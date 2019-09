Zagreb, 1. rujan 2019.

U subotu, 31. kolovoza 2019. mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini s trideset kolega, svećenika i onih koji nisu svećenici, u Zagrebu je obilježio 50. godišnjicu dolaska u sjemenište. Svetu misu u sjemenišnoj kapeli na zagrebačkoj Šalati predvodio je biskup Vukšić, koji je uputio prigodnu propovijed.

Mt, 25,14-30: Isusova prispodoba o talentima

Srdačan pozdrav svima, koji smo prije 50 godina, u mjesecu rujnu 1969. godine, započeli život u sjemeništu. Neki smo se susretali više puta, a neki se danas vidimo prvi put nakon rastanka prije mnogo godina. A ovu svetu Misu prikazujemo ponajprije za pokojne kolege, poglavare, odgojitelje, sestre i profesore, ali i za sve nas okupljene i za sve žive kolege koji danas nisu mogli biti s nama. Neki naši kolege nisu više među živima na zemlji, pa se njih na osobit način sjećamo u molitvama.

Kad smo došli u Sjemenište, primili su nas rektor Petar Galauner, ravnatelj gimnazije Vladimir Vlašić, prefekt Alfred Schneider, duhovnici Ivan Knafeljc i Josip Antolović te magister Pero Nikolić. Sa zahvalnošću ćemo se sjetiti i njihova velikoga doprinosa našemu rastu u ljudskoj mudrosti i kršćanskoj pobožnosti.

Pedeset godina u povijesti nije mnogo, ali jest i vrlo dugo i vrlo mnogo u životu svakoga čovjeka. Za neke ljude to je dulje čak i od samoga ovozemaljskog života, kao što je slučaj i s nekim našim kolegama. Naspram svojim pokojnim kolegama, mi koji smo se mogli danas ovdje okupiti, zaista smo privilegirani, za što trebamo biti vrlo zahvalni Providnosti Božjoj, koja nam je to dopustila. Stoga prva naša nakana slavlja ove Mise treba biti upravo zahvalna molitva za sve blagoslove, kušnje, pobjede i poraze, uspjehe i promašaje, brojne ljude koje smo susretali, obilje i siromaštvo, ratna iskušenja i mir, diktatorski režim i slobodu u demokraciji, vjernike kojima smo neki poslani ili obitelji koje su neki stvorili, i toliko drugih osoba i događaja, po kojima nas je Bog odgajao.

A dok zahvaljujemo Bogu za dar i blagoslov našega već dugoga trajanja među ljudima, molimo ga da nas blagoslovi kako bismo mogli nastaviti činiti dobro, koristiti talente, koje nam je Bog dao i oplemenjivati ih.

Nekomu je dao više, nekomu malo manje, ali sigurno je da je dao „svakomu prema njegovoj sposobnosti“ (Mt 25,15). Točno onako kako Isus kaže u svojoj prispodobi o talentima, koju smo maloprije čuli. Nekomu pet, nekomu dva, nekomu jedan – ali svakomu onoliko koliko je sposoban izvršavati.

Svaka Isusova prispodoba je trajna pouka o Kraljevstvu Božjemu, koje je na zemlji započelo Isusovim dolaskom, te traje i izgrađuje se po ljubavi među Božjim stvorenjima, a svoj dovršetak i ispunjenje imat će o konačnom dolasku vječnoga Gospodara. Ovu prispodobu o talentima On je izrekao svojim slušateljima, a time svojim sljedbenicima svih vremena, kao dio svoje eshatološke besjede na Maslinskoj Gori samo dva dana prije Pashe, odnosno prije negoli je bio predan da bude razapet.

Talent je bio kovani novac od zlata ili srebra, težak i po nekoliko desetaka kilograma. U Isusovo vrijeme, kažu bibličari, takav jedan talent vrijedio je 6.000 denara, a jedan denar je bio plaća za jednu nadnicu. To pak znači, da je jedan talent odgovarao vrijednosti čak 6.000 nadnica.

A ako bi jedna nadnica u današnjoj Europi iznosila recimo 50 Eura, onda bi onaj koji je dobio jedan talent primio 300.000 Eura kredita, onaj s dva talenta dobio bi 600.000, a onaj s pet talenata čak 1.500.000 Eura.

