvorenje, dakle, darovano kao jedna 'Božja riječ'. U tom smislu možemo reći da je stvoreni svijet, 'mreža života', to mjesto susreta s Gospodinom i među nama, Božja društvena mreža – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)