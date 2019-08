Sarajevo, 29. srpanj 2019.

Jedna od najspominjanijih poslijeratnih tema na ovdašnjem podneblju jest: oprost. S njime se susreću svi oni kojima je na bilo koji način nanesena nepravda, koji su bili žrtve, koji su zbog nečijeg zlodjela patili. Budući da nije proglašena kolektivna amnestija, zemaljski se sudovi – na međunarodnoj i državnoj razini - bave različitim slučajevima zločina te pojedince, u okvirima zakona, procesuiraju donoseći svoj pravorijek. Iz iskustva je vidljivo da ona može biti politički intonirana i u službi nečijega plana. No, unatoč tomu, razvidno je kako je ipak riječ o pravnoj datosti, a ona kao takva – ma koliko da je pravedna – nije kadra zamijeniti onu osobnu dimenziju duhovne presude: oprostiti ili ne. Štoviše, to je nutarnji zahtjev ljudskoga bića i pitanje koje stoji pred svakim čovjekom jer očito je da ne postoji onaj kojega zlo u nekom obliku nije dotaknulo. Raspon je širok koliko i sama povijest čovječanstva: od banalnih (bezazlenih) nerazumijevanja prijatelja i ukućana pa sve do teških zločina kao što su ubojstva nevinih i zlostavljanja najgorih vrsta. Stoga je, iz vjerničke perspektive, legitimno pitati se: postoje li neki zločini koje čovjek ne bi trebao oprostiti?

Impregnirani evanđeoskim naukom, zasigurno bi mnogi kršćani na ovo apriorno potvrdno odgovorili. Međutim, nedavni slučaj iz Njemačke upućuje na nešto posve drugo. Naime, u nedjelju, 7. srpnja 2019. u crkvi Duha Svetoga u Münsteru umirovljeni katolički svećenik Ulrich Zurkuhlen u propovijedi je rekao nazočnim vjernicima kako bi trebali oprostiti čak i onim svećenicima koji su počinili zločin seksualnoga zlostavljanja maloljetnika. I, premda u crkvi ne postoji mogućnost replike, ovi su se članovi zajednice počeli s njime prepirati te su, prije nego li je mogao završiti propovijed, na kraju kolektivno izjurili van. U razgovoru za Kirche-und-Leben (Crkva i život), informativnu stranicu Biskupije Münster, 79-godišnji je svećenik, uz ostalo, kazao: „Nitko nije samo duboko zlo. Dobrota i krivnja često se isprepliću ili stoje rame uz rame bez dodirivanja.“ No, njegovo mišljenje nije dijelio tamošnji župnik vlč. Stefan Rau koji je za isti medij izrazio žaljenje zbog Zurkuhlenovih komentara. Štoviše, napomenuo je kako vjeruje da opraštanje nije dužnost žrtava zlostavljanja, a navodno je i biskup Münstera, mons. Felix Genn poručio umirovljenom svećeniku da zašuti.

U svemu se prepoznaje da je Crkva u Njemačkoj još pod dojmom izvješća kojega je u rujnu 2018. objelodanila Njemačka biskupska konferencija, a prema kojemu je u razdoblju 1946. – 2014. najmanje 3 677 maloljetnika – više od polovice u dobi od 13 godina ili mlađe – bilo seksualno zlostavljano od 1 670 katoličkih klerika (đakona, svećenika i redovnika), što je 4,4% sveukupnog broja pregledanih osobnih kleričkih dosjea. Jasno je kako ta strašna spoznaja toliko glasno zvoni da nikakav, pa ni Isusov nauk i pogled na svijet, ne može doprijeti do srca ljudi. A on nadilazi pravnu perspektivu koja u sankcioniranju ovih zločina pokazuje toliko manjkavosti i nedosljednosti jer kazne koje se takvima izriču najčešće budu daleko od pravičnosti.

Crkva Katolička je uz Zakonik kanonskoga prava iz 1983. koji izrijekom ovu temu ne tretira, na razini biskupskih konferencija donijela niz obvezujućih normi. BK BiH to je učinila 2015. definiravši kroz 16 smjernica kako se treba postupati od trenutka prijave možebitnoga zlostavljanja pa sve do prava optuženika i skrbi prema žrtvi. Ipak, unatoč svemu ovomu, na osobnoj razini svakoga pojedinca ostaje pitanje: treba li se oprostiti i pedofilima u svećeničkim redovima. Njih Sv. Pavao pod pojmom „mekoputnici“ spominje kao one koji neće baštiniti kraljevstva Božjega (1 Kor 6,9-10), ali ne odgovara na postavljeno pitanje o oprostu.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju