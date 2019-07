Tuttlingen, 1. srpanj 2019.

Svetkovina Presvetoga Srca Isusova, zaštitnika Hrvatske katoličke zajednice Tuttlingen svečano je proslavljena u nedjelju, 30. lipnja 2019. u crkvi sv. Gallusa u Tuttingenu, u kojoj se Hrvati katolici iz te zajednice okupljaju na središnje nedjeljno Misno slavlje.

Ujedno je to bio i oproštaj dugogodišnjega voditelja, najprije Hrvatske katoličke misije, a od 2005. Hrvatske katoličke zajednice Tuttlingen vlč. Josipa Pavlovića, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Svečano misno slavlje predvodio je vlč. Josip Pavlović u zajedništvu sa svojim nasljednikom svećenikom Varaždinske biskupije vlč. Žarkom Pavlovićem, delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačoj vlč. Ivicom Komadinom, dekanom Matthiasom Koscharom, župnikom Richardom Grotzom i župnim vikarom Anilom Benedictom Chennamkulath Wilsonom.

Sve je na početku pozdravio vidno potresen vlč. Josip Pavlović, koji je kazao kako se toga dana zatvara krug njegova 30-godišnjeg svećeničkog djelovanja u toj Hrvatskoj katoličkoj zajednici. „Danas zahvaljujem Bogu s vama i za vas i za sve protekle godine u kojima smo Boga slavili, Bogu se molili, klanjali i zahvaljivali za sve dobro, lijepo i radosno što smo zajeno živjeli. Slavili smo toliko radosnih događaja – krštenja, prvih sv. Pričesti, sv. Potvrda, vjenčanja i drugih susreta i pokazivali drugima svoje običaje i kulturu. Hvala vam za sve dane i godine ovdje zajedno provedene. I nadalje slavite Boga i čuvajte svoje svetinje, vjeru, obitelj i domovinu. Slavimo svetkovinu Srca Isusova. Bog ima za nas veliko srce. Bog je ljubav. Molimo Isusa, da naše srce učini po srcu svome.“

Dekan Koschar je zahvalio vlč. Pavloviću na suradnji te je novom voditelju zajednice vlč. Žarku Pavloviću zaželio puno uspjeha i radosti u novoj službi. „Po Crkvi smo nova obitelj bez obzira kojem jeziku pripadamo i odakle dolazimo. Svi smo jedno u Isusu Kristu. Vi ste došli u Njemačku iz svoje domovine i ovdje njegujete svoje vjeru i kulturu. Bez obzira što se po jeziku razlikujemo, ujedinjeni smo u vjeri.“

U propovijedi je delegat vlč. Ivica Komadina govorio o važnosti svetkovine Prsvetoga Srca Isusova u našem narodu, u domovini i u svijetu. „U domovini imamo bezbroj župa i svetišta, koja su posvećena Srcu Isusovu. Biblija na više mjesta govori o srcu kao središtu čovjekova bića. I u našem hrvatskom jeziku imamo puno lijepih riječi i izraza o srcu. Kad smo složni i ujedinjeni, znamo reći, kao i za prve kršćane, da smo jedno srce i jedna duša. Naš Bog ima srce i to srce Isus pokazuje na križu. Probodeno srce Isusovo na križu jest jamstvo naše vezanosti uz Boga. Isus time što prolijeva krv i vodu iz svoga srca, zapravo nam daruje svoje srce. On ne samo da želi da prihvatimo njegovo srce, već i da budemo ljudi koji su puni srca, osobe koje slijede Isusa svim srcem i svom dušom.“

