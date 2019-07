Kupres, 28. srpanj 2019.

Drugi Obiteljski dan u Bosni i Hercegovini, koji je organiziralo Vijeće za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uz suorganizaciju župe Svete Obitelji u Kupresu i Udruge Kupreški kosci, svečano je proslavljen u nedjelju, 28. srpnja 2019. u prepunoj župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu. Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Ovim Misnim slavljem obilježena je i obljetnica posvete župne crkve Svete Obitelji koju je 28. srpnja 2013. posvetio kardinal Puljić i u oltar ugradio relikvije bl. kardinala Alojzija Stepinca. Sudjelovale su brojne obitelji iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, ali i mnogi drugi koji su došli u Kupres za ovu prigodu. Proslavu nije pokvarilo ni kišno vrijeme.

Riječi dobrodošlice kardinalu Puljiću, biskupima, svećenicima i brojnim obiteljima i svemu vjernom puku uputio je kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić. „Pozdravljam sve vas koji, s tromeđe naših biskupija, preko tv i radio valova Radio televizije Herceg Bosne, Laudato TV, Radio Kupresa i Radio Marije, pratite ovo sveto Euharistijsko slavlje – osobito vas koji ste prikovani za svoje bolesničke postelje. Pozdravljam svu braću svećenike, osobito vas koji ste sa svojim vjernicima danas hodočastili na kuprešku visoravan a na osobit način generalnog tajnika naše Biskupske konferencije mons. Ivu Tomaševića. Pozdravljam mons. Tomu Vukšića, vojnog ordinarija u Bosni i Hercegovini koji rado dolazi na Kupres i koji će, akobogda, predvoditi sv. Misu na 25. obljetnicu oslobođenja naše visoravni 3. studenog ove godine. Pozdravljam mons. Marka Semrena, pomoćnog biskupa banjolučkog i predsjednika Vijeća za obitelj BK BiH, koji je propovijedao na sinoćnjoj sv. Misi uočnici i koji će nastaviti biti pokretač svih naših nastojanja na području obiteljskog pastorala. Na koncu, u ime ovog okupljenog puka katoličkog i hrvatskog, pozdravljam vas dragi oče nadbiskupe, kardinale Vinko. Hvala vam što nas ne prestajete ohrabrivati u nastojanju da ova naša crkva, providnošću smještena na raskrižju mnogih putova, postane hram u kojem će obitelji pronalaziti okrjepu i prositi blagoslov neba. Dok vas pozivam da otpočnete ovo sveto misno slavlje, molim vas da blagoslovite ovaj narod – da ohrabrite naše obitelji kako bi u njima izrastale generacije vjerne Bogu i rodu“, kazao je u svom pozdravu župnik Tomislav Mlakić.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je „u ovoj crkvi posvećenoj u čast Svete Obitelji mi želimo doživjeti posvetu naših obitelji“. „U evanđelju smo čuli da je za postizanje unutarnjeg mira potrebno, poput sv. Petra, ispovjediti Krista: 'Ti si Krist, Sin Boga živoga! U tom smislu, da bi čovjek doživio mir i sreću obitelji, uz priznavanje Isusa Krista, smatram važnim iznijeti vam vama nekoliko načela za praktični život. Neću teoretizirati. Bog mi je da kroz brojne godine svećeništva dao da, radeći s ljudima, doživim iskustvo i spoznaju, koje je poticaje važno dati ljudima kao načela da sačuvaju vjernost i izgrade sreću u obitelji“, kazao je kardinal Puljić.

„Znate, brak je božanska ustanova! 'Muško i žensko stvori ih' i dade im zapovijed da s Bogom surađuju u rađanju i odgajanju djece. Za tu zapovijed često kažemo da je to naravni zakon. Jasno, naravno zakon je Božji zakon. Narodna poslovica kaže: Tko prirodu remeti, priroda mu se osveti!'. Tko Božji zakon remeti, nema sreće. Tko naravni zakon urušava, unosi nered, a nered nikad ne može voditi k sreći. Zato želim na prvom mjestu prisvijestiti nam: brak nije izmišljotina politike, ni gospodarstva niti umnih ljudi. Brak je tvorevina Božja: Bog stvori muško i žensko i dade im poslanje surađivati s Bogom! Zato želim probuditi svijest o svetosti hrama obiteljskog zajedništva“, rekao je kardinal Puljić ističući potrebu da se uklone predrasude i prihvati drugu osobu kakva jest.

