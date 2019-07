Rijeka, 2. srpanj 2019.

Četvrtu godinu u kontinuitetu Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije uz potporu Riječke nadbiskupije i Primorsko-goranske županije organizira besplatno ljetovanje za djecu Banjolučke biskupije.

Tridesetak djece sa svojim župnikom vlč. Markom Vidovićem, vjeroučiteljem i starješinom Zdruga katoličkih skauta Marinom Miletićem i ravnateljicom Prve sušačke hrvatske gimnazije Đuditom Franko posjetilo je u utorak, 2. srpnja 2019. Nadbiskupijski ordinarijat u Rijeci gdje ih je primio biskupski vikar za pastoral mons. mr. Matija Matičić. Prenio je pozdrave riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića koji od početka podržava ovaj projekt, te zaželio da djeci vrijeme provedeno na Kvarneru ostane u lijepom i trajnom sjećanju.

Riječi zahvale Riječkoj nadbiskupija i Zdrugu katoličkih skauta kao i svim dobročiniteljima uputio je župnik vlč. Vidović kazavši kako je ove godine na Kvarner došlo 28 djece iz župa: Prijedor, Ljubija, Sasina, Dubica, Sanski Most, Ravska i Stara Rijeka. Nekolicina će ovo ljeto s roditeljima otići na more, no mnoga djeca dolaze iz socijalno ugroženih obitelji i ovo im je jedinstvena prilika za besplatno ljetovanje. “Odmorimo se, a i ja se odmorim jer skauti brinu o djeci, ne samo kada smo u kući, nego i na moru. Uz kupanje i odmor, druženje djece je lijepo jer dolaze iz različitih župa i nemaju puno prilika za zajedničke susrete. Također, na ovaj način učimo ih o našem katoličkom zajedništvu u kojemu oni stabilniji i jači pružaju ruku slabijima i nemoćnima. Dajemo im primjer i učimo ih da jednog dana i oni nekoga podupru i pomognu.”

Djeca su u Pastoralni dom bl. Alojzije Stepinac u Driveniku, sjedište Zdruga katoličkih skauta Hrvatske, stigli u ponedjeljak, 1. srpnja. Organiziran im je bogat program ispunjen kupanjem u moru, radionicama, ronjenjem i mnogim drugim sadržajima te je starješina skauta, vjeroučitelj Marin Miletić, izrazio zahvalnost svim dobročiniteljima koji podupiru projekt. O djeci, uz vlč. Vidovića, brinu članovi Zdruga katoličkih skauta koji svoje slobodno vrijeme daruju kako bi djeci ljetovanje na Kvarneru bilo nezaboravno. Nakon djece Banjolučke biskupije, 13. srpnja 13. godinu u kontinuitetu na ljetovanje će doći djeca Srebrenice, najavio je Miletić. (kta/ika)

