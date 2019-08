Kupres, 7. kolovoz 2019.

Prigodom Drugog obiteljskog dana koji se održava u kupreškoj župi Sv. Obitelj i koji polako postaje tradicijom, o organizaciji i cilju ove manifestacije razgovarali smo sa župnikom don Tomislavom Mlakićem, koji je i član Odbora za organizaciju Obiteljskog dana.

Don Tomo Mlakić rođen je 1966. u Uskopaljskoj dolini, u selu Grnici u župi Sv. Male Terezije u Bistrici, u jedanaesteročlanoj obitelji. Otac je odmah nakon njegova rođenja otišao, kako se to tada govorilo, na privremeni rad u inozemstvo. Odrastali su bez oca i to im je, kako vlč. Mlakić kaže, pomoglo da brže sazrijevaju i preuzimaju odgovornosti koje život nosi. U sjemeništu je bio kod otaca isusovaca u Zagrebu i pohađao klasičnu gimnaziju na Šalati. Dvogodišnji novicijat Družbe Isusove završio je u Splitu i nakon toga započeo studij filozofije na Filozofsko-teološkom institutu na Jordanovcu. Teologiju je studirao na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu i Bolu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 1994. u Sarajevu. Nakon kapelanskih službi u Crkvici u Zenici, katedralnoj župi u Sarajevu i župi Sv. Luke u Novom Gradu imenovan je ravnateljem Područne osnovne škole KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu i Vrtića Sv. Obitelj u sarajevskom naselju Stup. Godine 2004. otišao je na poslijediplomski studij na isusovačko sveučilište Fordham u New Yorku. Paralelno sa studijem radio je sedam godina kao župni vikar u Njujorškoj nadbiskupiji. Nakon magisterija i doktorata po povratku u nadbiskupiju preuzeo je službu predstojnika Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije. Prije tri godine imenovan je ravnateljem novoosnovanog Katehetskog ureda Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Od kolovoza 2017. župnik je kupreških župa Sv. Obitelji, Sv. Ivana Krstitelja u Otinovcima i upravitelj župe Sv. Ante u Rastičevu.

Na Kupresu je 28. srpnja održan 2. obiteljski dan u organizaciji Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH, suorganizaciji župe Svete Obitelji u Kupresu i Udruge Kupreški kosci. Koji je zapravo cilj ovog projekta?

Vijeće za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu pomoćni banjolučki biskup mons. Marko Semren, pokušava napraviti nešto konkretno za obitelji i poći korak više od proglasa, apela i pastoralnih poslanica. Nije mi poznato da osim ovog obiteljskog okupljanja na Kupresu postoji neki sličan događaj iza kojeg stoje svi naši biskupi, iako neki od njih to čine samo deklarativno ili da nas koji im „dosađujemo“ skinu s vrata. Još manje je čudno da se mnogi svećenici, i dijecezanski i redovnički, uopće neće potruditi da informacija o ovom obiteljskom susretu dođe do vjernika jer bi to narušilo njihove pastoralne planove. Šteta, jer se ovim susretom želi ohrabriti obitelji na njihovu svakodnevnom životnom hodu i želi im se pokazati da nisu sami i da Crkva s njima dijeli njihove brige i radosti, nade i tjeskobe.

Koji je program ovogodišnjeg Obiteljskog dana? Na što je stavljen naglasak?

Susret je započeo svetom misom uočnicom u subotu, 27. srpnja u župnoj crkvi Sv. Obitelji koju je predvodio biskup Semren. Prije svete mise bila je prigoda za svetu ispovijed, a misno pjevanje predvodio je veliki župni zbor iz Livna. Nakon mise, u 19:30 u velikoj dvorani Hrvatskog doma održan je koncert etnoskupine Čuvarice iz Rame. Središnji događaj bilo je svečano misno slavlje u nedjelju, u 11 sati koje je, u zajedništvu s drugim biskupima, predvodio vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić. Pod misom je pjevao veliki župni zbor iz Tomislavgrada. U poslijepodnevnim satima započeo je kulturno-zabavni program koji se završio velikim koncertom klape Intrade i Tomislava Bralića. Neki mediji su, krivo, spominjali okupljanje 1 000 obitelji i naglasak stavljali na spektakl koji bi se trebao dogoditi u večernjim satima. Ovogodišnju Obiteljsku nedjelju organiziramo u suradnji s udrugom Kupreški kosci koja je organizirala manifestaciju 1 000 Ivana prije dvije godine i koja u najvećoj mjeri organizira spomenuti kulturno-zabavni program, ali je ono na što mi želimo staviti naglasak – zborovanje hrvatskih katoličkih obitelji i promoviranje kršćanskih i obiteljskih vrijednosti.

Osim jedne duhovne dimenzije koju susret pruža organizirajući misu uočnicu i misu na sam Obiteljski dan, što se željelo postići ostatkom programa? Koliko to privlači obitelji?

Siguran sam da su mnogi, osobito iz krajeva koji se naslanjaju na kuprešku visoravan, odlučili to poslijepodne provesti na Kupresu i zbog ponuđenog kulturno-zabavnog programa. Isto tako sam siguran da ima mnogo i onih koji su propustili jutarnju misu toga dana. To vam je uvijek tako. Mislim da je lijepo da našim obiteljima, uz duhovne sadržaje, ponudimo i ono što ispunjava njihovu svakodnevicu, a to je lijepa glazba. Za razliku od popularne Strljanice, kada kupreškom visoravni odjekuju cajke, ovoga dana se uživalo u pjesmama Dražena Žanka, Mate Bulića, slavonskoj tamburici i notama naše Dalmacije. Naravno, nije izostalo ni ono po čemu smo već prepoznatljivi, a to su naši Kupreški bećari i Ivančice.

Crkva treba uključiti obitelji u svoj život i tako pokazati obiteljskim zajednicama kako su joj potrebne. Na koji način organizacija ovakva susreta doprinosi učvršćivanju mjesta obitelji u Crkvi?

Već sam rekao kako mislim da je ovaj susret korak dalje od mrtvoga slova na papiru i da ovim i sličnim susretima Crkva izlazi ususret obiteljima i postaje suputnik na njihovim svakodnevnim stazama. Zakotrljala se velika pozitivna priča o obiteljima. Veliku, smijem reći, i nezamjenjivu ulogu u cijeloj ovoj priči su odigrali mediji. Nećete se ljutiti, vi ste iznimka, najveći teret medijske promocije Obiteljske nedjelje ponijeli su tzv. svjetovni mediji. Neshvatljivi su šutnja i bojkot nekih naših, oni sebe smatraju uglednima, crkvenih medija i u Bosni i Hercegovini i u susjednoj Republici Hrvatskoj. Ne zavaravam se da će ovi obiteljski susreti učvrstiti mjesto obitelji u Crkvi jer obitelj u našoj Crkvi to mjesto još nije ni zauzela. Ono što je sigurno, pokrenut će ponekog biskupa ili svećenika da barem pokuša dati više prostora obiteljima u životu konkretnih biskupijskih i župnih zajednica.



Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju