Domaćin ovogodišnjeg, 31. po redu, susreta misionara Crkve u Hrvata bila je Splitsko-makarska nadbiskupija. U tom smo povodu razgovarali s don Jakoslavom Banićem, dijecezanskim ravnateljem Papinskih misijskih djela Splitsko-makarske nadbiskupije.

Naš sugovornik don Jakoslav Banić rođen je 17. srpnja 1978. u Splitu, a potječe iz Poljica – Dolac Donji. Djetinjstvo i mladost proveo je u Kaštel Gomilici, te je završio Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju. U bogosloviju je ušao 1997., a 2002. imao je prigodu kao bogoslov posjetiti misije u Tanzaniji. Za svećenika je zaređen 2004. Od 2004. do 2006. bio je župnim vikarom u Kaštel Kambelovcu, a potom, pa sve do danas, župnikom je u župi Sv. Luke Evanđeliste u Dubravi – Gornje Sitno. Od 2017. povjerenik je za misije, odnosno dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela Splitsko-makarske nadbiskupije.

Poštovani don Baniću, ovogodišnji domaćin susreta misionara Crkve u Hrvata bila je Splitsko-makarska nadbiskupija. Što to znači za ovu mjesnu Crkvu?

Zahvaljujem ponajprije na Vašem pozivu za ovaj razgovor. Rekao bih kako svaki susret u sebi nosi neka očekivanja, a kada je riječ o susretu misionara Crkve u Hrvata, onda on u nama budi, ne samo očekivanje, nego radost i zadovoljstvo jer su nam iz najudaljenijih krajeva stigli braća i sestre u Kristu. Misionarima Crkve u Hrvata, koji su naša braća i sestre, u potpunosti smo otvorili vrata naše nadbiskupije, njezinih župa, samostana, ali i srdaca naših vjernika. Misionarima smo pružili svoje gostoprimstvo i ohrabrenje, a oni su nama na dar donijeli iskustvo žive vjere onih koji su se po njihovu djelu susreli s uskrslim Kristom, te ga prihvatili kao svojeg Spasitelja.

Treba naglasiti kako je inicijativa ovih susreta potekla upravo iz Splitsko-makarske nadbiskupije. To je još jedan važan razlog za radost naše mjesne Crkve: okupljanje jedne velike Kristove obitelji, obitelji koja je, nakon određenog vremena, ponovno zajedno – na zajedničkom susretu. Misionari su nam posvjedočili o svojem misionarskom radu, te o izazovima i poteškoćama s kojima se susreću, ali i radosti zbog plodova. Njihovo će nam iskustvo pomoći bolje razumjeti njihove potrebe kako bismo se još više zauzeli u pomaganju misijama.

Kako je Vama, kao dijecezanskom ravnatelju Papinskih misijskih djela Splitsko-makarske nadbiskupije, zajedno sa suradnicima, bilo animirati ovaj susret, te koliko je njegova organizacija bila zahtjevna?

Službu dijecezanskog ravnatelja Papinskih misijskih djela Splitsko-makarske nadbiskupije vršim tek nekih godinu i pol dana, tako da je i za mene samog ovo jedna novost i prilika za učenje. Ipak, i u ovom kratkom vremenu osjećam radost i zahvalnost za svaku župnu i redovničku zajednicu, kao i potporu kolega u Ordinarijatu. Važno je naglasiti kako smo u ovom poslanju svi jednaki, i voditelji i volonteri. To nam je dalo onu hrabrost i odvažnost da pristupimo organizaciji susreta misionara. Sve smo stavili u Božje ruke, i dali sve od sebe.

Prema Vašem mišljenju, koji su možebitni plodovi ovogodišnjeg susreta, te koja je njegova posebnost?

Ono što me istinski veseli jest kako je ovaj susret dotaknuo veći dio Splitsko-makarske nadbiskupije. Trudili smo se da duhovna zemlja naše nadbiskupije bude pripremljena za ovaj susret. Sjeme je posijano kroz susrete s misionarima i njihovo svjedočenje. Kad sjeme nikne, na nama je očuvati ga i pomoći mu da raste do zrelosti, na poseban način u mladim ljudima. U plodove ovog susreta ne sumnjam, naravno – sve pripada Bogu, a On ne napušta svoje vjerne. Ovaj je susret zasigurno novi zamah u jedra naše vjere, da s još većim žarom radimo na poslanju koje nam je Krist povjerio. Svaka riječ koju su nam misionari uputili posvješćivanje je one istinske Riječi Isusa Krista, njegove zapovijedi: „Idite po svem svijetu, propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju.“



