Vatikan, 29. lipanj 2019.

Papa Franjo primio je 28. lipnja 2019. izaslanstvo 'Svjetske molitvene mreže' izrazivši zahvalnost tom apostolatu koji se molitvom zauzima za poslanje Crkve. Vaša je služba važna jer naglašava prvenstvo Boga u životu ljudi, potičući zajedništvo u Crkvi – rekao je Papa i istaknuo – Lijepo je znati da su i kineski katolici ujedinjeni u toj molitvi i da u njoj nalaze vrijednu potporu u poznavanju i svjedočenju evanđelja. Molitva uvijek pobuđuje osjećaje bratstva, ruši barijere, nadvladava granice, gradi nevidljive mostove, ali stvarne i djelotvorne, te otvara vidike nade.

Molitvene nakane čine Isusovo poslanje konkretnim – rekao je Sveti Otac i objasnio – Crkva kroz svoju molitvenu mrežu i molitvene nakane koje povjerava svaki mjesec, govori srcu ljudi našega vremena. Svi mi, pastiri, Bogu posvećene osobe i vjernici laici, pozvani smo ući u konkretni život ljudi koji su uz nas, moleći za njih i preuzimajući u molitvi njihove radosti i trpljenja. Tako ćemo odgovoriti na Isusov poziv koji traži da otvorimo svoje srce braći, osobito onima koji su kušani u tijelu i duhu.

Danas, na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, dobro je prisjetiti se temelja našeg poslanja – rekao je papa Franjo i napomenuo – To je poslanje suosjećanja za svijet, mogli bismo reći „hod srca“, to jest molitveno putovanje koje preobražava život ljudi. Kristovo srce je tako veliko da nas sve želi primiti u revoluciju nježnosti. Blizina Gospodinovu Srcu potiče naše srce da se bratu približimo s ljubavlju i pomaže da uđemo u to suosjećanje za svijet. Pozvani smo biti svjedoci i glasnici Božjega milosrđa kako bismo ponudili svijetu svjetlo, nadu i spasenje.

Važno je pomoći novim naraštajima da rastu u prijateljstvu s Isusom kroz intiman susret s Njim u molitvi, u slušanju Njegove riječi i primanju euharistije kako bismo bližnjemu bili dar ljubavi – rekao je Sveti Otac i nastavio – Osobna i zajednička molitva potiče nas da se trošimo u evangelizaciji i da tražimo dobro drugih. Mladima moramo ponuditi prilike za nutarnju sabranost, duhovne trenutke i škole riječi kako bi mogli biti oduševljeni misionari u različitim sredinama. Tako ćemo otkriti da ih molitva ne odvaja od stvarnog života, nego im pomaže da u Božjem svjetlu tumače događaje konkretnog života.

Apostolat molitve, ulazeći u digitalni svijet, približava se starima i mladima, pomažući im dati novu životnost tradicionalnom apostolatu molitve. Potrebno je da se poslanje Crkve prilagodi vremenu i da koristi suvremena sredstva koja nam tehnika stavlja na raspolaganje. Radi se o ulaženju na suvremena područja naviještanja milosrđa i Božje dobrote. Trebamo se služiti tim sredstvima, osobito internetom, a da ne postanemo sluge tih sredstava. Moramo izbjegavati da postanemo taoci mreže i umjesto toga loviti ribe, to jest privlačiti duše Gospodinu – rekao je među ostalim papa Franjo. (kta/rv)