Sarajevo, 30. lipanj 2019.

Svečanim Euharistijskim slavljem u nedjelju, 30. lipnja 2019. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu obilježen je Papin dan i proslavljen naslovnik Vrhbosanske nadbiskupije Presveto Srce Isusovo.

Sveti misu predvodio je apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto u zajedništvu s biskupima Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i uz koncelebraciju 13 svećenika, a Misno slavlje izravno je prenosila Radio Marija Bosne i Hercegovine.

Pozdrav svim nazočnima uputio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, ističući da ovom proslavom žele počastiti božansko Srce kojemu je posvećena i katedrala i Vrhbosanska nadbiskupija. Dodao je da, uz ovo slavlje, također obilježavaju Papin dan koji je povezan sa svetkovinom svetih Petra i Pavla koju su proslavili dan ranije. „Petar naših dana jest papa Franjo koji sada vodi Crkvu i za kojeg ćemo na poseban način moliti tijekom ove Svete “, kazao je kardinal Puljić te pozdravio predsjedatelja Misnog slavlja nuncija Pezzuta, zatim apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupa mons. Henryka Hosera te članove Biskupske konferencije: biskupa banjolučkog mons. Franju Komaricu, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića, vojnog biskupa u BiH mons. Tomu Vukšića i pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena. Pozdravio je i sve svećenike među kojima: savjetnika Apostolske nuncijature u BiH mons. Henryka M. Jagodzinskog, provincijala Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenka Šteku i delegata franjevačkog provincija Bosne Srebrene fra Nikicu Vujicu. Pozdravio je i časne sestre, među kojima su bile provincijska glavarica sestara Služavki Malog Isusa s. M. Maria-Ana Kustura i provincijalna glavarica sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog s. M. Julijana Djaković, zatim bogoslove i druge vjernike.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić rekao je da ljudi u međusobnoj komunikaciji često koriste srce kao simbol ističući da to nije samo simbol. „Sve što proživljavamo na neki način prođe kroz naše srce. Srce je i simbol i stvarnost proživljavanja ljubavi“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da je sv. Ivan apostol Boga definirao kao Ljubav. „Bog je tu ljubav htio na neki način očitovati kroz srce“, rekao je kardinal Puljić dodajući da je Božji Sin uzeo ljudsko tijelo, ljudsko srce te pokazao svoju božansku ljubav na osobit način „u otajstvu žrtve na križu kad je raširio ruke želeći zagrliti cijelo čovječanstvo i sva vremena“. Istaknuo je da je to Isusovo srce probodeno i da je iz Kristova božanskog Srca rođena Crkva.

„Ta Crkva je njegova božanska ustanova. On je glava, a svi koji su u Crkvi dio su njegova mističnog Tijela. On je htio to božansko djelo povjeriti ljudima kao svojim suradnicima. Zato je i izabrao apostole, a među njima na poseban način prvaka apostolskog sv. Petra. Tajna je Božji način biranja ljudi. Mi ljudi imamo svoje kriterije i mjerila. Ta mjerila nisu božanska nego ljudska. Božanska mjerila su drugačija“; rekao je kardinal Puljić dodajući da mogu naslutiti da je Bog, po očitovanoj božanskoj ljubavi u ljudskom srcu, htio nastaviti živjeti u toj Crkvi što je očitovao i kroz svoju božansku riječ da je Bog onaj koji traži čovjeka i koji se raduje kad ga pronađe. „To je to božansko Srce koje se raduje kad nađe čovjeka koji je bio izgubljen. Raduje se jer je umro i uskrsno za njega. Kroz svu povijest ostavlja u baštinu Crkvi da traži čovjeka kako bi postao dionik otkupljena i spasenja svijeta“, kazao je kardinal Puljić ističući da je Isus na čelo Crkve postavio prvaka apostolskog da taj poklad vjere Crkva prenosi na buduća pokoljenja. Podsjetio je i da je i na Isusove riječi upućene Petru: „Šimune, Šimune, evo sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću“ (Lk 22,31). Rekao je da i da su svi podložni kušnji, ali i da im je Isus ostavio milost da mogu piti iz živog vrela božanskoga Srca.

Napominjući da žive u današnjem vremenu, kardinal Puljić istaknuo je da je Crkva božansko djelo, ali i da je u njoj ljudski element. „Ono što je Božje, to je nepokvarljivo, a ono što je ljudsko podložno je raznim kvarljivostima i, na neki način, lutanjima. Zato ponekad gubimo kompas, gubimo smjer jer gledamo samo na ono ljudsko, a zaboravljamo na ono božansko – očitovanu Božju ljubav kroz božansko Srce“, kazao je kardinal Puljić te podsjetio je sveta Mala Terezija shvatila da u toj Crkvi ona treba biti srce koje ljubi, žrtvuje se i daruje.

„Biti u Crkvi srce znači istinski voljeti, živjeti i svjedočiti ono što je Božje. Danas na poseban način želimo biti svjesni da ta Crkva ima vidljivu glavu – Petra naših dana, papu Franju“, rekao je kardinal Puljić te napomenuo da u raznim medijima mogu čuti i pročitati razne komentare, kritike pa čak i neku vrstu ljutnje na papu Franju. „Papinstvo je božanski element; to nije ljudski element; božanski element je i apostolski zbor, a ne ljudska ustanova. Zato moramo shvatiti da, ako prihvaćamo Božju volju, onda to moramo prihvatiti i u ovom vremenu, a to znači živjeti s Petrom naših dana, s apostolskim zborom današnjih dana“, kazao je karidnal Puljić ističući da prvak apostolski čini jedinstvo Crkve. Podsjetio je da je prošlih dana papa emeritus Benedikt XVI. tijekom susreta s papom Franjom naglasio jedinstvo Crkve. Istaknuo je da je jedinstvo Crkve Isusova oporuka izrečena apostolima nakon posljednje večere.

„Mi ćemo uvijek biti različiti, na neki način i svojeglavi, ali moramo se znati korigirati tako da Isusova riječ bude na prvom mjestu. Kad god Isusova riječ nije na prvom mjestu, onda nastaju krize u Crkvi odnosno kriza jedinstva jer je prevladala sebičnost, oholost, elementi ljudskog a ne Božjeg interesa. Slaveći božansko Srce želimo postati svjesni odakle smo potekli. Slaveći Papin dan moramo biti svjesni te jedne, svete, katoličke, apostolske Crkve i biti svjesni da smo mi pozvani graditi to jedinstvo. Oporuka je Isusova da svatko od nas mora graditi to jedinstvo: jedno s Papom, jedno s biskupskim zborom, jedno međusobno, a to jedno je živi i uskrsli Isus Krist koje je rekao: 'Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta' (Mt 28,20)“, kazao je kardinal Puljić.

„Lijepo je osjećati da sam dio te Crkve... Poput Male Terezije želim biti srce koje ljubi, žrtvuje se i daruje kako bi ono što je Božje živjelo među nama“, rekao je kardinal Puljić potičući sve da se ne daju zbuniti medijskim kampanjama, anticrkvenim elementima „ni našim slabostima jer je to ljudski element“. „Držimo se onoga što je Božje i na taj način ispunjajmo svoj život kako bi ostvarili sebe u toj Crkvi; kako bi po nama Crkva bila svetija, prezentnija, uočljivija, a na neki način i misijska u ovom svijetu jer je poslana svjedočiti, naviještati radosnu vijest. Svatko je od nas ta Crkva. Neka Gospodin udijeli današnjem Papi istinsku milost hrabrosti da vodi Crkvu unatoč svih valova. Neka istinski udijeli milost apostolskom zboru da bude vjeran u jedinstvu s Papom. Neka cijeloj Crkvi udijeli milost da budemo jedinstveni u ispovijedanju jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve te da to živimo, svjedočimo i naviještamo unašem vremenu“, rekao je kardinal Puljić.

Na kraju Svete mise nuncij Pezzuto zahvalio je kardinalu Puljiću što je i ovaj put velikodušno stavio katedralu na raspolaganje za ovu molitvu za Svetog Oca napominjući da su se ove godine ujedinila dva događaja – svetkovina Srca Isusova i molitva za Papu. Dodao je kako vjeruje da bez probodenog Srca Isusova ne bi bilo Crkve, jer je ona proizišla iz Srca Isusova, a samim tim ne bi bilo ni Pape. „Tako su ove dvije stvarnosti u cijelosti u skladu“, kazao je nuncij Pezzuto zahvaljujući subraći u biskupstvu i svećenicima. „Osjećam se uvijek jako ujedinjen s vama, molim s vama i blizu sam vama i vašim pastoralnim nastojanjima“, rekao je nuncij Pezzuto te zahvalio redovnicama i Katedralnom mješovitom zboru „Josip Stadler koji je „vrlo lijepo animirao pjevanje tijekom ovog liturgijskog slavlja“, zatim asistenciji, bogoslovima i puku Božjem te poželio da žive u dubokom zajedništvu sa Srcem Isusovim i da mole za Papu i za pastire Crkve.

U povodu Papinog dana, u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 19 sati u prostorijama Apostolske nuncijature u Sarajevu, u ulici Pehlivanuša 9, nuncij Pezzuto priredit će prigodni prijam. (kta)

