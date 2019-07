Sarajevo, 4. srpanj 2019.

U svakom naime ljudskom društvu Crkva pušta dublje korijenje kada različite zajednice vjernika imaju vlastite službenike spasa u redu biskupa, prezbitera i đakona neke između svojih članova. Oni služe svojoj braći tako da nove Crkve pomalo steknu dijecezansko uređenje s vlastitim klerom.“ Dekret Ad Gentes, o misijskoj djelatnosti Crkve, br. 16

Jedan je hrvatski biskup na pitanje koliko u njegovoj biskupiji ima svećenika, znao u šali odgovoriti: „Ima pet viška i sedam manjka!“ To bi značilo: onih „pet“ su takvi da ne zna što bi i kamo bi s njima – sveti red se ne može „sastrugati“, a oni su praktično „neuporabljivi“; no istodobno „sedam“ mjesta vapi za duhovnim pastirom. Na tu bi temu zasigurno svaki od nad/biskupa mogao mnogo toga podrobnije kazati, međutim dovoljno se prisjetiti Isusova naloga učenicima: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju“ (Lk 10,2). Sagledavajući stvarnost, valja podsjetiti na činjenicu koja kaže kako netko svećeničkim ređenjem postaje članom svećenstva te biva inkardiniran u jednu mjesnu Crkvu; no, ipak to u isti tren ne znači da je postao i radnikom na njivi Gospodnjoj. Poput nekoga tko se zaposli u nekoj tvrtci pa stalno uzima bolovanje, eskivira s posla i samo gleda kako će osobno što bolje profitirati – te se onda za takvoga kaže da je „neradnik“ – tako netko i u svećeničkom zvanju može biti članom, a da je daleko od pojma radnika. Stoga i na ovom planu vrijedi kvaliteta, a ne kvantiteta te, posljedično, i dodjeljivanje službi na temelju tih parametara.

Ipak, kada se danas na razini opće Crkve govori o krizi duhovnih zvanja, onda se u prvom redu misli na broj. Primjerice, iz Francuske biskupske konferencije navode da će 2019. biti zaređeno 126 svećenika (78 dijecezanskih, 18 iz neredovničkih zajednica te 30 redovničkih). To je povećanje od skoro 10% u odnosu na protekle godine. Međutim, budući da je Katolička Crkva u Francuskoj organizirana u 15 crkvenih provincija s 99 nad/biskupija, 12 054 župe te ima sedam živućih kardinala, 230 biskupa i – prema podatcima iz 2017. – 14 786 svećenika, od čega 11 314 dijecezanskih, razvidno je o kako velikoj „suši“ je riječ. Jer i brojka od 126 prezbitera daleko je od procijenjenih 800 francuskih svećenika koji umiru svake godine. O stvarnom stanju u „prvorođenoj kćeri Crkve Katoličke“, ilustrira podatak da je, recimo, 1965. bilo više od 49 000 svećenika.

U četirima nad/biskupijama u Bosni i Hercegovini (Vrhbosanska, Banjolučka, Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska), prema statističkim podatcima od 1. lipnja 2019. (objavljenim u brošuri uz 4. susret svećenika na Kupresu), živi i djeluje ukupno 586 rimokatoličkih i 8 grkokatoličkih svećenika. Najbrojnija zajednica je Franjevačka provincija Bosna Srebrena s 268 članova, od kojih 220 djeluje i živi na njezinu teritoriju. Slijedi Vrhbosanska nadbiskupija s 221 dijecezanskim svećenikom, od kojih je 147 na njezinu prostoru. Po brojnosti je onda Hercegovačka franjevačka provincija sa 181 članom, od kojih se 111 nalazi na njezinu prostoru. Zatim je Mostarsko-duvanjska biskupija sa 66 svećenika, s tim što ih 49 živi i radi u njezinim granicama. Slijede Banjolučka biskupija s 31 dijecezanskim svećenikom, od kojih je 20 na prostoru ove mjesne Crkve, te Trebinjsko-mrkanska čijih 23 od ukupno 28 svećenika živi i radi na njezinu teritoriju. Uz ove na području Bosne i Hercegovine djeluju: po četiri karmelićana, salezijanca i isusovca te: dvojica trapista i po jedan dominikanac i svećenik Neokatekumenskog puta inkardiniran u biskupiju izvan BiH. Ovomu treba pribrojiti i ovogodišnje mladomisnike: petorica za Vrhbosansku nadbiskupiju (dvojica iz Neokatekumenskoga puta) te trojica za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu.



