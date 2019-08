Sarajevo, 7. kolovoz 2019.

Čovjek današnjice vapi za ljubavlju, pripadnošću zajednici i prihvaćenošću, ali sve čini kako bi ostao izolirani otok u moru globalizacijskih trendova. Gonjen individualizmom, živi u iluziji apsolutnosti slobode i kreiranja sreće, a zapravo je sličniji lutki na konopcima koju pokreću ruke različitih centara moći. Misleći da vlada situacijom, olako gubi poveznicu sa svojim korijenima smatrajući ih nepotrebnim tradicijskim opterećenjem. Tako postaje lutalac na zemlji, u potrazi za smislom postojanja, željan imati ono što je davno odbacio. Poput biblijskoga sina razmetnog, tek kada vidi svu bijedu onoga što je, kao trofej svoje slobode, smatrao važnim, može naslutiti gdje se nalazi. No, nerijetko to biva prekasno jer žrvanj vremena nikomu ne prašta. Suočen s time pojedinac onda nastoji naći zamjenu – kompenzaciju za promašeni životni pravac, čime samo doprinosi grotesknosti vlastita lika. Tek s pogledom unatrag može razaznati da je pogazio sve moralne vrijednosti zbirnoga naziva: svetost života. Kroz ovaj se proces možda ponajviše sublimira nezamjenjivost institucije obitelji koja čovjeka štiti od njegovih samorazarajućih pobuna.

Vjerojatno ne imajući tu nakanu, o ovoj je temi na intrigantan način progovorio američko-švedski film Midsommar (kod nas preveden kao Festival straha) koji je tijekom srpnja 2019. prikazivan u kinima. Oni koji su gledali ovaj 147-minutni uradak mladoga redatelja i scenarista Arija Astera (1986.), zasigurno su ostali šokirani ne mogavši uopće reći o kojem je žanru riječ. Jedni su ga okarakterizirali kao psihodelični horor, drugi kao folk-horor, a mnogi su jednostavno kazali kako je „bolestan“. Na prvi pogled radnja upućuje na poganski kult u izoliranom selu u Švedskoj kamo – nakon obiteljske tragedije u kojoj je izgubila sestru i roditelje – odlaze mlada Amerikanka Dani (koju utjelovljuje Florence Pugh) i njezin dečko Christian (Jack Reynor) zajedno s trojicom prijatelja. Uz obilje droga i različitih opijata oni upoznaju naizgled idiličnu zajednicu u koju ih je na festival kojim se slavi solsticij, doveo njihov kolega s fakulteta. Međutim, ispod ovoga prikaza, koji će obilovati šokantnim detaljima, krije se zapravo tema potrage za obitelji s elementima zapadnjačkoga novopoganstva.

Između ostaloga, ono što prvo zapinje za oko jest poimanje života kao takvoga. Naime, skupini gostiju prijatelj objašnjava kako ova zajednica drži da ljudi prolaze kroz četiri faze nalik godišnjim dobima: od rođenja do 18. godine je „proljeće života“, potom do 36. slijedi „ljeto“, a zatim do 54. je „jesen“, nakon čega do 72. čovjek proživljava „zimu“ svojega postojanja. Koja mu je sudbina poslije toga, vidjet će sami kada dvoje najstarijih odu izvršiti samoubojstvo bacivši se s litice. Upravo nešto slično onomu što u stvarnosti propagira zapadna civilizacija kroz praksu eutanazije. Na tom tragu, umjesto sućuti i razumijevanja koju pojedinac na istinski način doživljava jedino u obitelji, u filmu je prikazana karikatura istoga – kada ako jedan ispušta krik boli, to čine i svi ostali oko njega dok im se glasovi ne stope pretvarajući se da suosjećaju s dotičnim. No, da bi bio dionikom i takva okružja, pojedinac se mora u potpunosti podčiniti – predati vlastiti identitet toj morbidnoj zajednici u kojoj je „sveta knjiga“ niz škrabotina nastalih rukom debilne osobe rođene iz hotimičnoga incesta, koje onda tumače predvodnici kulta.



