Zagreb, 28. lipanj 2019.

Na naslovnici Glasa Koncila br. 26. u tekućoj 2019. objavljena je vijest naslovljena "Oslobodimo se nepotrebne radikalizacije hrvatskoga društva" i fotografija iz drevne crkve Sv. Marka na zagrebačkom Gornjem gradu s Mise za domovinu, koju je uz sudjelovanje najvišeg državnog vrha u prigodi Dana državnosti Republike Hrvatske predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Istaknut je dio njegove propovijedi: “Slavimo Dan hrvatske državnosti u odmaku od trideset godina, kada se spominjemo povijesne godine 1989. Ta godina označava urušavanje komunističkoga sustava u Europi, a što se zanimljivo dogodilo upravo o pedesetoj obljetnici ugovora što su ih godine 1939. sklopili Hitler i Staljin, moćnici i predvodnici naci-socijalizma i komunističkoga socijalizma, te na temelju tih ugovora krojili i raspoređivali, dok im je bilo moguće, interesne sfere takozvanoga novoga svjetskoga poretka. Promjene koje su ostvarene u većini srednjoeuropskih zemalja 1989. godine u Hrvatskoj su se dogodile 1990. godine, prvim slobodnim demokratskim izborima nakon Drugoga svjetskoga rata. Ta godina može se u Hrvatskoj označiti, barem formalno na političkom području, godinom definitivnoga oslobođenja od triju velikih zala dvadesetoga stoljeća, kako ih je sveti Ivan Pavao II. definirao u Mariji Bistrici: zlo fašizma, nacizma i komunizma, iako njihove rane i baštine više ili manje ostaju u srcima nekih osoba i skupina koji ih se ne znaju ili ne žele osloboditi”.

“Političari i izumiranje naroda” naslov je komentara glavnog urednika Ivana Miklenića u kojemu komentira sastanak lidera država članica Europske unije u Bruxellesu u četvrtak i petak 20. i 21. lipnja, na kojem se neuspješno pregovaralo o budućem prvom čovjeku Europske komisije. No, tada je, kako su prenijeli mediji, usvojena strateška agenda za EU od 2019. do 2024., dakle u sljedećem petogodišnjem razdoblju, na koju se urednik Miklenić kritički osvrće postavljajući pitanje: “Nije li neobično što baš vodeći europski političari nisu sve do strateške agende za razdoblje od 2019. do 2024. problemu izumiranja autentičnih europskih naroda posvećivali pozornost? Jesu li ti europski političari podlegli ideološkim utjecajima zapadne kulturne revolucije koja ide za tim da se drastično smanji broj ljudi, stanovnika na kugli zemaljskoj?”

“Hrvatskim energetskim potencijalima potrebne su nove tehnologije”, naslovljen je središnji intervju s prof. dr. Bernardom Frankovićem, pročelnikom Odjela za tehničke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, u kojemu se osvrće na obnovljive izvore energije, procjene raspoloživih konvencionalnih izvora su limitirane i na stanje u Hrvatskoj.

U rubrici “Teološki osvrt” prikazan je nedavno objavljen dokument Kongregacije za katolički odgoj pod naslovom “Muško i žensko stvori ih” o pitanju roda u odgoju i rodnoj ideologiji s obzirom na “kulturnu dezorijentaciju”. Riječ je o neprihvatljivoj ideologiji, koja se općenito naziva rodnom (‘gender’) ideologijom, koja niječe naravnu različitost i uzajamnost između muškarca i žene. Ta ideologija zamišlja društvo bez razlika između spolova, čime dokida sam antropološki temelj obitelji.

“Zapažanja” u ovome broju naslovljena “Uvozom radnika protiv rasta plaća?” već tradicionalno zanimljivo i intrigantno upozorava na niz aktualnih društvenih tema i problema, među kojima je i povećanje kvote za inozemnu radnu snagu, o čemu upozorava: “U Hrvatskoj je došlo do usporavanja potražnje za radnom snagom, što na neki način daje ‘štofa’ sindikatima za tvrdnje da iza pritisaka na povećanje kvota stoji pokušaj da se uspori rast plaća”.

Rubrika “Vjernici laici aktivni u Crkvi” u ovome broju naslovljena “Želim svjedočiti mladima da se s Bogom može sve” donosi promišljanja o obitelji, vjeri, laicima u Crkvi i dr., Marijete Martić, voditeljice katoličkoga projekta za mlade na društvenim mrežama.

Glas Koncila donosi i izvješće s 29. spomen-pohoda žrtvama komunističkoga zločina sa znakovitim naslovom: “Nema glasa onih kojima je povjerena odgovornost za obranu istine” istaknuvši riječi zagrebačkog pomoćnog biskupa Ivana Šaška izgovorene tom prigodom: “Kada je Hrvatska izborila slobodu, očekivalo se da će se žrtvama dati dužno poštovanje, ali ni nakon trideset godina ništa se bitno nije promijenilo, ni ovdje ni na drugim komunističkim stratištima; ni jedna hrvatska vlast do sada ono što su komunisti odredili za jezovito i ponižavajuće ‘odlagalište’ nije preobrazila u doličan spomen i pokopala žrtve”.

Dijana Roginić, izvršna direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske predstavlja njegove ciljeve, rad i predstojeće planove.

“Od pustošenja do duhovne blagodati”, naslov je reportaže iz župa sv. Ivana Pavla II. u Donjem Lapcu i sv. Franje Asiškog u Zavalju. (kta/ika)