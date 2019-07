Plehan, 9. srpanj 2019.

Predvodeći u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. u popodnevnim satima euharistijsko slavlje u prepunoj novoj župnoj crkvi sv. Marka na Plehanu u Bosanskoj Posavini, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski svečano je blagoslovio gradilište i kamen temeljac za novi samostan.

Uz domaćeg župnika fra Antu Tomasa i provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozu Marinčića suslavilo je još tridesetak svećenika među kojima nekoliko gvardijana iz župa provincije.

Radost tog doista velikog povijesnog događaja kaka za Plehan tako i za cijeli taj kraj Bosanske Posavine s malim stadom plehanskih povratnika i trojicom franjevaca, koji tu žive i djeluju, svojom su nazočnošću podijelili mnogobrojni vjernici Plehanskog kraja raseljeni diljem svijeta, visoki dužnosnici i brojni predstavnici društveno-političkih vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske te predstavnici svih vjerskih zajednica u BIH.

U prigodnoj homiliji kardinal Puljić je pojasnio ulogu i važnost gradnje samostana u kojem, kako je rekao, redovnici živeći zajedno odgajaju se za poslušnost nesebičnost, velikodušnost te sposobnost ostvarivanja triju svojih zavjeta: poslušnosti, čistoće i siromaštva. „Samostan je gnijezdo koje odgaja čovjeka da sazrijeva u vjeri, odanosti Bogu i raspoloživosti za služenje Crkvi. Zato ovaj samostan samo nastavlja tradiciju, jer samostan je jedna nova obitelj u kojoj sazrijevamo u kršćanskoj ljubavi. Nema ljubavi bez žrtve ni žrtve bez poniznosti. Zato je važno ovaj samostan doživjeti kao gnijezdo zajedništva, bratstva, ali i kao oazu u kojoj će se istinski moliti. Samostani su bili posebna škola molitve, ali i na svoj su način kroz život vjere i molitvom odgajali kulturu, utkavši vjeru u kulturu naroda“, rekao je među ostalim kardinal Puljić.

Pojašnjavajući simboliku kamena temeljca posvijestio je da on označava Isusa Krista – čvrstu stijenu na kojoj gradimo život vjere te ustvrdio: „Kamen temeljac je simbolika, ali i poruka da u svemu što živimo i radimo oslanjamo se na Krista, jer je on kamen temeljac. Važno je znati na čemu gradimo svoj osobni i zajednički život i biti svjesni da dio sebe ugrađujemo u to zdanje“.

Posebno se osvrnuo na žrtvu koju su podnijeli naši pokojni branitelji, poručivši da moleći za njih moramo cijeniti i voljeti ono za što su oni ginuli. Utvrdio je da i o tome uvelike ovisi i povratak stanovnika toga kraja na svoja ognjišta.

Svjestan uvjeta u kojima žive povratnici ohrabrio ih je posjetivši da svako vrijeme ima svoju težinu, križeve te ih pozvao da se ne daju shrvati od beznađa, nego da dodirujući Isusa dopuste da ih On ozdravlja, jača, pomogne dostojanstveno nositi križ i hrabro graditi budućnost.

Upozorio je da su i predstavnici vlasti i predstavnici Crkve pozvani zajedno se zauzimati za izgradnju i obnovu tih porušenih krajeva. „Pozvani smo hrabro nositi svoj križ i tako mladima svjedočiti vjeru, nadu i pouzdanje u Boga. To je smisao kamena temeljca - onoga na kojega se oslanjamo, s kime računamo kako bi budućnost mogli gradili. Želim da ova svečanost probudi u nama pouzdanje u Boga, da s Bogom računamo, pa će i čovjek imati više mjesta u mome životu. Kao što samostan odgaja za zajedništvo i bratstvo tako i euharistija nas odgaja za zajedništvo i bratstvo da bi više sloge i zajedništva među nama bilo“, poručio je na kraju kardinal Puljić.

Na kraju Mise slijedila je procesija iz crkve do gradilišta gdje je uz prigodan program, koji je vodio samostanski vikar fra Franjo Dalibor Stjepanović, blagoslovio kamen temeljac i gradilište kardinal Puljić. Obećavši svoju financijsku pomoć u gradnji tog važnog objekta na Plehanu prigodnim riječima obratili su se nazočni visoki dužnosnici: u ime Vlade RS Srebrenka Golić, zamjenica predsjednice Vlade RS u ime premijera RH Nikola Mažar, državni tajnik središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u ime zagrebačkog gradonačelnika Vjekoslav Jeleč te predsjednik HDZ-a BiH i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović.

U kamen temeljac, koji je isklesao i obradio plehanski povratnik Marko Princip ugrađene je povelja o gradnji samostana koju su uz kardinala Puljića potpisali plehanski gvardijan fra Anto i provincijal Bosne Srebrene fra Jozo.

Slavlje je pjevanjem uveličao zbor župe Male Gospe iz Ulica kod Brčkog predvođen na orguljama s. Ivankom Darojković iz Slavonskog Broda.

Vjernici plehanskog kraja svoju su radost i veselje na taje veliki povjesni događaj pokazali nastavljajući druženjem uz kolo i pjesmu.

Franjevci, koji su u Plehanskom kraju u Bosanskoj Posavini prisutni još od srednjega vijeka oduvijek su bili prepoznatljivi ne samo kao duhovni pastiri nego i kao čuvari hrvatskog identiteta u tom kraju. Početkom 18.stoljeća na tadašnjem širem plehanskom području osnovana je prva župa. Prvi samostan sagrađen je 1874.

U ovoj povratničkoj župi u kojoj je prije Domovinskog rata živjelo 8120 Hrvata katolika, a danas tek 90-ak uglavnom starijih i nemoćnih, danas žive i djeluju tek trojica franjevaca na čelu s gvardijanom fra Antom Tomasom.

Iako su dušobrižnici tek tog malog stada povratnika, koje gvardijan uvijek naziva apostolima mira i dobra, franjevci tu imaju pune ruke posla, jer su im ne samo duhovni pastiri, nego često i medicinski djelatnici, socijalni radnici i drugo što je potrebno, a zadnjih 20.ak godina prepoznatljivi su kao graditelji.

Naime, 2. srpnja 1992. nakon što su zauzeli Plehan i cijeli taj kraj, neprijateljska vojska je sa 2 tone eksploziva porušila velebnu plehansku ljepoticu - župnu crkvu sv: Marka. Prilikom miniranja porušen je i samostan na Plehanu, sagrađen 1932. godine. Kako su narednim danima u potpunosti razoreni i devastirani ostaci samostana i svih popratnih zgrada, kao i sve kuće, katolički puk pred ratnim je strahotama morao u izbjeglištvo. Prvi se na Plehan vratio gvardijan fra Ivan Ćurić, koji je na temeljima gospodarskih zgrada započeo gradnju privremenog samostan u kojem sada u nedovoljnim uvjetima žive i djeluju trojica franjevaca. Uz pomoć plehanskog puka i donacija sagrađena je nova plehanska crkva, koja se iznutra polako obnavlja. Budući da u plehanskom distriktu trenutno živi i djeluje petnaest franjevaca izgradnja novoga samostana omogućit će im da svoje svećeništvo i franjevaštvo žive dostojno svoga poziva, a napose u starosti kada svi dolaze na Plehan. (kta/b.l.)



foto