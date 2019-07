Vatikan, 2. srpanj 2019.

U povodu šeste obljetnice posjeta talijanskom otočiću Lampedusi papa Franjo će u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. slaviti Misu za migrante, priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice

Misa s početkom u 11 sati održat će se u bazilici Sv. Petra u Vatikanu. Na Misi na kojoj će se se moliti za pokojne migrante, preživjele i one koji im pomažu, sudjelovati će oko 250 migranata, izbjeglica i osoba uključenih u spašavanje migranata. Misu će izravno prenositi Vatican Media, ali nije predviđeno prisutnost predstavnika tiska u Bazilici. Papa želi da na Misi vlada najveća moguća sabranost u sjećanje na one koji su izgubili život da pobjegnu od rata i bijede te kako bi se potaknulo one koji se, svakoga dana, trude da podupru, prate i prihvaćaju migrante i izbjeglice.

Papa Franjo je posjetio talijanski otok Lampedusu, često odredište brojnih ilegalnih migranata na njihovom putu prema Europi, 8. srpnja 2013. (kta/ika)