Chicago, 29. lipanj 2019.

U četvrtak, 27. lipnja 2019. u franjevačkom samostanu Sv. Ante u Chicagu svoju zlatnu Misu, 50. obljetnicu svećeništva, proslavio je fra Ilija Puljić, član Hrvatske franjevačke kustodije u Americi i Kanadi. Svečanu Misu predvodio je zlatomisnik uz koncelebraciju svog brata zadarskog nadbiskupa i predsjednika HBK Želimira Puljića, kustosa Kustodije, fra Joze Grbeša, rođaka fra Marka Puljića i ostale braće Kustodije.

U homiliji nadbiskup Puljić čestitao je bratu na toj izvrsnoj prigodi svećeničkog jubileja te zahvalio franjevačkoj zajednici u Americi na brizi i radu među Hrvatima toga kontinenta. U dugom pastoralnom djelovanju sudjelovao je i brat fra Ilija cijeli svoj svećenički život jer od svećeničkog ređenja nalazi se u Kustodiji. Nadbiskup se posebno osvrnuo na godine komunizma, godine težine i borbe za snagu kršćanske ljubavi, ali i borbe za slobodu hrvatskog naroda.

Na kraju slavlja kustos fra Jozo zahvalio je fra Iliji za vjerno služenje u franjevačkoj zajednici te izrazio želju za ugodnim sjećanjem na godine prošle. Memoria je bitni dio našeg postojanja, središnji stožer kršćanskog života i ona ima snagu sadašnjost i starost učiniti ugodnim. Fra Marko se u svom obraćanju sjetio godina djetinjstva, mladih misa, zajedništva i blizine obitelji Puljić.

Fra Ilija rođen je 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom. Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu, OH. Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu, Austrija. Iste godine, 17. rujna, stigao je u SAD. Župnim pomoćnikom u župi sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971. Nakon pet godina boravka u Steeltonu odlazi u Thunder Bay u Kanadi. Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana. Župnik je potom župa sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980.-1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982.-1984.). Iz Pennsylvanije odlazi u župu Srca Isusova u Milwaukee i tamo djeluje najprije kao pomoćnik (1984.-1985.), a onda kao župnik (1985.-1986.). župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je godine 1986., a nakon tri godine župe sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989.-1994.). Kratko se vraća u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. godine bio imenovan župnikom sv. Marka u Sudburyju. Od 2001 – 2003. bio je župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radi kao župni pomoćnik u župi sv. Marka u Sudburyju, a od 2006. godine kao župnik preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva. Godine 2008. odlazi za pomoćnika u župu Kraljice mira u Norvalu, Kanada, a 2013. u hrvatsku župu u New Yorku, gdje djeluje do 2017. godine kada odlazi u franjevački samostan Sv. Ante u Chicagu gdje i sada boravi. (kta/ika)