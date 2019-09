Vatikan, 1. rujan 2019.

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 1. rujna Papinu poruku za V. svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu. "Kucnuo je čas da ponovno otkrijemo svoj poziv djece Božje, uzajamnog bratstva i čuvara stvorenoga svijeta. Kucnuo je čas da se pokajemo, da se obratimo i vratimo se korijenima. Mi smo ljubljena Božja stvorenja, koji nas svojom dobrotom poziva da ljubimo život i živimo ga u zajedništvu s ostalim stvorovima", piše Papa.

„I vidje Bog da je to dobro” (Post 1,25). Božji pogled, na početku Biblije, ljupko počiva na njegovu stvaranju. Od zemlje pogodne za život do životvornih voda, od stabala koja donose plod do životinja koje dijele naš zajednički dom, sve je drago u očima Boga, koji nudi stvaranje muškarcima i ženama kao dragocjeni dar koji treba čuvati, kaže Papa na početku poruke.

Tragično je da je čovjekov odgovor na ovaj dar obilježen grijehom, sebičnošću i pohlepnom željom za posjedovanjem i iskorištavanjem. Egoizmi i osobni interes pretvorili su stvoreni svijet, mjesto susreta i zajedništva, u pozornicu suparništava i sukoba. Na taj je način ugrožen i sam okoliš, ono dobro u Božjim očima postalo je u ljudskim rukama nešto što treba iskorištavati.

Propadanje okoliša se povećalo posljednjih desetljeća: konstantno zagađenje, stalna upotreba fosilnih goriva, intenzivno iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta i krčenje šuma uzrokuju porast globalnih temperatura iznad sigurnih razina. Porast intenziteta i učestalosti ekstremnih vremenskih pojava i desertifikacija (opustinjavanje) zadaju silne teškoće najranjivijima među nama. Otapanje ledenjaka, nestašica vode, zanemarivanje bazena vode i znatna prisutnost plastike i mikroplastike u oceanima podjednako su zabrinjavajući i svjedoče o hitnoj potrebi intervencija koje se više ne mogu odgađati.

Izazvali smo klimatsko izvanredno stanje koje ozbiljno ugrožava prirodu i sam život, uključujući i naš vlastiti, upozorava Papa.

U suštini smo zaboravili tko smo: stvorenja stvorena na sliku Božju (usp. Post 1,27) i pozvana stanovati kao braća i sestre u zajedničkom domu. Stvoreni smo ne zato da budemo tirani, nego zato budemo u središtu mreže života koju čine milijuni vrsta koje nam je s ljubavlju pridružio naš Stvoritelj.

Kucnuo je čas da ponovno otkrijemo svoj poziv djece Božje, uzajamnog bratstva i čuvara stvorenog svijeta. Kucnuo je čas da se pokajemo, da se obratimo i vratimo se korijenima. Mi smo ljubljena Božja stvorenja, koji nas svojom dobrotom poziva da ljubimo život i živimo ga u zajedništvu s ostalim stvorovima.

Papa u poruci upućuje snažan poziv vjernicima da se posvete molitvi u ovome vremenu koje se, kao rezultat blagovremene ekumenske inicijative, slavi kao Vrijeme stvaranja. „To je vrijeme intenzivnije molitve i napora u korist našeg zajedničkog doma koje započinje danas, 1. rujna, Svjetskim danom molitve za skrb o stvorenome svjetu, a završava 4. listopada, na svetkovinu svetog Franje Asiškog. To je prilika da se približimo našoj braći i sestrama različitih kršćanskih konfesija. Tu mislim posebno na pravoslavne vjernike, koji ovaj dan slave već trideset godina. U ovoj ekološkoj krizi koja pogađa sve, trebali bismo se osjećati bliski sa svim ostalim muškarcima i ženama dobre volje, pozvani promicati čuvanje mreže života čiji smo dio, piše papa u poruci za V. svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu.

To je vrijeme u kojem se trebamo ponovno naučiti moliti u prirodi.

To je vrijeme i za razmišljanje o našem načinu života i o tome kako naše svakodnevne odluke o hrani, potrošnji, prijevozu, upotrebi vode, energije i mnogim drugim materijalnim dobrima mogu često biti nepromišljene i štetne. Previše nas se ponaša kao tirani spram stvorenoga svijeta. Učinimo napor da promijenimo i usvojimo jednostavnije i smjernije načine života! Kucnuo je čas da napustimo svoju ovisnost o fosilnim gorivima i krenemo, brzo i odlučno, prema oblicima čiste energije i održivoj i kružnoj ekonomiji.

Naučimo također slušati domorodačke narode čija nas vjekovna mudrost može naučiti kako živjeti u boljem odnosu s okolinom, pozvao je Sveti Otac.

To je vrijeme za poduzimanje proročkih djela. Mnogi mladi diljem svijeta dižu svoj glas i pozivaju na hrabre odluke. Osjećaju se razočaranima zbog previše neostvarenih obećanja, preuzetih obveza a zatim zanemarenih zbog sebičnih interesa ili koriti. Mladi nas podsjećaju da zemlja nije dobro s kojim se treba rasipno ophoditi, već baština koju treba predati. Podsjećaju nas da nada za sutra nije tek lijepi osjećaj, već zadatak koji zahtijeva konkretna djelovanja ovdje i sada. Dugujemo im stvarne odgovore, a ne prazne riječi; djela a ne opsjene, ističe Papa u poruci prigodom Svjetskog dana molitve za skrbo stvorenome svijetu objavljenoj 1. rujna. (kta/ika)