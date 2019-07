Split, 1. srpanj 2019.

U nedjelju, 30. lipnja 2019. sudionici susreta misionara koji se održava na području Splitsko-makarske nadbiskupije, posjetili su župe i svetište Gospe od Otoka u Solinu, a dan su završili Misom i „Nightfeverom“ u Sveučilišnom kampusu u Splitu.

Nakon doručka misionari i ostali sudionici zaputili su se prema 19 župa. Tako su župi Presvetog Srca Isusova (Split-Visoka) bili mons. Luka Tunjić i vlč. Vedran Bilić; u župi Sv. Andrije apostola (Split – Sućidar) p. Tomislav Mesić; u župi Sv. Petra apostola (Kaštel – Novi) don Jerko Vuleta, a svjedočanstvo s okupljenima podijelile su s. Adriana Galić i s. Antoinette Mapendo Garhafumwa; u župi Sv. Ivana Krstitelja (Kaštel – Stari) vlč. Slavko Rajič, a svjedočila je s. Celestina Gavrić; u župi Sv. Pavla apostola (Split – Pujanke) don Dražan Klapež; u župi Sv. Petra apostola (Priko – Omiš) vlč. Perica Matanović, s. Vedrana Ljubić i s. Paskazia Bushemere; u župi Sv. Ante Padovanskog i Gospe Snježne (Duće – Omiš) mons. Vlado Lukenda i s. Ruža Raič; u župi Pomoćnice kršćana (Split – Kaman) vlč. Pero Jurčević i s. Ana Uložnik; u župi Materinstva BDM (Split – Brda) vlč. Gabrijel Jukić; u župi Gospe od Otoka don Velimir Tomić; u župi Sv. Kaja mučenika (Solin) vlč. Josip Tadić i s. Blanche Dakin; u župi Solinskih mučenika (Solin) vlč. Antun Štefan, s. Emilienne Nankafu Burhagereza i s. Anny Furahu Kalumire; u župi Sv. Josipa (Dugi Rat) don Ljubomir Galov i s. Maristela Galić; u župi Gospe od Zdravlja (Podstrana) don Boris Dabo i s. Davorka Šarić; u župi Gospe od Siti (Strožanac) don Danko Litrić i s. Bonifacija Barun; u župi Kraljice Mučenika (Radun – Kaštel Stari) don Frano Markić, vlč. Martin Chognika i Josipa Prskalo; u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića don Marko Jukić; u župi Sv. Jeronima (Kaštel Gomilica) mons. Ivica Petenjak i Ines Sosa Meštrović, te u župi Sv. Mateja (Split – Ravne Njive) vlč. Ivan Faletar i s. Ivančica Fulir.

Oni su s domaćim vjernicima podijelili snažna svjedočanstva i propovijedi što su župljani iznimno pažljivo i oduševljeno slušali, dok se na misijskim štandovima ispred crkava tražio predmet više.



Potom su se sudionici okupili u svetištu Gospe od Otoka u Solinu, gdje ih je dočekao župnik i čuvar svetišta don Ranko Vidović, te ih upoznao s poviješću ovog drevnog mjesta molitve.

Uputili su se i do obližnjeg samostana sestara Služavki Malog Isusa u sklopu kojeg se nalazi i dom za osobe s poteškoćama u razvoju, te su se ondje, uz pjesmu i razgovor, družili s njihovim štićenicama. Sestre su također za ove putnike namjernike pripremile i okrjepu.



Dan su kraju priveli zajedničkim misnim slavljem na otvorenom, u Studentskom kampusu u Splitu u sklopu Nightfevera, kojega je predvodio biskup Petenjak, u suslavlju 20-ak svećenika, među kojima je bio i don Mihael Mišo Prović, studentski kapelan i povjerenik za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije. Nekoliko svećenika bilo je na raspolaganju i za sv. ispovijed.

Na početku Svete mise, don Jakoslav Banić pozdravio je mlade te predstavio nazočne misionare, potičući ih da zapamte barem jedno od pročitanih imena i mole za njih.



Nakon naviještenoga Evanđelja don Danko Litrić, dugogodišnji misionar u Ruandi uputio je prigodnu propovijed tijekom koje je svjedočeći o svom pozivu i životu misionara više puta izmamio iskrene osmjehe na licima studenata i oduševio ih. „Dozvolom oca biskupa danas će vam govoriti jedan misionar. Meni je to čast govoriti vama mladima. Došao je na mene red jer sam među ovima najstariji. Neću vam tumačiti današnja čitanja koja sva govore kako Bog poziva ljude vršiti jednu misiju, jednu poruku u životu. Bog poziva, a čovjek je slobodan odlučiti se – poslušati ga ili prešutjeti. Danas bih vam htio govoriti o svom pozivu koji je Bog dao nama u svojoj dobroti. Vi se mladi pitate što mi misionari radimo? Radimo isto ono što rade svećenici diljem svijeta i ovdje – gdje sam i ja radio 13 godina. Časne sestre rade isto što i naše ovdje rade. I svećenici i časne sestre – mi želimo navijestiti tim ljudima kojima nas je Crkva poslala Radosnu vijest da nas Bog stvoritelj ljubi, ovdje na zemlji, a još više želi da s njim vječno sretni budemo u raju (...) Šalje nas ne da propovijedamo svoju mudrost ni europsku kulturu, nego ono što je Isus prije više od 2 000 godina govorio. On je došao nama objaviti istinu kako nas je Bog stvorio, da je On naš Otac, a da smo mi svi Njegova djeca: i bijeli i crni, i bogati i siromašni, dobri i zli, a onda da činimo i ono što je Isus Krist činio“, kazao je don Danko, te s okupljenima, na njemu svojstven jednostavan i nenametljiv način, podijelio zanimljive trenutke njegove svakodnevice – i dobre i loše.



Pri završetku euharistijskog slavlja okupljenima se obratio don Mihael, koji je istaknuo kako su ponosni jer su misionari među njima te su dijelom njihovih aktivnosti. „Svi smo na neki način misionari, i sam sebe, kao studentski kapelan, nazivam misionarom (…) Ovaj Nightfever u ovom ispitnom razdoblju i imamo kako bismo se izdvojili iz svoje ispitne agonije i osvježili u ovom duhovnom smislu“, kazao je don Mihovil.



Potom je uslijedilo klanjanje pred Presvetim uz meditativna svjedočanstva s. Ane Uložnik, misionarke na Haitiju i don Dražena Klapeža, dugogodišnjeg misionara u Tanzaniji. Misu su skladnim pjevanjem animirali studenti iz glazbene skupine Veritas, prenosi mrežna stranica misije.hr. (kta)



foto