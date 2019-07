Kupres, 28. srpanj 2019.

U večernjim satima u subotu, 27. srpnja 2019. u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu Svečano Euharistijsko slavlje uoči II. Obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u zajedništvu s dopredsjednikom BK BiH mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom u BiH, i predsjednikom Vijeća za obitelj BK BiH mons. Markom Semrenom, pomoćnim biskupom banjolučkim. Drugi Obiteljski dan u Kupresu organizira Vijeće za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uz suorganizaciju župe Svete Obitelji u Kupresu i Udruge Kupreški kosci, a središnje Misno slavlje bit će u nedjelju, 28. srpnja u 11 sati u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu.

Kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić izrazio je srdačnu dobrodošlicu kardinalu Puljiću i biskupima Vukšiću i Semrenu te dvanaestorici koncelebranata među kojima je bilo nekoliko svećenika rodom iz Kupresa te svećenici franjevci iz Tomislavgrada kao i generalni tajnik BK BiH mons. Ivo Tomašević. Pozdravio je i sve okupljene vjernike među kojima i voditelja Ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj gospodina Petra Krešimira Hodžića. Zahvalio je i Zboru župe Svih Svetih iz Livna na čelu sa s. Blankom Jeličić za animiranje liturgijskog pjevanja tijekom Svete mise.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić zahvalio je župniku Mlakiću na pozdravu kao domaćinu ovog događanja zajedno s novim župnim vikarom vlč. Andanom Petrom Mihaelom Jašarevićem. Pozdravio je i nazočne biskupe, svećenike, časne sestre, bogoslove i sve vjernike iz župe Kupres i iz drugih župa. „Večeras smo ovdje da započnemo moliti za naše obitelji, na poseban način za obitelji iz kojih smo nikli, ali i za sve one koje će nastati da ih Bog ispuni svojim Duhom i upravi putem sloge, vjernosti i ljubavi“, kazao je kardinal Puljić koji je potaknuo sve nazočne da u svoje molitve također uključe dušu bosanskog franjevca fra Slavka Topića koji je preminuo toga popodneva.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Semren koji je podsjetio da ovim Misnim slavljem započinju proslavu II. Obiteljskog dana u BiH. „Obitelj je najvažnija ljudska zajednica na ovoj zemlji. Mi ljudi živimo u različitim zajednicama, u zajednicama ove ili one vrste, u političkim zajednicama, u vjerskim zajednicama i slično. Obitelj je osnovna zajednica na kojoj se temelje sve ostale zajednice. Crkva i država kao dvije najmoćnije zajednice također se temelje na obitelji. Kako nastaje obitelj? Obitelj ili brak nastaje onda kada nastane ljubav između muškarca i žene. A kako nastaje ljubav? Ljubav nastaje iz slobode. Prema tome, ljubav se ne može silom iznuditi niti novcem kupiti“, kazao je biskup Semren.

„Srce je u Svetom pismu središte ljudske osobe. Iz srca mogu proizaći dobre i zle misli, dobra i zla djela. Izraelci su htjeli da njihova djeca u svom srcu nose riječi Svetoga pisma. Oni su, dakle, učili Sveto pismo srcem. Englezi to danas kažu to learn by heart (učiti srcem). Isus je mnoge dijelove Pisma znao napamet i molio se Bogu napamet. O tim riječima je razmišljao i po tim je riječima živio. Kod njega se poklapaju riječi i djela. Isus je dobro poznavao povijest izraelskog naroda, dobre i zle strane svoga naroda. Svojim Izraelcima Isus navješćuje Božje kraljevstvo. Bog treba vladati, kraljevati među ljudima, a to znači da pravda, istina, sloboda i ljubav trebaju vladati među ljudima, a ne čovjek nad čovjekom. Najveća predrasuda među našim ljudima u BiH sastoji se u tome da oni misle da netko treba vladati nad nekim. Ne smije nitko ni nad kim vladati. Ljudi moraju biti jednaki, ravnopravni, ne smije nitko biti iznad drugih, nitko nije nad-čovjek, i nitko ne smije biti ispod drugih, nitko nije pod-čovjek. Pravedni zakoni trebaju vladati među ljudima, a ne čovjek nad čovjekom. Prema tome, svi veliki politički filozofi i teolozi slažu se u tome, od velikoga Platona pa do Habermasa, da pravda treba vladati u svakoj zajednici. U vjerskoj, političkoj i svakoj drugoj ljudskoj zajednici“, kazao je biskup Semren koji je, tumačeći evanđeoski misni odlomak o dvanaestogodišnjem Isusu kojeg pronalaze u hramu pa ga majka Marija pita: „Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“ Pošto je podsjetio na Isusov odgovor: „Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“, biskup Semren potaknuo je sve roditelje da zapamte posljednju rečenicu u tom odlomku kada evanđelist Luka napisa da „oni ne razumješe riječi koju im reče“ (Lk 2,49-50).

„Tu stoji da Isusovi roditelji nisu razumjeli Isusa. Nisu ga razumjeli, ali su ga voljeli. To je najvažnija pouka za današnje obitelji. Molimo Boga, dragi roditelji, da vas vaša djeca nadmaše u dobru, u pameti, u mudrosti, u svemu onome što je dobro i pozitivno. I da budete sretni kad vas nadmaše! Koliko se rodi genijalne i nadarene djece, ali mi stariji nemamo oči za njihove darove. I tako škodimo i njima i sebi. Najveća je čast za našu djecu da im bezuvjetno vjerujemo i da ih bezuvjetno ljubimo. Ljubav omogućuje roditeljima da s povjerenjem mogu prihvatiti kod djece one darove i one sposobnosti koje sami ne mogu razumjeti. To uključuje otvorenost prema budućnosti, prema boljem budućem životu. U kršćanstvu primat ima budućnost, i mora je imati, pred sadašnjošću i prošlošću. To je taj proces obraćenja: stalne promjene nabolje, od rođenja do smrti. To je put za sve kršćane i za cijelo čovječanstvo. Pri tom dajmo prostora u našim obiteljima djedovima i bakama i omogućimo im ispuniti ulogu koju im je Bog dao u odgoju i podizanju djece te prenošenju vjere jer oni s jedne strane, omogućuju unucima vidjeti budućnost, a s druge strane, oni su istinske riznice sjećanja i pravo bogatstvo obitelji i društva“, rekao je na kraju propovijedi biskup Semren.

Nakon Svete mise Etno skupina Čuvarice iz Rame održale su koncert u punoj dvorani Javne ustanove za kulturu „Hrvatski dom” u Kupresu. Na kraju koncerta biskup Semren zahvalio je članovima Etno grupe „Čuvarice“ na lijepom koncertu i njegovanju glazbe u narodnom duhu.



Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji - da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen! (kta)



