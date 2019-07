Göppingen, 1. srpanj 2019.

Hrvatske katoličke zajednice bl. Jakova Zadranina iz Göppingenu sv. Leopolda Bogdana Mandića iz Geislingena svečano su u nedjelju, 30. lipnja 2019. proslavile Dan državnosti Republike Hrvatske.

Misno slavlje u crkvi Krista Kralja u Göppingenu predvodio je vlč. Ilija Jokić, voditelj Hrvatskih katoličkih zajednica u Ravensburgu i Friedrichshafenu.

Nakon ulazne procesije, po tradiciji otpjevala je himna „Lijepa naša“.

U prigodnoj homiliji vlč. Jokić u osvrtu na misna čitanja posebno je ukazao na pojam „poziv“.

U prvom čitanju Elizej biva izabran od Ilije kao njegov pomoćnik, a onda nasljednik, u drugom čitanju slušali smo „pozvani smo na slobodu“, a u evanđelju Isus koji kreće prema Jeruzalemu da tamo podnese muku, smrt i uskrsnuće i tako proslavi svoga Oca i završi svoje mesijansko poslanje na tom putu susreće neke ljude. Neki se sami nude, a druge on poziva, rekao je propovjednik, te naglasio kako je lijepo da su ova čitanja smještena u ovo doba godine. Naime, ovih dana u mnogim se katedralama održavanju svećenička ređenja.

Vjernike je potaknuo da nađu vremena te da ponovno pročitaju ova misna čitanja koja možda nekima mogu biti poticaj, jer je „Riječ Božja toliko bremenita, sadržajna i bogata da se na njoj mogu tisuće ljudi nasititi i opet biti gladni. Koliko god 'probavljamo' Božju Riječ, uvijek smo je gladni. Jer ako vjerujem da je to riječ života, da je to riječ za mene. Tiče se mene, kao i svakoga drugoga. No, ne smijemo misliti da ona ne dotiče nas“.

Upozorio je, kako često možemo imati osjećaj kako je Isus strog, radikalan, da ne razumije naše emocije, jer mi imamo rodbinu, prijatelje, a on poziva da sve ostavimo. U tom je kontekstu podsjetio kako je i Isus imao majku, no rekao je kako su njegovi oni koji slušaju njegovu riječ i idu za njim. „On je to bio u stanju reći svojoj majci, a to vrijedi i za nas. Želiš biti moj slijedi me: treba meni dobrih vjernika, muževa, žena, odlučnih, vjernih. Isus poziva mene i tebe: ako želiš biti moj učenik, moj nasljedovatelj moraš biti spreman na tri stvari prihvaćanje nesigurnosti da bi se bilo slobodnim, napuštanje saveza života da bi se istinski živjelo i briga oko ustrajnosti kako bi se dospjelo na putu do cilju kojega nam je Bog svima postavio. Mi smo po krštenju pozvani Isusa nasljedovati. I nama Isus danas govori ono što je govorio svojim apostolima i svima onima koji su željeli biti njegovi učenici: ako želiš biti moj onda te želim svim srcem, i očekujem da tvoje srce bude uz mene. I to cijelo srce moje pripadati meni, jer tek onda možeš reći da si moj učenik, moja učenica.“

Na kraju homilije vjernike je potaknuo na molitvu za Domovinu, na molitvu za sve okupljene, za sve očeve i majke, mlade, za sve one koji su dio Domovine da ih Gospodin pozove, da ih zahvati da svi budemo spremni svakoga dana iznova svoje srce stavljati u njegovu blizinu, kako bi i naša srca bila zagrijana onom ljubavlju i onim entuzijazmom kojeg su živjeli apostoli, koji su također bili samo ljudi.

Nakon Mise učenici polaznici Hrvatske dopunske nastave predvođeni učiteljicom Kristinom Petrović izrekli su domoljubnu poeziju i misli bl. Alojzija Stepinca. U ovoj prigodi, katolička novinarka iz Zagreba Marija Belošević održala predavanje "Blaženi/sveti kardinal Alojzije Stepinac i hrvatski narod". Posebno je istaknula više izvadaka iz kardinalovih homilija i govora koji ni danas ne bude na aktualnosti poput tema vezanih uz domoljublje, patriotizam, odgoj mladih, obitelji, žene, prekid trudnoće, psovku, odnos prema svećenicima.

Proslava je završila druženjem uz kavu i kolače.

U slavlju su sudjelovali ministranti iz obje zajednice, a pjevanje je predvodio zbor iz Göppingena predvođen orguljašicom Marijom Perić, a program je koordinirao Jozo Bešlić predsjednik Udruge Matica Hrvatska. (kta/m.b.)