Prema ovoj Isusovoj eshatološkoj prispodobi, gospodar iz priče je Bog sam a talenti su očito slikovit govor o svim čovjekovim prirodnim sposobnostima, koje mu je dao Stvoritelj. Njima treba pridodati također sve druge milosti i blagoslove, koje Bog daje tijekom života. To je prije svega talent života samoga, inteligencija, kreativnost, roditelji, braća, sestre, prijatelji, rodbina, vjernici, djeca, profesori, odgojitelji, suradnici te slušanje Riječi Božje, sakramenti i cjelokupan život Crkve kao posrednice spasenja. To je ogromno bogatstvo, koje se ne da ničim izmjeriti. Sve to su talenti koje je Gospodar dao svakom čovjeku. Njih treba iskoristiti i stalno obogaćivati. To jasno proizlazi iz prispodobe jer bez truda oko talenata i bez nastojanja da ih se uveća nema ulaska u vječnu radost Gospodara života, jer taj ulazak ovisi o trudu i nastojanju oko obogaćenja talenata koje je čovjek dobio.

Sluga, koji je dobio jedan talent, imao je iskrivljenu sliku o svom gospodaru. Što u strahu od njegove strogoće, što zbog brige da ne izgubi i ono što mu je dano, a što zbog svoje lijenosti on je zakopao darovani talent. Sačuvao ga je cijeloga i cijeloga ga vratio gospodaru, ali mu nije uvećao vrijednost. Za Isusa i za kršćanstvo to je klasičan primjer grijeha propustom i nečinjenjem. I zato je taj sluga bio kriv.

Isus jasno daje do znanja, da kod njega nema poslovanja u obliku „pozitivne nule“. On u prispodobi najavljuje kaznu za onoga tko ne djeluje, tko ne razrađuje i ne umnaža talente, a nagrađuje onoga tko se potrudio obogatiti i razviti svoje sposobnosti. Za njega je svako „ništa“ uvijek i samo – ništa. Čak je i svako ljudsko „mnogo“ za Isusa uvijek i samo – malo. Za Isusa su i pet, i dva i jedan talent uvijek „malo“, jer oni su samo mali dio božanskoga beskrajnoga bogatstva, koje on ima i od kojega daje čovjeku. To je njegovo nama dano. Malo od njegova mnogo. Ali je važno da to malo od božanskoga, što imamo, koliko god da jest, nastojimo uvećati, a nikada zakopati. Pa iako je sve što smo primili, i sve što smo tomu svojim nastojanjem pridodali, ipak neznatno u odnosu na bogatstvo, koje Bog posjeduje, Isus obojici slugu, koji su udvostručili dobivene talente – jedan pet a drugi dva – daje jednaku nagradu. Kaže svakomu od njih: „Uđi u radost gospodara svoga“ (Mt 25,21.23). To jest, daje svakomu svu svoju radost i zato je obojici jednaka nagrada.

Prva dvojica slugu stekla su dvostruku vrijednost u odnosu na dobivene talente. Ako bismo njihov trud i zaradu prerekli u današnjim monetarnim kategorijama, jedan sluga je gospodaru na njegovu povratku predao 1.200.000 Eura a drugi čak 3.000.000 Eura. Međutim, bez obzira na tu veliku razliku, obojica dobivaju jednaku nagradu što, ako se gleda ljudskim očima i pravilima, na prvi pogled ne izgleda baš pošteno i pravedno. Oba su, naime, jednako pripušteni u zajedništvo i radost gospodara, iako nisu dostavili jednak iznos. Ipak, gledano Božjim očima i pravilima, u prispodobi nema nepravde, jer Bog mjeri čovjekove zasluge prvenstveno snagom čovjekova nastojanja i korištenja sposobnosti koje se ima, a ne količinom konačne svote. Ne brojem dobrih djela, nego snagom predanja, pristajanjem duha i volje, kojima su ta djela vršena. Tako, mjereno Božjom vagom, udvostručena dva talenta mogu biti čak više negoli udvostručenih pet.

Prispodoba o talentima je dio Isusove propovijedi o načinu putovanja čovjeka u nebesa, te potom o nebesima, o spasenju ljudi i konačnoj Božjoj nagradi, koja je uvijek cijela. Cijela i jednaka svakomu spašeniku. A putovanje do nje je ozbiljan i vrlo zahtjevan posao, koji traži ustrajnost u poštivanju Gospodara i u izgradnji ovoga svijeta. Jer kršćanski put do nebesa zove se zemlja, a sredstvo i način putovanja je vršenje dobra prema svakom čovjeku i svim ostalim Božjim stvorenjima. To jest, kršćanstvo je akcija i stalna inicijativa. Onako kako je to činio Isus Krist koji, kada dođe, neka nas nađe s umnoženim talentima. Njemu hvala, slava i čast u vijeke vjekova. Amen. (kta)