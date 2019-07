Birmingham (Velika Britanija), 9. srpanj 2019.

U gradu Birminghamu u Velikoj Britaniji, od 1. do 4. srpnja 2019. održan je 47. godišnji susret generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija (CCEE) na temu: „Odnos između hijerarhijske i karizmatske dimenzije u Crkvivi“. Na susretu u nadbiskupskoj bogosloviji – Koledžu sv. Marije u Oscottu (St Marry's College Oscott) u predgrađu Birminghama, u kojemu se za svećeništvo pripremaju bogoslovi šest engleskih biskupija, učešće je uzelo 40 sudionika iz 27 europskih biskupskih konferencija među kojima i sedam biskupa.

Riječi pozdrava i dobrodošlice na otvaranju susreta uputili su: mons. Edward Joseph Adams, apostolski nuncij u Velikoj Britaniji, kardinal Vincent Nichols, nadbiskup Westminstera i potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), i mons. Bernard Longley, nadbiskup Birminghama.

Nuncij Adams u svom obraćanju istaknuo je da su poslani služiti svima na europskom kontinentu i pomagati ljudima da u istini i ljubavi otkriju tragove Božje prisutnosti i blizine. Nadbiskup Longley izrazio je radost što se ovaj susret održava upravo u Koledžu u Oscottu i to na dan kad je objavljeno da će blaženi kardinal John Henry Newman biti proglašen svetim. Istaknuo je da je kardinal John Henry Newman preminuo upravo u Birminghamu i da je upravo u ovom koledžu krizman nakon obraćenja na katoličanstvo.

Kardinal Nichols zahvalio je generalnim tajnicima za njihov doprinos u radu biskupskih konferencija u Europi. Kazao je da su pozvani i poslani biti u ovom svijetu znak nade te se ukratko osvrnuo na aktualnu društveno-političku situaciju. Izrazio je radost zbog najavljenog proglašenja svetim bl. kardinala Newmana te podsjetio da je upravo ovom koledžu u Oscottu, u kapeli gdje se može osjetiti „kucanje srca“ katolicizma u Engleskoj, bl. kardinal Newman održao svoj poznati govor o „drugom proljeću“ na početku Prvog pokrajinskog sabora u Westminsteru 1852. godine, nakon što je papa Pijo IX. odlučio obnoviti katoličku hijerarhiju u Engleskoj.

Nakon što je generalni tajnik CCEE-a vlč. Martin Mihaliček u uvodnoj riječi pojasnio da je tema susreta nadahnuta dokumentom Kongregacije za nauk vjere Iuvenescit Ecclesia iz 2016. godine, generalni tajnik Biskupske konferencije Engleske i Velsa vlč. Christopher Paul Tomas ukratko je upoznao sudionike s poviješću katoličanstva u Engleskoj i s izazovima s kojima su se tijekom povijesti susretali katolici na ovim prostorima. Kazao je da u Engleskoj postoje 22 biskupije s oko 5,2 milijuna katolika. Istaknuo je da je Katolička crkva u Engleskoj posebno prepoznatljiva po školstvu napominjući da postoji 2236 škola koje pohađa oko 850.000 učenika.

U priopćenju CCEE-a, objavljenog po završetku susreta, stoji da je predsjednica pokreta Fokolara dr. Maria Voce održala predavanje o karizmatskoj dimenziji Crkve pod naslovom: Petrovski i marijanski profil: zajedno za novu Pedesetnicu (Duhove). Kazala je da postoji „su-bitnost“ između hijerarhijskih i karizmatičnih darova u Crkvi jer, nadahnuti istim Duhom, i jedni i drugi imaju isto podrijetlo i isti cilj, iako u raznolikosti uloga i zadataka. Smatra da je nužno pronaći konkretne način spajanja ovih dviju dimenzija u praksi. Rekla je da, s jedne strane, pokreti i općenito zajednice koje nastaju iz karizme, moraju živjeti dobro uklopljene u cijelu crkvenu strukturu kojoj pripadaju i kultivirati plodnu razmjenu sa svim drugim stvarnostima, ali i da, s druge strane, mjesna Crkva, biskupije i župe trebaju biti otvorene za bogatstvo i raznolikost karizmi koje ovi pokreti i zajednice u sebi nose. Gospođa Voce istaknula je da su-bitnost, ali i sinodalnost i uzajamnost, koje nužno vode izlaženju, vanjskoj projekciji, trebaju nadvladati napast samo-očuvanja te da „osiguravanje crkvenosti karizmi ne bi trebalo značiti odvođenje u unutrašnjost Crkve, nego radije guranje prema vani, svako prema vlastitoj specifičnosti“. Smatra da nije riječ o tome da svi zajedno rade istu stvar, stojeći „kod kuće“, nego da se kreću „u najrazličitijim smjerovima, potaknuti zajedničkom tjeskobom da dođemo do krajeva zemlje“. Na kraju je govorila o perspektivi koja je bila posebno draga Chiari Lubich te istaknula marijanski profil Crkve kao dimenziju koja „uči kako dati život autentičnom generativnom pastoralu“.

Mons. Kevin McdDonald, umiroviljeni nadbiskup Southwarka i bivši tajnik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, održao je predavanje na temu: Karizma i institucija: pitanje i horizonti. Podsjetio je na ono što je papa Franjo rekao o katoličkoj karizmatskoj obnovi, u statutima Charisa, jer otvara neke vrlo relevantne teološke i kulturne perspektive o toj temi. „Papa Franjo imao je osobno i izravno iskustvo karizmatske obnove od vremena kada je bio nadbiskup Buenos Airesa i taj je kontekst značajno utjecao na njegovu percepciju obnove. Obnovu je opisao kao 'struju ekumenske milosti'. To je ključno. Za njega karizmatska obnova je stvarnost i istinski ekumenski dar, a ja to kažem kako bih istaknuo od početka da naša tema ima jasnu ekumensku dimenziju“, kazao je nadbiskup McdDonald. Istaknuo je da je karizmatska obnova stoga ekumenska milost i dar izliven na sve kršćane i stoga milost koja bi trebala ujediniti kršćane, koja bi trebala potaknuti pomirenje između odvojenih kršćanskih zajednica. Rekao je da se „cjelovita dimenzija karizmatske obnove sastoji u prepoznavanju darova jednih drugih i upravo zato to je dimenzija napretka prema svjetskom miru“.

Tajnici četiri Komisije CCEE-a (evangelizacija i kultura, obitelj i život, mladi, socijalni pastoral) podnijeli su svoja godišnja izvješća, a bilo je riječi i o djelovanju COMECE-a.

Tajnici europskih biskupskih konferencija ukratko su predstavili najvažnija događanja na području pojedine biskupske konferencije.

Sudionici susreta posjetili su crkvu i svetište blaženog kardinala Newmana u Birminghamu. Također su posjetili jednu zgradu bivšeg bogatijeg zemljoposjednika nedaleko od Birminghama (Harvington Hall), koja je pretvorena u muzej, a u kojoj je bilo tajno skrovište katoličkih svećenika koji su djelovali u vrijeme progona Katoličke Crkve u Engleskoj.

Sljedeći susret generalnih tajnika Europskih biskupskih konferencija održat će se od 1. do 4. srpnja 2020. u St. Gallenu u Švicarskoj, gdje se nalazi i sjedište CCEE-a.



