Petoricu hercegovačkih đakona za svećenike je u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla 29. lipnja zaredio biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.

U propovijedi se biskup Perić osvrnuo na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, vrhunskoga svjedočanstva – mučeništva za Krista. Istaknuo je da je polog vjere ili depositum fidei „povjerena glavnica koja se mora vratiti kada je god vlasnik zatraži“. Tako Bog povjerava svoju objavu i skup svih istina, doktrinarnih i moralnih, Crkvi na čuvanje, promicanje i primjenjivanje. „Dužni smo naučavati sav polog vjere, ne ispuštati nijedne istine, nijedne zapovijedi, nijedne jote. Moramo cjelovito propovijedati Božji zakon, makar i sami posrnuli i zato se kajali i ispovijedali. Polog je tu zato da se autentičnim čuva i autentično širi“, poručio je biskup Perić.

Duhovno zvanje nije naknadan dar, nego istodoban, zajedno s darom života. No, to je samo poziv, povlašten poziv, osobi da se u uvjetima jasne slobodne moći sama svjesno opredijeli za služenje Bogu potpuno, neposredno i nepodijeljena srca. Usto, Isus kaže da nijedno zvanje nije ostvareno a da nije od Boga isprošeno; Bog gleda na raspoloživost ljudskih srdaca, na njihove molitve upućene božanskomu veličanstvu. Zato je molitva, klanjanje, svojevoljna žrtva, pokora, progonstvo u strpljivosti, križ u predanju – glavno sredstvo kojim Bog privlači ljude k sebi. To je Božja pedagogija. I u njega neće nikada ponestati zvanja, poručio je biskup Perić.

Kandidatima za svećeništvo biskup Perić je rekao da kada „bogoslov završava svoj studij, prebrojit će u svome indeksu možda i više od 100 položenih ispita, glavnih i sporednih, cjelovitih i djelomičnih; značajan broj i ispita i godina, no „sada smo u konkretnom životu, kada nas ne ispituje i ne vraća s ispita profesor, nego tisuće očiju i ušiju usmjerene su na nas da čuju riječi života, da se vrate kući raskajani i obogaćeni ili da nam se više nikada ne vrate zbog našega dosadna ‘praznoglasja’. Ako tu položimo, položili smo!“

Trojicu franjevačkih đakona – fra Dragana Bolčića, fra Nikolu Jurišića i fra Roberta Pejičića predstavio je fra Stanko Ćosić, tajnik Provincije, a dvojicu dijecezanskih – don Petra Filipovića i don Domagoja Markića predstavio je don Ivan Štironja, povjerenik za duhovna zvanja.

Slavlje je animirao katedralni zbor, a procesija je prošla iz kripte sv. Josipa na glavni ulaz katedrale ispunjene vjernicima. S biskupom Perićem su koncelebrirala pedesetsedmorica svećenika, među njima i provincijal fra Miljenko Šteko i generalni vikar don Željko Majić. Prije završnog apostolskog blagoslova i potpunog oprosta don Željko je pročitao brzojav pape Franje upućen preko Apostolske nuncijature biskupu Periću za njegov svećenički zlatni jubilej, na čemu je biskup srdačno javno zahvalio Svetom Ocu. Poslije Mise fotografiranja i čestitanja uslijedio je domjenak u katedralnoj dvorani, objavljeno je na biskupijskoj mrežnoj stranici. (kta/ika)

