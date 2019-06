Vatikan, 28. lipanj 2019.

Privremeni ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice, Alessandro Gisotti, u priopćenju, 26. lipnja 2019. istaknuo da je papa Franjo duboko ožalošćen smrću oca i kćeri iz Salvadora koji su se utopili u rijeci Rio Grande, pokušavajući prijeći granicu između Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je potom da se Papa moli za njih i sve migrante koji su izgubili život pokušavajući pobjeći od rata i bijede.

Pridružujemo se Svetom Ocu papi Franji u njegovoj neizmjernoj tuzi – stoji u zajedničkom priopćenju kardinala Daniela N. DiNarda, predsjednika Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, i Joea S. Vásqueza, predsjednika Vijeća za migracije spomenute konferencije, nakon što su vidjeli slike beživotnih tijela oca i dvogodišnje kćeri na obali rijeke Rio Grande.

Ta slika vapi u nebo za pravdom i ušutkava politiku. Tko može pogledati tu sliku i ne vidjeti rezultate neuspjeha svih nas u pronalaženju ljudskog i pravednog rješenja za imigracijsku krizu? Nažalost, ta slika prikazuje svakodnevnu situaciju naše braće i sestara. Ne samo da njihov vapaj doseže do neba, već doseže do svih nas i mora doći do naše Vlade. Svi su ljudi, bez obzira na zemlju podrijetla ili pravni status, stvoreni na sliku Božju i mora se prema njima postupati s dostojanstvom i poštovanjem – stoji u izjavi američkih biskupa.

Biskupi su od Vlade SAD-a zatražili da čuje vapaj siromašnih i ranjivih. Upozorili su također na loše uvjete i pretrpanost u pograničnim centrima u kojima su smještena djeca migranata, ističući da je to zastrašujuće i neprihvatljivo za bilo koju pritvorenu osobu u Sjedinjenim Američkim Državama, a kamoli za djecu koja su posebno ranjiva.

Takvim se uvjetima ne može služiti kao sredstvom za odvraćanje. Možemo i moramo ostati zemlja koja nudi utočište djeci i obiteljima koji bježe od nasilja, progona i ekstremnog siromaštva – stoji u izjavi američkih biskupa koji na kraju ističu da je moguće i nužno voditi brigu o sigurnosti djece migranata i sigurnosti građana SAD-a. (kta/rv)