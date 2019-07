Sarajevo, 22. srpanj 2019.

U vrućim ljetnim danima, prekidanim samo iznenadnim pljuskovima i nevremenom, ljudi nastoje pronaći mjesto za odmor i predah. Tada se i na društvenom planu vrlo malo toga događa. Novinari stoga kažu kako je to razdoblje „kiselih krastavaca“ kada se tretiraju neke životno manje važne teme, a kreću se u rasponu: sport – moda – glazba. Ovdašnji narodi čim mogu malo dahnuti dušom od teške svakodnevice, funkcioniraju kao da je sve u najboljem redu i kao da nikakvih problema nema. U takvu ozračju, a promatrajući cjelokupnost socijalne zbilje, sličnost se može uspostaviti s Jakovljevom opaskom o jednom od njegovih sinova: „Jisakar je koščat magarac polegao među ogradama. Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leđa svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade“ (Post 49,14-15). I uistinu će čovjek ovoga podneblja, uz roštilj i hladno piće, zaboraviti na sve što ga tlači i kralježnicu mu savija. No, iako to može izgledati kao bijeg od stvarnosti, ipak je dobro za kolektivno mentalno zdravlje. Štoviše, kamo puste sreće da svatko može iznaći materijalnih sredstava za kakav-takav odmor. Jer očito je da se domaćinom može nazvati samo onaj koji ima za predahnuti. Takav je onda kadar i svoga gosta na „gostinjsku stolicu“ postaviti, a ne mu prepuštati svoju. A gostiju ima...

Statistike kažu kako na ovom planu i Bosna i Hercegovina ide uzlaznom putanjom. Premda se iz iskustva može s popriličnom sigurnošću kazati da su brojke zbog neprijavljivanja i različitih nesređenosti u području turizma puno bolje, i ove koje nudi Agencija za statistiku BiH su pozitivne. Tako kažu da je u razdoblju siječanj – prosinac 2018. bilo 1 465 412 turističkih posjeta ovoj zemlji, a to je više za 12,1% u odnosu na godinu ranije. Također, bilo je 3 040 190 noćenja, što je povećanje za 13,5% u odnosu na 2017. Od toga povećao se broj noćenja i domaćih (za 14,5%) i stranih turista (13,1%). Ukupno gledano, prvih je bilo 28,8%, a drugih 71,2%. Najviše tih „stranaca“ jest iz Hrvatske (12,5%) i Srbije (8,2%). Slijede ih Turci (6,1%), Slovenci (5,7%), te turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Njemačke s po (5,0%); zatim Talijani (4,9%) i Poljaci (4,4%). Sve zajedno to je 51,8%, a iz Agencije ne navode odakle su oni koji su ostvarili noćenja u BiH u omjeru 48,2%.

I ne samo protekle, nego se povećanje broja gostiju u ovoj zemlji osjeti i ove godine. Tako je u razdoblju siječanj – travanj 2019. bilo 381 896 turističkih posjeta, što je više za 10,5% te 818 852 noćenja, što je također plus 12,4% u odnosu na isto razdoblje 2018. I vjerojatno ne treba spominjati da su opet u BiH najviše dolazili „hrvatski“ Hrvati (23,3%). Razloga zašto je to tako zasigurno je toliko koliko je i ljudi koji su kao svoju destinaciju za odmor izabrali upravo ovu „susjednu“ državu. Zbog velike sličnosti – da ne kažemo identičnosti – kultura s obiju strana granice, ovim ljudima nije potrebno objašnjavati što je to i kako se treba ponašati gost. To će na osnovu svoga iskustva potvrditi i brojni ugostitelji. No, isto to neće kazati za mnoge turiste koji dolaze iz nekih zemalja arapskoga svijeta.



