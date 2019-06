Novo Selo, 29. lipanj 2019.

Predvodeći u petak, 28. lipnja 2019. na blagdan Presvetog Srca Isusova svečano Misno slavlje u župi Presetog Srca Isusova u Novom Selu u Bosanskoj Posavini kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski posvetio je obnovljenu župnu crkvu i u nju ugradio moći sv. Wolganga biskupa Ravenskog.

Bio je to doista veliki događaj za tu povratničku župu u kojoj je prije Domovinskog rata živjelo oko 3000 Hrvata katolika, a danas ih tu za stalo živi tek 50-ak uglavnom starijih. Na slavlju je sudjelovalo osamstotinjak Novoseljana, a nazočni su bili i predstavnici društveno političkih vlasti iz BiH na čelu s Josipom Jerkoviće, dopredsjednikom RS iz reda Hrvata te gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara sa suradnicima.

Kardinal Puljić slavio je Misu uz domaćeg župnika vlč. Slavišu Stavljaka i još desetak svećenika, a poslužio je domaći sin Robert Čabraja, trajni đakon Vrhbosanske nadbiskupije.

U prigodnoj homiliji kardinal Puljić je pojasnio značenje posvete oltara kao središnjeg dijela crkve te križeva koji simboliziraju četvoricu evanđelista. Naglasio je kako posvetom crve posvećuje i sve njezine župljane te da se u svojoj župnoj crkvi svi trebamo osjećati kao kod svoje kuće, mjestu u kojem ćemo susretati Isusa i iz toga susreta mijenjati sebe i svijet oko sebe.

„Isus nas prima u svoju kuću - u dom Božji. Tu smo svi mi braća i sestre. Tu želimo doživjeti Isusovu blizinu i kad se vratimo doma da naši bližnji prepoznaju da smo doživjeli Isusa. To je smisao posvete crkve. Bog govori u srcu. Zato ga trebamo doživjeti srcem i to unijeti u obitelj kako bi bili bliže jedni drugima, a ne udaljeni jedni od drugih. Zato je prevažno da se kršćanska ljubav, koja izvire s oltara, u nas ulije i da udomimo Isusa u svom obiteljskom domu, da budemo prepoznatljivi da smo Kristovi, da svoju vjeru živimo i svjedočimo te prenosimo na buduća pokoljenja“, rekao je među ostalim kardinal Puljić.

Tijekom obreda crkve kardinal je uz povelju u oltar ugradio i moći sv. Wolganga biskupa Ravenskog.

Domaći župnik Stavnjak iznio je statističke podatke o povijesti župe koja je odredbom prvog vrhbosanskog nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera osnovana 12. veljače 1911. Prva crkva posvećena 1939. do temelja je porušena u Domovinskom ratu 1992. godine. Gradnja nove crkve po uzoru na staru, a po projektu Jure Pranjića započela je 2000. godine za vrijeme tadašnjeg župnika vlč. Ante Stjepića. Uz pomoć domaćih župljana i brojnih donatora crkva je dovršena 2006. i iste godine 23. srpnja blagoslovio ju je kardinal Puljić. Za vrijeme župnika Ante Trgovčevića, koji je u župu došao 2009. proslavljana je 2011. godine 100. obljetnica župe. On je uz pomoć novoselskih iseljenika iz Australije izgradio novi kameni oltar i ambon, nabavio nove hrastove klupe te je započela izgradnja vitraja na crkvi. Od 2017. na službi je župnika vlč. Stavnjak koji je pokrenuo akciju obnove župne infrastrukture te su u protekle dvije godine njegove službe dovršeni vitraji na crkvi, koje je izradio umjetnik Anto Mamuša. Akademski slikar Željko Marić restaurirao je kipove Srca Isusova i Srca Marijina, izrađen je novi svijećnjak za usrksnu svijeću, postolje za Svetohranište, koje je donirala Jelena Pranjić iz New Yorka.

Župnik Stavnjak zahvalio je svima koji su na bilo koji način pomogli te je sada crkva potpuno obnovljena. Posebno je zahvalio dopredsjedniku Jerkoviću i njegovoj supruzi Miri, za zalaganje i nesebičan doprinos u obnovi i izgradnji crkve, a posebno na daru vitraja Posljednje večere iznad oltara, te je on ujedno i kum crkve.

Slikar Marić, koji je izradio i župi darovao oltarnu sliku Srca Isusova tom je prigodom kardinalu i kumu crkve darovao svoje dvije umjetničke slike. On će naslikati i nove postaje križnoga puta u crkvi.

Slavlje su pjevanjem uveličali raseljeni župljani Novoga Sela, a na orguljam je svirala Lucijana Mraović, postulantica uršulinki iz Slavonskog Broda.

Veselo je bilo druženje Novoseljana pod velikim šatorom uz zajednički ručak, pjesmu i kolo KUD-ova iz Bosanske Posavine. (kta/b.l.)



foto