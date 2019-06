Sarajevo, 29. lipanj 2019.

Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2019. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić zaredio je osmoricu đakona za svećenike tijekom Euharistijskog slavlja u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Kardinal Puljić predvodio je Misno slavlje u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini mons. Luigijem Pezzutom i uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozom Marinčićem i još 66 svećenika među kojima su bili poglavari i profesori ređenika, župnici župa iz kojih dolaze ređenici i drugi svećenici. Na Svetoj misi sudjelovali su roditelji, braća, sestre i rodbina ređenika, redovnice raznih kongregacija, župljani iz rodnih župa ređenika i drugi vjernici. Liturgijsko pjevanje animirali su kolege ređenika - bogoslovi iz tri bogoslovna sjemeništa u Sarajevu, a asistencijom je ravnao mons. Tomo Knežević.

Kardinal Puljić zaredio je za svećenike petorica đakona Vrhbosanske nadbiskupije i trojicu đakona Franjevačke provincije Sv. Križa Bosne Srebrene: vlč. Adnana Petra Mihaela Jašarevića, vlč. Ivana Dragičevića, i vlč. Stipice Lešića, đakone koji su svoj teološki studij i formaciju završili u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu; zatim vlč. Štefana Markovića i vlč. Fabijana Štedula, koji su svoju formaciju završili u Nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Sarajevu, te fra Nikolu Pejčina, fra Franju Barabana i fra Josipa Kapetanovića koji su svoju formaciju završili na Franjevačkoj teologiji.

Nakon što su rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Josip Knežević, meštar Franjevačke teologije fra Danijel Nikolić i rektor Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu preč. Michele Capasso predstavili ređenike te rekli kardinalu Puljiću da „Majka Crkve ište da ih zaredi za službu prezbitera“ i zajamčili da ih „kršćanski puk koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojnima“, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed.

Podsjetivši da danas Crkva slavi svetkovinu sv. Petra i Pavla, kardinal Puljić spomenuo je da je Petar bio, zajedno sa svojim bratom Andrijom, učenik sv. Ivana Krstitelja. Dodao je da je Andrija doveo Isusu svoga brata kojemu Krist mijenja ime govoreći da će se zvati Kefa – Petar, stijena na kojoj će sagraditi Crkvu svoju. Kazao je da je Petar postati prvak apostolski te da će Isus kasnije izabrati i sv. Pavla koji je najprije bio progonitelj kršćanin, ali je na putu u Damask progledao očima vjere jer mu se Isus javio i rekao mu da je on onaj kojega Pavao progoni. „I tako Pavao postaje revni navjestitelj evanđelja Kristova. I Petar i Pavao položiše svoje živote kao svjedočanstvo onoga što su propovijedali“, kazao je kardinal Puljić te istaknuo da Krist bira ljude kojima povjerava poseban zadatak, „ono djelo koje je On utjelovljenjem započeo, a to je djelo spasenja i otkupljenja“.

„To djelo povjerava ljudima, najprije apostolskom zboru, a u tom zboru prvaku apostolskom sv. Petru. Ne bira Isus ljude zato što su sveci nego ih bira po svojem nutarnjem čitanju srca. Tajna je zašto koga Bog bira. Ovdje otkrivamo kako je Bog velik u svojem povjerenju: poznaje krhke ljude, a povjerava im najveće tajne na ovoj zemlju. Vođenje te Crkve, koju rađa iz svog probodenog bika, povjerava Petru i apostolskom zboru; daje ključeve kraljevstva. Taj apostolski zbor, to su krhki ljudi“, rekao je kardinal Puljić dodajući da je Isus onaj koji je najprije ustanovio Crkvu svojom mukom, smrću i uskrsnućem, a onda njezino vođenje kroz cijelu povijest povjerio apostolskom zboru kojeg predvodi apostolski prvak Petar današnjih dana.

„Svatko je od nas na ovaj ili onaj način od Boga izabran, pozvan“, kazao je kardinal Puljić ističući da Crkva prenosi dalje ono što joj Isus povjerio pa tako i nasljednici apostola dalje prenose ređenjem ono što im je Krist povjerio. „Ređenjem Crkva povjerava krhkim ljudima najveće tajne, najveće svetinje na zemlji. Danas, dragi đakoni, prezbiterskim ređenjem Crkva vam povjerava najveće svetinje na zemlji. Veće svetinje od Euharistije na zemlji nema. Volio bih da ovim ređenjem postanete svjesni Božjeg povjerenja koje daje preko nasljednika apostola. Daje Vam da činite pretvorbu, da Isusa uprisutnjujete u Euharistiju, ali i po navještaju riječi Božje ispovijedajući onu Petrovu vjeru: 'Ti si Sin Boga živoga… Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život'. Volio bih utkati u vas tu duboku svijest odgovornosti, osjećaja za sveto, da to nije privatna stvar, da nije vezano uz raspoloženje nego uz posvećenje i poslanje“, rekao je karidnal Puljić potičući i sve svećenike da ne zaborave to darovano i nezasluženo dostojanstvo.

