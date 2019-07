Sarajevo, 12. srpanj 2019.

U posljednjih sedam godina papa Benedikt XVI. i papa Franjo stavili su na razmišljanje tri važne teme vjernicima cijeloga svijeta. Apostolskim pismom u obliku motuproprija Vrata vjere papa Benedikt XVI. proglasio je Godinu vjere (11. 10. 2012. – 24. 11. 2013.), s ciljem „ponovnog otkrivanja hoda vjere“. Tri godine nakon toga apostolskim pismom Lice milosrđa papa Franjo proglasio je Izvanrednu jubilarnu godinu milosrđa (8. 12. 2015. – 20. 11. 2016.), s posebnim naglaskom na Božju milost i oprost. U listopadu 2017. godine papa Franjo proglasio je također Izvanredni misijski mjesec listopad 2019., u kojem će se obilježiti sto godina od važna misijskog pisma pape Benedikta XV. Maximum Illud. Geslo priprave za taj važni misijski mjesec glasi:„Kršteni i poslani – Crkva Kristova u misiji svijeta“. U samom geslu možemo prepoznati želju pape Franje. Ona zapravo proizlazi iz crkvenih dokumenata koji kažu da je u naravi same Crkve da je misijska, što, uz crkvene dokumente, posebno ističe i četvrto papinsko djelo – Misijska zajednica. Prva je zadaća Crkve evangelizacija – življenje i širenje vjere, a za to su odgovorni svi njezini članovi, svi koji su kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Današnji čovjek zatrpan je s mnogo informacija i isto toliko vrijednosti. Upravo zbog opterećenosti informacijama, koje se svakodnevno samo uvećavaju, u opasnosti smo ovim važnim godinama i obljetnicama, koje su papa Benedikt XVI. i papa Franjo proglasili, ne dati potrebnu važnost. Jesmo li u Godini vjere prošli kroz „vrata vjere“ i otkrili bogatstvo koje čovjeku može dati samo vjera? Jesmo li postali svjesni da s vjerom dobivamo sve, a da bez vjere to sve nema nikakva vjerničkog značenja? Izvanredni jubilej Božjeg milosrđa trebao nam je usvijestiti veličinu Božjeg milosrđa te ljudskog kajanja i oprosta. Cilj je bio stvaranje svijesti da Božje milosrđe i iskreno kajanje jačaju našu vjeru, iz koje se rađa misijska svijest odgovornosti za sve članove Crkve, a posebno za one u misijskim zemljama.

Pred nama je ljetni odmor za učenike i studente te vrijeme godišnjih odmora. Svatko najbolje znade koliko se za ljeto priprema i čemu tijekom ljeta daje prednost. Slušajući medijske statistike i ponude, očekuje se još veći broj gostiju i porast turističke sezone u svakom pogledu. Promatrajući dosadašnju praksu, to zapravo znači uprijeti sve sile u što veću materijalnu dobit. Računajući, s druge strane, s našim mentalitetom, da nas ljeto amnestira od vjerničkih obveza i svega duhovnoga, možemo zaključiti da Papin vapaj o odgovornosti svih krštenika za evangelizaciju ne će naići na naša otvorena srca, jer su već ispunjena i zauzeta „ljetom“. Hoćemo li uistinu zatisnuti uši, oglušiti se na sve poticaje i na kraju klonula duha pjevušiti: „Krivo je more…“? A upravo je ljetno vrijeme izuzetna prigoda da se divimo Božjoj ljepoti, koja se osjeti na svakom koraku, i da mu zahvalimo za sve blagodati koje nam je, bez obveze i interesa, darovao. Divljenje i zahvala trebali bi uroditi osjećajem da nismo sami na ovom svijetu, da trebamo biti solidarni i da Božja ljubav ne poznaje privilegirane. Dapače, oni koji su u bilo čemu privilegirani, još više su odgovorni za one kojima je upravo ta privilegiranost uskraćena. Ljetno vrijeme posebno nas poziva da Boga uzmemo za prijatelja na svim našim društvenim mrežama, jer, ako gledamo očima srca i duha, sve upućuje na njega i pripovijeda o njegovoj bezgraničnoj ljubavi.

Izvanredni nam je misijski mjesec listopad pred vratima, za svega tri mjeseca. Preostalo ljetno vrijeme samo je most do još veće misijske svijesti, na koju nas poziva papa Franjo. Od čega će biti sagrađen taj most, koliko će biti čvrst i otporan te koliko će biti duboka naša misijska svijest zavisi od prioriteta s kojima smo ušli u ljeto i kojima ćemo dati važnost tijekom ovoga blagoslovljenog vremena. Ljeto jest vrijeme toliko potrebita odmora duha i tijela, ali i vrijeme nalaženja odgovora na sve životne izazove. Ti su odgovori u nama, u našoj blizini, u bližnjima, oni su svugdje oko nas ako gledamo očima kojima smo progledali na krštenju. Ljeto je vrijeme skidanja mrene koja nam priječi da vidimo tim milosnim očima krštenja. One bistro vide Boga i bližnjega, posebno one koji po našoj duhovnoj blizini, materijalnoj pomoći i našim misionarima čekaju milost krštenja. Stoga ne upadnimo i ovo ljeto u potrošačku zamku, koja nam ponešto dadne, a uzme puno više, nego progledajmo očima vjere, koje gledaju dublje i dalje, koje gledaju očima evangelizacije.



Piše mons. Luka Tunjić