U organizaciji Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije, 23. nadbiskupijski Katehetski dan održan je 31. kolovoza 2019. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Katehetski dan, redoviti godišnji seminar za katoličke vjeroučitelje/ice u osnovnim i srednjim školama s područja Vrhbosanske nadbiskupije, okupio je 100-tinjak sudionika iz cijele nadbiskupije, a dočekao ih je dr. vlč. Tomislav Mlakić, ravnatelj Katehetskog ureda Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i predstojnik Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije, prenosi nedjelja.ba.

Vlč. Mlakić je u uvodnoj riječi pozdravio okupljene, poglavito kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i novog generalnog vikara nadbiskupije mons. Slađana Ćosića, te podsjetio na temu ovogodišnjeg 23. Katehetskog dana vrhbosanske nadbiskupije - sinodu.

Potom je okupljene pozdravio kardinal Puljić koji je kazao kako je ovo trenutak kada se vjeroučitelji zajedno susreću, traže i razmjenjuju ideje, te je pozvao i novog generalnog vikara mons. Ćosića da se obrati okupljenima.

„Mladi danas slabo slušaju učitelje, ako ih i slušaju – čine to samo jer su svjedoci. Mislim kako je poslanje svakog katehete da se prenosi znanje važno, ali najvažnije je to životno svjedočenje. Želim vas ohrabriti u vašem nastavnom i znanstvenom radu, ali osobito u svjedočenju. Djelovanjem vani – pa i u Aziji i Africi, uočio sam kako je uloga kateheta od iznimne važnosti, što možda još kod nas nije toliko izraženo... Želim plodan rad ovoga dana u nadi skoroga susreta po župama i drugim događanjima“, poručio je mons. Ćosić.

U nastavku, prigodno predavanje na temu Presjek dosadašnjeg rada Sinode Vrhbosanske nadbiskupije 2012. - 2019., održao je kardinal Puljić. „Sedam je godina kako se sinoda pripravlja, obrađene su brojne teme, sad ih želimo ponoviti, to je devet krugova dekanatskih zasjedanja i vjerujem da su mnogi od vas njima nazočili“, podsjetio je kardinal Puljić. Potom se osvrnuo na susrete i sinodske aktivnosti kroz protekle godine u razdoblju od 2012. do 2019., istaknuvši najvažnije naglaske svake godine. Naznačio je i kako se kroz ankete nastojalo odrediti stanje duha vrhbosanskih vjernika te da su se kao tri dominantne teme iskristalizirale: Svekolika duhovna obnova naše mjesne Crkve; Brak i obitelj te Rad s mladima.

„Tek s tri posljednja zasjedanja postignut je jedan zadovoljavajući okvir. Ubuduće će se trebati mnogo raditi na poticanju i razvoju timskog rada kao i na kulturi zajedničkog rješavanja problema“, zaključno je kardinal Puljić.

Nakon mogućnosti za postavljanje pitanja i dijeljenja iskustava i prijedloga, te kratke stanke, odnosno prigode za sakrament ispovijedi, u sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda svečanu Svetu misu predvodio je kardinal Puljić u zajedništvu s mons. Ćosićem, vlč. Mlakićem, preč. Zdenkom Spajićem, rektorom Vrhbosnaskog bogoslovnog sjemeništa i vlč. Ivanom Dragičevićem, budućim vjeroučiteljem u Odžaku.

U svojoj propovijedi kardinal Puljić je istaknuo kako želi govoriti više poticajno nego poučno. „Važno je naučiti ljubiti. Vi ste jedna duhovna snaga u ovoj mjesnoj Crkvi od Boga koji je ljubav. Svojim poslanjem uprisutnjujute njegovu ljubav. Prevažno je da postanete svjesni – ne idete u svoje ime, ne idete u moje ime, idete u ime Crkve, u ime Krista. Zato morate biti svjesni svog identiteta, ne da se obeshrabrite javnim mnijenjem koje želi sve relativizirati – sačuvajte evanđeoski duh. U tom duhu prevažno je biti vjeran u malome. Djeca jako dobro znaju provjeravati našu vjeru. Oni žele provjeriti jesmo li vjerodostojni. Zato roditeljima govorim – nemojte djeci lagati, kako biste stekli povjerenje budite vjerodostojni. To se ne može papirom isposlovati, ni naredbom. Svjedoke se sluša – svjedočenje; najvažnije je da to što govorite vjerujete“, posvijestio je kardinal Puljić .

Istaknuo je kako čovjek koji je vjeran u malome postaje vjerodostojan. „Kroz sitnice pokazuje ono što jest. Zato vas hrabrim – nemojte očekivati na zemlji plaću, ona je nužna da možemo živjeti, ali imajte pred sobom jednu drugu viziju – Gospodin sve vidi. Nema ljubavi bez žrtve – ljubav bez žrtve nije vjerodostojna. Nije slučajno da su svijet osvojile Isusove rane, to je očitovana ljubav (...) Ljepota života se tka kroz sitnice. Tko izgubi osjećaj za sitnice izgubi osjećaj za život. Svi mi kukamo kako je teško mentalitet mijenjati, treba vjerovati u uspjeh malih koraka. Uzdanje je vaša vjera, uzdanje je da se Bog s vama služi. On ima u nas povjerenje. On s nama računa i On će na kraju davati plaću“, poručio je kardinal Puljić.

Tijekom Misnog slavlja upriličena je i podjela 20 kanonskih poslanja za vjeroučitelje, nužnih za obavljanje katehetske dužnosti, i to sedam na neodređeno, privremenih pet i prvi put osam poslanja.

Prije podjele kanonskih poslanja okupljenima se obratio predstojnik Mlakić zahvalivši kardinalu Puljiću na povjerenju i pastirskoj brizi, svećenicima koji su bili na raspolaganju za ispovijed i svim vjeroučiteljima za sve dobro koje čine odgajajući djecu i mlade u vjeri, te im poručio da budu radosni vjeroučitelji.

Susret je vjeroučiteljima omogućio obnovu poslanja i razmjenu iskustava s kolegama, a druženje je nastavljeno uz zajednički objed na bogosloviji.

Kardinal Puljić je uoči ovoga događaja djeci, roditeljima i vjeroučiteljima na početku školske i vjeronaučne godine uputio prigodnu poruku. (kta)