„Želim na poseban način poručiti mladima koji se spremaju za brak, da shvate: nije dovoljna tjelesna ili osjećajna privlačnost nego ljubav koja je spremna na žrtvu. Ta ljubav prihvaća drugu osobu kakva jest. Drugo načelo je: bračna zajednica utemeljena je na ljubavi. U tom duhu govore prigodom vjenčanja: 'Ljubit ću te i poštivati u sve dane života svojega'. A u ljubavi je bitno služiti jedno drugome… Važno je shvatiti: temelj zajedništva je ljubav. Danas živimo u društvo u kojem je često ljubav pretvorena u računicu. Ne može se ljubiti s računicom; ljubi se bez računice. Kompletnu se osobu voli u onom što jest; život s računicom ubija ljude, a predrasuda udaljuje jedne od drugih. Zato je prevažno da ljubav uvijek uključuje poštivanje. Poštivanje treba biti obostrano. Mi trebamo jedni druge. Bog nas je stvorio kao socijalna bića. Zato je potrebno shvatiti: bračni drugovi trebaju jedno drugo; u društvu trebamo jedni druge. Društvo je zdravo ako postoji poštivanje počevši od bračne zajednice u kojoj jedno drugo poštuje“, kazao je kardinal Puljić te istaknuo da se ništa se ne smije staviti ispred bračne veze: ni roditelje, ni djecu, ni prijatelje niti posao.

„Svi mi smo krhki ljudi. Zato je važno ne dati ljutnji da zamagli ljubav jer ljutnja je prostor u kojem se događaju uvrede, a uvrede ostavljaju rane. Narod kaže: Kad u srcu gori, u glavi se dimi! Ako je dim u glavi, onda se svašta rekne, a 'jezik bez kosti bode do kosti'… Nikad ne vičite jedno na drugo jer je i sama vika vrijeđanje! Pogotovo nemojte to činiti pred djecom jer djeca vole oba roditelja. Njih jako smeta kad vide da jedno na drugo viču. Važno je znati sačuvati kontrolu svoje ljutnje i svojih osjećaja odnosno čuvati zajedništvo. Potrebno je vježbati se u samodisciplini i samosvladavanju te kontrolirati svoj jezik, svoje geste i svoju narav... Ako upućujete kritiku jedno drugome, učinite to s ljubavlju, a ne napadajući jedno drugo!... Nikad ne završite dan u ljutnji! Ne idi u krevet ljut! Učite se praštati! Čuli ste kako je Isus učio učenike da praštaju. Praštanje je oslobođenje nutrine srca“, rekao je kardinal Puljić.

„Na kraju, da bi sačuvali sreću u obitelji,molite jedno s drugim i molite jedno za drugo. Sudjelujte na Misi zajedno nedjeljom kad god to možete jer nema ljepšeg zajedništva od zajedništva oko oltara! To je izvor zajedništva Crkve, a tako i obiteljskog zajedništva: i hram, i pričest i slušanje Svetog Pisma. To hrani obiteljsko zajedništvo. Ako želimo obitelj spasiti, sačuvati je i u nju unijeti radost i mir, prevažno je dozvoliti Isusu da dođe u nju kao što je došao na svadbu u Kani Galilejskoj, kao što je ulazio u kuću Lazara, Marte i Marije… A naše obitelji imaju tako lijep običaj moliti se Majci nebeskoj koja je Svetu Obitelj majčinski svijala. Neka i naše obitelji svija u radosti vjere, u zajedništvu i slozi. Danas, slaveći Dan obitelji, želimo postati branitelji svetosti braka i obitelji braneći ih molitvom, vjerom, Misom, Svetim Pismom, krunicom... Branimo to svetište! Naš hrvatski narod će opstati ako bude imao zdravih obitelji. Dan obitelji treba u nama obnoviti hrabrost da volimo ono što je Božje. Ako budemo voljeli ono što je Božje, bit će blagoslova za svaki dan“, kazao je kardinal Puljić na kraju propovijedi.

Na kraju Svete mise riječi zahvale svima uputio je biskup Semren. „Radostan sam što dijelimo Duha Božjeg, duha ljubavi koji je ujedinio naše obitelji i koji ih drži na okupu da ustraju u onom naumu koji Gospodin ima s njima. Taj duh obitelji očituje se u duhu slobode i duhu ljubavi. Iz ovoga proizlazi i obitelj i brak“, kazao je biskup Semren potičući na molitvu „za hrvatske katoličke obitelji i za obitelji u čitavom svijetu kako bi bili prenosili Božju ljubav i ljubav Presvetog Trojstva“.

Prije Svete mise moljena je misijska krunica u duhu Misijske godine u BiH. Predmolio ju je Kuprešak Elvir Tabaković, regularni kanonik u Njemačkoj, student na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu.

Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Mješoviti crkveni zbor „Sv. Nikola Tavelić“ iz Tomislavgrada pod ravnanjem mladog voditelja Pere Tokića

U popodnevnim satima proslava je nastavljena prigodnim koncertom u Kupresu. (kta)



