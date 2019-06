Sarajevo, 29. lipanj 2019.

Za proslavu svetkovine Presvetog Srca Isusova, naslovnika sarajevske Katedralne župe, u istoimenoj prvostolnici na svetkovinu Tijelova 20. lipnja večernjom Misom je započela devetodnevna duhovna priprava. Duhovna priprava svaki dan započinjala je pobožnošću Presvetom Srcu Isusovu u 17.30, a nastavljala euharistijskim slavljem u 18 sati te posvetnom molitvom pred kipom Presvetog Srca Isusova.

Predslavitelji i propovjednici kroz dane devetnice bili su: mons. Ante Meštrović, prepošt Kaptola i rektor katedrale; p. Mato Anić, SJ, urednik Radio Marije BiH; vlč. Ivo Jeziđić, župnik župe Čemerno; preč. Mato Majić, katedralni župnik i dekan sarajevskog dekanata; dr. Oliver Jurišić, župnik župe Marijin Dvor; mons. dr. Pavo Jurišić, kanonik i profesor na KBF-u i dr. Ilija Marković, vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Sveto misno slavlje na uočnicu svetkovine predslavio je mons. Ivo Tomašević, Generalni tajnik BK BiH. U prigodnoj propovijedi mons. Tomašević progovorio je o poznatom vjerničkom zazivu Presvetom Srcu Isusovu: Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome. Odgovarajući na pitanje, kakvo je to blago srce, istaknuo je da je blago ono srce u kojem stanuje i koje je zahvaćeno neizmjernim blagom, a to je sam Bog. „Isusovo srce tijekom njegova zemaljskog života bilo je ispunjeno njegovim Ocem nebeskim, neizmjernim blagom i zato je u njemu kucalo božanski blago srce. Stvoreni na Božju sliku kao braća i sestre Gospodina našega Isusa Krista i naša srca trebaju biti ispunjena Bogom, neizmjernim blagom kako bi bila slična srcu Isusovu“, kazao je mons. Tomašević. „Najveće blago na zemlji nisu nikakva bogatstva i ljepote svijeta nego čovjek jer je samo čovjek stvoren za vječnost. Samo čovjeku Bog se objavljuje kao njegov Otac i samo radi čovjeka i čovjekova spasenja šalje na zemlju svoje najveće blago – Sina svoga Isusa Krista“, rekao je tajnik Tomašević ističući da je za Isusa čovjek tako veliko blago da iz ljubavi prema čovjeku daruje svoj život, prolijeva svoju krv i dopušta da bude probodeno njegovo srce 'radi nas i radi našega spasenja'. Molimo da Isus učini naša srca tako blagim kao što je blago Srcu njegovo, a to znači da u njemu stanuje Bog kao neizmjerno blago i da u njemu uvijek ima mjesta za čovjeka odnosno da uvijek bude spremni živjeti i darivati se iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Nakon Misnog slavlja uslijedio je procesijski ophod s kipom Srca Isusova okolo katedrale. Po povratku u katedralu uslijedio je i blagoslov djece, a župnik je naglasio da smo svi djeca Božja stoga završni blagoslov je zazvan na sve nazočne.

Na dan svetkovine jutarnju Svetu misu predslavio je dr. Mario Bernardić, tajnik Sinode i profesor na KBF-u, a večernju Svetu misu pod kojom je podijeljen i sakrament bolesničkoga pomazanja predslavio je vlč. Jakov Kajnić, duhovnik bogoslova u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

Vjernici su imali priliku kroz devet dana duhovno se pripraviti, primiti sakramenat pomirenja, staviti svoje zahvale i molitve pred Presveto Srce, upisati svoj život i živote onih koje su preporučivali Presvetom Srcu Isusovu, hrabriti se u teškim životnim situacijama. Staviti sve u Božansko Srce Isusovo je snaga koja mijenja i obnavlja čovjek koji vjeruje – poticaji su koje su upućivali u prigodnim homilijama predslavitelji dana devetnice.

Liturgijsko pjevanje za vrijeme euharistije su animirali: mješoviti zbor katedralne župe, koji je doista dao truda svojim radosnim pjevanjem kroz više dana priprave, također band Veritas, bogoslovi Vrhbosansog bogoslovnog sjemeništa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, a na sam dan proslave katedralni mješoviti zbor u zajedništvu s bogoslovima VBS-a.

Na kraju euharistijskog slavlja zadnjeg dana priprave župnik preč. Majić zahvalio se svima na aktivnom sudjelovanju i pomoći te poželio da se svi smjestimo u Srce Isusovo budući da je to „jedina Isusova želja: da mi budemo u Njemu, i On u nama“. Također je pozvao da budemo dionici svečanog slavlja i na sam dan svetkovine i naslovnika Župe. (kta/lj.s.)



foto