Napominjući da je svako vrijeme složeno pa tako i ovo u kojem se sada žive, kardinal Puljić podsjetio je da je Isus, povjeravajući apostolima najveću svetinju, dao svoju oporuku, ono do čega mu je posebno stalo, a to je da svi budu jedno kao što je On u Ocu i Otac u Njemu. „Jedinstvo Crkve je oporuka Kristova. To jedinstvo dobrano je nagriženo ljudskom sebičnošću, materijalizmom, sekularizmom, gubljenjem osjećaja za sveto“, kazao je kardinal Puljić te potaknuo ređenike i sve svećenike da budu hrabri i ne dopuste da budu zaraženi „tim otrovom ovog vremena“ i ne dadnu se kupiti materijalnim dobrima ili zarobiti vlastitom ohološću i tvrdoglavošću. „Isusova riječ je najvažnija i On vam je povjerio tu svetinju“, rekao je kardinal Puljić pozivajući ređenike i sve misnike da trajno budu Isusovi učenici. Podsjetio je i na poziv pape Franje svećenicima da trajno uče od Isusova „blaga i ponizna srca“.

„Kad god je kriza u Crkvi, urušavanje jedinstva, to znači da su prevladali oholost, sebičnost i tjelesnost. Zato je prevažno znati se oduprijeti tome. Vi ste kroz ovo vrijeme odgajani, ali sada vi preuzimate pravi odgoj; sada pokazujete i dokazujete koje vrijednosti nosite preuzimajući ovo Božje, povjerenje, posvećenje i poslanje“, kazao je kardinal Puljić potičući ređenike da u njima zaživi dragi osjećaj da su Isusovi učenici i da budu spremni učiti od Isusa koji je blaga i ponizna srca. „Ako u vama bude poniznosti, vjera će živjeti, a ako vjera bude živa, neće biti krize zvanja. Onog trenutka kad se uruši vjera, kada prevlada sebičnost i oholost, neće vas nitko spasiti. Dragi ređenici, budite istinski dar Crkvi ovoj, u ovim vremenima“ rekao je kardinal Puljić potičući ređenike da nose nadu u vremenu kada kod mnogih pomalo prevladava osjećaj depresije. Istaknuo je da se isplati biti Kristov.

„Radujem se ovom danu, ali i strepim. Pitam se, hoćete li znati vrjednovati ovaj dan. Zašto ja strepim? Zato što ja polažem ruke na vas, zato što kao nasljednik apostolskog zbora u jedinstvu s Petrom naših dana želim da Crkva živi to jedinstvo. Mi je izgrađujemo. Uvezani, povezani s Kristom, s Petrom naših dana, s apostolskim zborom danas vjerodostojno naviještamo Božju riječ i slavimo sveta otajstva“, rekao je kardinal Puljić pozivajući cijeli vjerni puk da ozbiljno shvati potrebu molitve za svećenike da ne posustanu i da 'Gospodar žetve pošalje radnika u žetvu svoju'. Na kraju je zamolio zagovor Blažene Djevice Marije da svima pomogne da ostanu vjerni Isusovi učenici.

Nakon homilije uslijedio je sam obred ređenja tijekom kojeg su ređenici obećali cijelog života vršiti službu svećeništva, obavljati službu riječi u propovijedanju evanđelja i izlaganju katoličke vjere, pobožno i vjerno slaviti otajstva prema predaji Crkve te se posvećivati Bogu za spasenje ljudi. Dok su svi u katedrali pjevali Litanijske prošnje, ređenici su ležali prostrti na tlu. Zatim je uslijedio najvažniji čin ređenja kada je kardinal Puljić položio ruke na glavu svakog od ređenika moleći u tišini. Kao znak svećeničkog zajedništva ruke na glave ređenika položili su zatim i nuncij Pezzuto i svi nazočni svećenici. Pošto je izmolio molitvu ređenja, kardinal Puljić pomazao je svetim uljem dlanove svakog ređenika i svakom od njih predao hostije i kalež te izmijenio cjelov mira. Potom je uslijedila euharistijska služba, a novozaređeni svećenici zauzeli su mjesto za oltarom pokraj kardinala Puljić na slavlju svoje prve Svete mise.

Na kraju Svete mise kardinal Puljić podijelio je novim svećenicima svjedodžbe o ređenju i dekrete za prvu svećeničku službu.

Kardinal Puljić također je dao prigodne darove svećenicima koji slave obljetnicu svećeničkog ređenja. Srebrni jubilej - 25 godina misništva slave: preč. Marko Mikić, vlč. Tomislav Mlakić, vlč. Zdenko Spajić, fra Miron Sikirić, fra Vjeko Eduard Tomić, fra Zoran Mandić, fra Marko Stjepanović i fra Filip Karadža. Zlatni jubilej - 50 godina svećeništva slave: vlč. Stjepan Mišura, mons. fra Hill Kabashi, fra Franjo Vrgoč i salezijanac don Marinko Ivanković.

Prije nego što je kardinal Puljić blagoslovio sve nazočne, mladomisnici su svima podijelili svoj mladomisnički blagoslov.

Za svećenike su zaređeni:

Velečasni gospodin IVAN DRAGIČEVIĆ .Ivan je sin Nevenka i Svjetlane r. Pranjić, rođen 16. kolovoza 1994. godine u Žepču. Dolazi iz župe sv. Antuna Padovanskog – Žepče, gdje je i kršten 27. kolovoza 1994. godine. Krizman je u Žepču 17. svibnja 2009. U jesen 2013. upisuje se na KBF u Sarajevu kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije, te boravi u VBS-u. Na KBF-u u Sarajevu je diplomirao 14. studenog 2018. godine postigavši stupanj magistra teologije. Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 2. prosinca 2018., po rukama uzoritog Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa metropolite Vrhbosanskog. Đakonski praktikum je obavio u župi Svete Obitelji na Kupresu i u župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.

Velečasni gospodin PETAR MIHAEL (ADNAN) JAŠAREVIĆ. Petar Mihael je sin + Muhidina i Velene r. Vuković, rođen 30. siječnja 1992. godine u Sarajevu. Dolazi iz župe sv. Josipa Zaručnika BDM – Marijin Dvor (Sarajevo). Kršten je 7. srpnja 2007. godine u Sarajevu, a u puno zajedništvo sa katoličkom Crkvom ušao je 22. travnja 2010. godine. Krizman je u župi presv. Srca Isusova u Sarajevu 23. svibnja 2010. godine. U jesen 2012. upisuje se na KBF u Sarajevu kao laički kandidat, a početkom 2015. biva primljen u Vrhbosansko bogoslovno sjemenište kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Na KBF-u u Sarajevu je diplomirao 9. studenog 2017. godine postigavši stupanj magistra teologije. Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 2. prosinca 2018., po rukama uzoritog Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa metropolite Vrhbosanskog. Đakonski praktikum je obavio u župi sv. Josipa na Marijin Dvoru.

Velečasni gospodin STIPICA LEŠIĆ. Stipica je sin Joze i Antonije r. Čović, rođen 26. prosinca 1993. godine u Novom Travniku. Dolazi iz župe Presv. Trojstva – Novi Travnik. Kršten je u župi Uzašašća Gospodinova – Novi Travnik 13. veljače 1994. godine. Krizman je u župi Presv. Trojstva – Novi Travnik 24. svibnja 2008. U jesen 2013. upisuje se na KBF u Sarajevu kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije, te boravi u VBS-u. Na KBF-u u Sarajevu je diplomirao 14. studenog 2018. godine postigavši stupanj magistra teologije. Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 2. prosinca 2018., po rukama uzoritog Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa metropolite Vrhbosanskog. Đakonski praktikum je obavio u župi sv. Ante Padovanskog u Žepču.

Velečasni gospodin FABIJAN ŠTEDUL. Fabijan Štedul je drugi od dvoje djece od oca Ivana i majke Mire rođ. Draganjac. Rođen je 28. prosinca 1991. u Zagrebu, kršten 18. 01. 1992. u župi Uznesenja BDM, Novigrad na Dobri, a sakrament Potvrde primio je 4. lipnja 2006. u župi Svetog Petra apostola, Duga Resa. Primljen je među kandidate za đakonat i prezbiterat 26. ožujka 2015., u službu čitača postavljen je 7. travnja 2016., a u službu akolitata 6. travnja 2017. u Crkvi sv. Majke Terezije u Vogošći. Sve službe su mu podijeljene u nazočnosti poglavara i bogoslovske zajednice. Vlč. Fabijan je zaređen za đakona 28. listopada 2018. u Sarajevskoj Katedrali od uzoritog Vinka kardinala Puljića. Maturirao je 2010. u srednoj školi »Duga Resa« smjer opća gimnazija. Nakon toga je pohađao Studij Fizike na Prirodoslovno-Matematičkom Fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. upoznao je Neokatekumenski put gdje je sazrijevao njegov svećenički poziv. Godine 2011. je ušao u Nadbiskupijsko Misijsko Sjemenište Redemptoris Mater u Vogošći. Filozofske i teološke studije je započeo akademske godine 2011./2012. i završio na KBF-u u Sarajevu gdje je diplomirao dana 14. lipnja 2017. (ocjenom 10/10). Proveo je dvije godine na pastoralnoj praksi (itineranciji) u Španjolskoj. Svoju đakonsku službu je obavljao u Skopskoj katedrali (Makedonija) kod vlč. Davora Topića. Kroz ovo vrijeme je pomogao u župi i aktivno je sudjelovao u organizaciji posjeta papa Franje u Makedoniji.

