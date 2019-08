Mostar, 27. kolovoz 2019.

Suvremeno okružje u kojem živimo karakterizira izniman napredak znanosti. Mnogi se u tome ne snađu pa podređuju vjeru znanosti ili jednostavno misle da znanost niječe vjeru. Jedan od onih koji su dokaz kako je to pogrešno je dr. Davor Pavuna, svjetski priznat znanstvenik i praktični vjernik.

Nakon 5. gimnazije u Zagrebu Pavuna je diplomirao fiziku na PMF-u (1977.), te doktorirao u Engleskoj (1982.) na temi elektronskih svojstava novih materijala. Nakon kraćeg boravka u SAD-u, Australiji i Francuskoj, od 1986. boravi na Federalnom institutu za tehnologiju u Lausanni (EPFL) u Švicarskoj.

Voditelj je grupe za supravodljivost, profesor, ravnatelj Centra za nove elektronske materijale (CREAM). Objavio je više od 250 CC radova, uredio 33 knjige, održao oko 200 pozvanih predavanja u najboljim svjetskim institutima, predsjedavao na 35 konferencija i sedam ljetnih škola. Strateški je savjetnik brojnih korporacija i vladinih agencija po svijetu. Neke od nagrada koje je dobio su: Royal Society award (1982.), Joliot-Curie (1986.), te odličje Danice hrvatske s likom Nikole Tesle (2006.). Predsjednik je Zaklade Teslin Svijet od 2015. Oženjen je i otac dvoje odrasle djece.

Upravo je on za Katolički tjednik razgovarao na temu vjere i znanosti.

Poštovani dr. Pavuna, započet ćemo razgovor s jednim prigodnim pitanjem koje su Vam zasigurno mnogo puta postavljali. Odnos vjere i znanosti i danas mnogi promatraju kao nešto oprječno. Kakav je Vaš stav?

"Ma, zar je moguće da je znanstvenik vjernik?" To me jedino u Hrvatskoj uvijek i dandanas pitaju!?! Još jedan dokaz koliko je duboka hipnoza boljševizma (ubij-boga-u-njemu!) i koliko su nam društvo i ljudi dubinski izmanipulirani.

Naime, suvremena znanost povijesno je "izronila" iz religiozne filozofije. Znanstvenu metodu mjerenja prvi je uveo franjevac Roger Bacon u 12. stoljeću! I svima dostupna povijesna istina: Kopernik, Newton, Descartes, Faraday, Maxwell, Einstein, Tesla, Max Planck, Heisenberg itd. – svi su vjernici.

Naš Ruđer Bošković bio je isusovac, svećenik! Spomenimo se primjerice da je 1955. sir Nevill Mott, tadašnji ravnatelj Cambridgea (Nobelova nagrada 1977.), bio nevjernik, ali je na poziv studenata održao predavanje Vjera i znanost i ... postao je vjernik, upoznao je Isusa Krista! I ja sam bio agnostik, a onda s 29 godina na duhovnim vježbama kod patera Ivančića i Linića upoznah Isusa, postadoh vjernik i sve shvatih! Kad dubinski shvatite kreaciju i znanost, odmah razumijete da je dragi Bog – uistinu sveprisutan, sveznajuć i svemoguć!

Dakle, u praksi je zapravo jasno: svatko je vjernik, al' pitanje je tko mu je "bog". I Descartes je i te kako branio postojanje Boga (u 32 postulata), iako je bio u krivu: cogito ergo sum je neispravno. Nije mislim, dakle jesam, nego "sum ergo Sum" = jesam, dakle jesam. Nije bitno misliti da jesam i spoznavati da jesam, već sama činjenica da je čovjek svjestan sebe, svjestan Jednog: Da, Živog Boga Isusa Krista Svemogućega! Ujedno, katolički = univerzalan, te čak i u psihologiji/psihijatriji nema boljeg pristupa komunikaciji i čovjeku nego kroz OPROST i LJUBAV (sebe, bližnjega i Boga) – a to je nauk evanđelja! Konačno, kao i sve, i to sam osobno, eksperimentalno proučio i odradio iskustveno svaku religioznu metafiziku i praksu, i odgovorno potvrđujem da je dragi Bog živ, više živ nego Vi ili ja!!!

Nemali broj suvremenih mislilaca smatra kako ukupan društveni napredak, humanizam i "blagostanje" počivaju samo na napretku prirodnih znanosti, to jest samo i isključivo ljudskom umu, bez Boga i duhovne dimenzije. Je li, prema Vašem mišljenju, opravdan takav stav?

Ne. Ne mogu ovdje sve opisati, ali i na primjeru mog osobnog života se vidi: koliko li se "čudesa" dogodilo otkako sam predao moj život Isusu (1985.) i otkako sam vjernik, većini ljudi je sve to nezamislivo. A, istina jest: sve što se od tada dogodilo mi je dar Isusa Krista! Moja vlastita majka mi je rekla: ''Sine, ti nisi onaj kojeg sam rodila! Vjera te oplemenila i postao si Božji čovjek.'' A pater Linić mi je rekao (2008.): "Na Tebi se vidi da je Duh Sveti djelovao."

Osobna duhovna disciplina jest iznimno bitna i zato je umjetnici, sportaši te menadžeri i znanstvenici i te kako koriste u osobnom razvoju. U mome uredu posljednju se 31 godinu Isusu redovito moli 3-7 fizičara (na različitim jezicima!), pa imamo brojne duhovne uvide i zanimljive diskusije, a moj rektor, prorektor, dekan i šef fizike su vjernici! To je u Švicarskoj – normalno, jer Ustav počinje: "U ime dragog Boga Svemogućega, mi građani..." Eto, to je učinilo golemu razliku u mome životu i karijeri – buđenje vjere i samosvijesti, otprilike tijekom doktorata. Inače sam vrlo aktivan i u poboljšavanju razumijevanja dosega fizike u Crkvi, jer jedan od razloga "grijeha Crkve" jest to što su i svećenici i sav puk nedostatno znanstveno formirani! Kad spoznate da je vaših 10na28 (1028) atoma u tijelu zanemarivo u odnosu na 10na83 (1083), broj atoma u svemiru (a ti su atomi tek <5 % cijelog svemira), onda postajete skroman i skrušen prema prirodnom zakonu koji je očito savršen! Pritom ubrzo shvatite i da je svemir inteligentno – svjesno živo biće (to još nije Bog), jer svemir je stvorio vas, inteligentne (nije ni bitno kako), a ne vi Njega...

Pa jasno je da je skup (svemir) inteligentniji nego podskup (čovjek)! A tek kad stignemo do Boga Svemogućega… Probudimo se, ljudi!!!

Nastavak možete pročitati u tiskanom izdanju novog broja Katoličkog tjednika.