Na kraju Misnog slavlja prigodnu riječ uputio je orguljaš Marko Selak koji je podsjetio na dugogodišnje djelovanje vlč. Josipa Pavlovića u Tuttlingenu. Zahvalio mu je na svemu što je učinio za tu Hrvatsku katoličku zajednicu te mu je zaželio Božji blagoslov u daljem životu. Ujedno je novom voditelju zajednice vlč. Žarku Pavloviću zaželio puno uspjeha i nadahnuća u novom službi na dobro povjerenih mu Hrvata katolika u tome dijelu Njemačke. Referent hrvatskih katoličkih zajednica Rottweil i Schwenningen u ime voditelja tih zajednica vlč. Luke Lucića Mladen Lucić je od srca zahvalio vlč. Josipu Pavloviću na svemu što je tijekom skoro tri desetljeća bio pouzdan oslonac u svemu, a posebno u ispovijedanju i zajedničkim proslavama Majčina dana i Nikolinja. „Prigodom Tvoga oproštaja iz Tuttlingena i odlaska u zasluženu mirovinu, želimo Ti svi od srca dobro zdravlje, zadovoljstvo i obitelje Božjeg blagoslova.“ Uime ministranata prigodnu riječ uputio je Matej Briševac. Vlč. Josipu je uime grada Tuttlingena na dugogodišnjoj suradnji zahvalio nadgradonačelnik toga grada Michael Beck. Uime pastoralnog vijeća zahvalnu riječ vlč. Josipu Pavloviću i riječ dobrodošlice vlč. Žarku Pavloviću uputila je potpredsjednica toga vijeća Marina Jozinović. Misno slavlje uveličao je zbor Hrvatske katoličke zajednice Rottweil pod vodstvom Ilije Uvalića.

Nakon sv. mise za sve je organiziran ručak u župnim prostorijama uz nastup Ilije Uvalića i njegove kćeri. Slavlju su se priključili i voditelj hrvatskih katoličkih zajednica Rottweill i Schwenningen vlč. Luka Lucić i voditelj hrvatskih katoličkih zajednica Reutlingen, Metzingen i Tübingen vlč. Ante Kutleša.

Duhovnu je skrb Hrvatima katolicima u početku u biskupiji­Rottenburg-Stuttgart vodio vlč. Antun Odak iz Stuttgarta. Pokrivao je područje od Stuttgarta od Bodenskog jezera. Nakon vlč. Odaka pastoralnu skrb vodili su franjevci iz Stuttgarta. Godine 1971. dolazi svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Viktor Šifner, koji je kratko boravio u Schwenningenu i Rottweilu te u listopadu 1971. godine osniva misiju u Spachingenu, odakle je pastoralno djelovao i okupljao Hrvate katolike od Horba do Bodenskog jezera.

Nakon potpisivanja Ugovora o radu između SR Njemačke i bivše države 1968. broj Hrvata se na tom području naglo povećao, pa su se zbog većih pastoralnih potreba od misije Spachingen odvajali pojedini dijelovi te su nastajale nove misije. I to najprije HKM Balingen, a potom i HKM Rottweil, a također i druge misije u tom dijelu biskupije Rottenburg-Stuttgart. U kolovozu 1978. godine vlč. Šifner je preuzeo njemačku župu Aixheim. Nakon njega misiju je kratko vodio vlč. Filip Josipović, a potom vlč. Anto Jelić i vlč. Josip Vidaković. Svećenik Sarajevske nadbiskupije vlč. Ivica Borić naslijedio je vlč. Vidakovića 1980. i ostao je u Spachingenu do 1986., kada je osnovana HKM Rottweil, a župnik vlč. Borić je 1986. prešao u Tuttlingen u kojem je dobio misijske prostorije i stan. Tako je vlč. Borić bio prvi voditelj HKM Tuttlingen (1986.-1990.). Spachingen se tada gasi kao misijsko središte te nastaje HKM Tuttlingen. Zajedno sa župnikom vlč. Šifnerom kao pastoralna suradnica od 1971. do 1978. djelovala je Kruna Žličarić, koja je revno vodila brigu o matici krštenih te drugim važnim misijskim knjigama. Kako su nastajale pojedine misije, tako su dobivale svoga župnika i socijalnog radnika. Od 1990. misiju vodi vlč. Josip Pavlović, svećenik Sarajevske nadbiskupije. Novim ustrojem u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart godine 2005. utemeljena je HKZ Presvetoga Srca Isusova u Tuttlingenu, koju je vlč. Pavlović vodio do 2019. Od 2019. zajednicu vodi vlč. Željko Pavlović, svećenik Varaždinske biskupije. (kta/a.p.)