Velečasni gospodin ŠTEFAN MARKOVIĆ. Vlč. Štefan je drugo dijete od osmero djece (dva brata i pet sestara) od oca Marka i majke Luce rođ. Marčinković. Rođen je 9. travnja 1989. u Zagrebu, kršten 11. lipnja 1989. u župi Svete Obitelji, Zagreb, a sakrament Potvrde primio je 5. lipnja 2004. u župi Svete Obitelji, Zagreb. Primljen je među kandidate za đakonat i prezbiterat 3. svibnja 2017., u službu čitača postavljen je 8. veljače 2018. a u službu akolitata 5. lipnja 2018. u Crkvi sv. Majke Terezije u Vogošći. Sve službe su mu podijeljene u nazočnosti poglavara i bogoslovske zajednice. Vlč. Štefan je zaređen za đakona 28. listopada 2018. u Sarajevskoj Katedrali od uzoritog Vinka kardinala Puljića. Završio je Graditeljsku tehničku školu u Zagrebu i radio različite poslove. Godine 2009. upisao je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Godine 2011. upoznao je Neokatekumenski put u Župi Sv. male Terezije od djeteta Isusa u Zagrebu gdje je sazrijevao njegov svećenički poziv. Pohađao je Centar za zvanja Neokatekumenskog puta u Zagrebu kroz godinu dana i u rujnu 2012. je ušao u Nadbiskupijsko Misijsko Sjemenište Redemptoris Mater u Vogošći. Filozofske i teološke studije je započeo na KBF-u, Zagreb, akademske godine 2009./2010. i nastavio na KBF-u u Sarajevu, gdje je diplomirao dana 16. lipnja 2016. (ocjenom 10/10). Proveo je tri godine u pastoralnoj praksi (itineranciji) u Španjolskoj i u Srbiji. Od 28. veljače 2018. vršio je službu osobnog tajnika Kardinala te je nakon đakonskog ređenja nastavio obavljati tu službu.

Fra JOSIP KAPETANOVIĆ, sin Vinka i Ankice r. Ćorić, iz župe je Banbrdo/Lepenica. Rođen je 2. rujna 1991. u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Brnjacima i Kiseljaku. Srednju školu za šumarskog tehničara u Kiseljaku. Godinu postulature završio u Viskom 2011./2012. Franjevački habit obukao je 8. srpnja 2012. u Gučoj Gori. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 30. lipnja 2013. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio 15. listopada 2017. u Lepenici. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen u Sarajevu 2. prosinca 2018. Đakonsku službu obavljao je u župi Busovača, a nakon ređenja će obavljati službu žup. vikara u župi Osova.

Fra FRANJO BARABAN, sin Mate i Zore r. Ivandić, iz župe je Rumboci. Rođen je 5. svibnja 1993. u Prozoru. Osnovnu školu završio je u Rumbocima i Ripcima. Kao sjemeništarac pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (2008.-2012.) gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 8. srpnja 2012. u Gučoj Gori. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 30. lipnja 2013. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio 15. listopada 2017. u Lepenici. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen u Sarajevu 2. prosinca 2018. Đakonsku službu obavljao je u župi Tuzla, a nakon ređenja će obavljati službu sam. i žup. vikara te ekonoma u župi/samostanu Tuzla.

Fra NIKOLA PEJČIN, sin Vinka i Luce r. Čakarić, iz župe je Jajce. Rođen je 20. lipnja 1993. u Splitu (HR). Osnovnu školu završio je u Jajcu. Kao sjemeništarac pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (2008.-2012.) gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 8. srpnja 2012. u Gučoj Gori. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 30. lipnja 2013. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio 15. listopada 2017. u Lepenici. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen u Sarajevu 2. prosinca 2018. Đakonsku službu obavljao je u župi Kreševo, a nakon ređenja će obavljati službu sam. i žup. vikara te ekonoma u župi/samostanu Kreševo. (kta)



Poslušajte propovijed kardinala Vinka Puljića:



