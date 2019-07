Split, 1. srpanj 2019.

U subotu 29. lipnja 2019. okupljanjem u samostanu Službenica Milosrđa na Kamenu u Splitu, započeo je 31. godišnji susret misionara Crkve u Hrvata, koji se održava do 3. srpnja.

Nakon pozdravnog govora, sastanka nacionalnih, odnosno dijecezanskih ravnatelja Papinskih misijskih djela iz BiH i Hrvatske, te predstavljanja misionara, kojih se ove godine okupilo 20, autobus glasnika Radosne vijesti zaputio se prema splitskoj konkatedrali Sv. Petra, koja je proslavljala svog nebeskog zaštitnika.



Svečano koncelebrirano Misno slavlje predvodio je mons. Ivica Petenjak, krčki biskup i predsjednik Vijeća HBK-a za misije, uz koncelebraciju nacionalnih ravnatelja PMD-a BiH i Hrvatske, mons. Luke Tunjića i vlč. Antuna Štefana, te više od 20 svećenika.

Nazočnima se najprije obratio te prenio pozdrave izaslanik odsutnog splitsko-makarskog nadbiskupa domaćina mons. Marina Barišića, don Miroslav Vidović, generalni vikar, a potom je don Jakoslav Banić, dijecezanski ravnatelj PMD-a ove nadbiskupije s vjernicima podijelio imena okupljenih misionara.



Nakon naviještenoga Evanđelja, mons. Petenjak uputio je prigodnu homiliju podsjetivši kako u pročitanom evanđeoskom odlomku Isus pita svoje učenike što ljude misle o njemu i što oni misle o njemu. „Dugo su već s njim, mogli su puno toga vidjeti i čuti. Došao je trenutak da Isus vidi jesu li oni raščistili sami sa sobom. Očigledno je da su apostoli bili pod snažnim utjecajem saduceja i farizeja koji u Isusu gledaju političkog vođu, koji bi trebao izabrani izraelski narod izdignuti nad drugim narodima, kako bi im on, na neki način, bio gospodar. On njih izvodi iz tog ambijenta, odvodi ih u Cezareju Filipovu – poganski kraj, daleko od židovskog utjecaja. Tu im postavlja pitanje: što govore ljudi tko je sin čovječji… Isus nikad, za života, nije rekao da je sin Božji, uvijek je govorio da je sin čovječji“, rekao je biskup, te objasnio tko je sin čovječji prema židovskom shvaćanju, naglasivši kako je svaki čovjek pozvan biti sinom čovječjim, ostvariti se u punini, znati što hoće biti, što hoće raditi.



„Čuli smo odgovore koji su konfuzni: Ivan Krstitelj, Ilija, Jeremija, sve stare slave, nešto što je prošlo, a Isus Krist nije prošlost, nego sadašnjost i budućnost. Petar napokon daje točan odgovor, samo što pod tim točnim odgovorom one ne misli to što govori, jer je još uvijek pod političkim utjecajem. 'Ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga', definicija savršeno točna, ali ono što stoji u Petrovoj glavi ne odgovara riječima koje je izgovorio (...) Prije nego se Petar bude obratio i postao stijenom na kojoj će Krist sagraditi Crkvu svoju, još će puno pogriješiti“, istaknuo je mons. Ivica.



„Uz Petra danas slavimo i Sv. Pavla apostola, koji je također morao proći svoje vatreno krštenje prije nego je postao apostol naroda. On je mučenik koji Bogu prinosi svoj život poput Krista, i njegova krv je poput žrtava okajnica koje su se prinosile u hramu židovskom (...) Kad se osvrne na svoju prošlost Pavao je zadovoljan: dobar boj je bio, trku završio, vjeru sačuvao. Od progonitelja postao je najveći evangelizator. Zato mu Bog pripravlja vijenac pravednosti, kao i svima koji su spremni biti kao on (...) Danas na njihov blagdan – Petar je bio za domaće, a Pavao je krenuo među pogane – ja vjerujem da ovi naši misionari i misionarke nisu, i ne bi izdržali, zato što je Isus ideja, nego jer je Isus stvarna osoba, kao Bog i kao čovjek. Kao Mesija, spasitelj i otkupitelj, za kojeg se isplati dati sav svoj život. Posvetili su svoj život dobro čineći čovjeku, služeći drugima, ostavili domovinu, obitelj, prijatelje poradi Isusa Krista. To može samo onaj koji ima čvrstu vjeru“, poručio je krčki biskup.



Na kraju euharistijskog slavlja nazočne je pozdravio vlč. Antun Štefan, koji je najprije okupljeni vjernički puk animirao da zajedno s njim otpjevaju pjesmu Velik si, te je cijela, dupke ispunjena, splitska konkatedrala radosno odjekivala slaveći Krista. Potom je prozvao svakoga od misionarki i misionara, njih 20: don Danka Litrića (Ruanda); p. Tomislava Mesića (Tanzanija); vlč. Gabrijela Jukića (Uganda); vlč. Marka Jukića (Peru); don Velimira Tomića (Tanzanija); don Borisa Dabu (Zambija); don Dražana Klapeža (Tanzanija); s. Adrianu Galić, (DR Kongo); s. Anu Uložnik (Haiti); s. Celestinu Gavrić (Island); s. Ivančicu Fulir (Ukrajina); s. Maristelu Galić (Benin); s. Ružu Raič (Salomonski Otoci); s. Vedranu Ljubić (Uganda); vlč. Martina Chogniku (Benin); s. Paskaziu Bushemere (Uganda); s. Blanchu Dakin (Benin); s. Emiliennu Nankafu Burhagereza (DR Kongo); s. Anny Furahu Kalumire (DR Kongo) te s. Antoinettu Mapendu Garhafumwa (DR Kongo), a oni su se redali ispred oltara kako bi ih bolje vidjela i upoznala okupljena zajednica vjernika, za koju su bili posebna radost. Uslijedilo je zajedničko fotografiranje.



Misionarima, koji su – kako je rekao – bili poseban dar župi koja je slavila svoj patron, zahvalu je izrekao i domaći župnik don Radojko Vidović, te ih ugostio na večeru uz druženje protkano razgovorima i pjesmom.



Za drugi dan susreta predviđeni su posjeti misionara župama splitskoga kraja gdje će slaviti svete mise i svjedočiti o životu i djelovanju u misijama, a program će, između ostalog, obuhvatiti i misno slavlje, svjedočanstva i sudjelovanje u Nightfeveru u Sveučilišnom kampusu, prenosi mrežna stranica misije.hr. (kta)



